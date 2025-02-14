Украина летом сбила свой самолет F-16 из-за США.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание пишет, что по истребителю произвели дружественный огонь из ЗРК Patriot, хотя Украина этого официально не заявляла. Главная причина залпа по самолету – отсутствие тактической сети Link 16, которая помогает пилотам избегать опасности во время обстрелов ракетами и дронами, передавая их местонахождение военным на земле.

Когда F-16 прибыли в Украину, администрация Джо Байдена скрыла эту важную технологию, позволяющую системам ПВО различать свои и враждебные самолеты. А на зенитных комплексах Patriot Link 16 вообще убрали, потому что не ожидали, что Украина получит F-16 так быстро, отмечает WSJ.

Напомним, Украина потеряла первый F-16 28 августа. Официально причина до сих пор не названа, но среди неофициальных версий называли поражение украинской ракетой из комплекса Patriot.

Также СМИ писали, что крушение в Украине американского истребителя F-16 могло быть вызвано повреждениями от обломков сбитой российской ракеты.