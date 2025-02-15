В субботу, 15 февраля, в Украине идет 1088-й день войны с Россией.

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08:10 Украине будет "очень, очень, очень трудно" выжить без военной поддержки США, как сейчас, так и после войны.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил телеканалу NBC News.

"Вероятно, это будет очень, очень, очень сложно. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов, мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, это очень важно, критически важно", - добавил он.

08:00 Глава ОП Андрей Ермак заявил, что президент Владимир Зеленский пока не будет встречаться с Путиным.

По его словам, встреча произойдет, когда "у Украины будет сильная позиция и четкие гарантии".

Ермак считает, что пока такой момент еще не наступил.

Ранее Зеленский заявил, что встретится с Путиным после того, как выработает общую позицию с США и Европой.