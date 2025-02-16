В воскресенье, 16 февраля, в Украине идет 1089-й день войны с Россией.

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16:06 Видео ударов украинскими дронами по колонне российской бронетехники под красным флагом в Курской области.

Паблики пишут, что это был близ села Никольское, а техника, по которой наносились удары, принадлежала к 155 бригаде морской пехоты РФ.

15:22 Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал "фейками" информацию о прошедших или готовящихся встречах с россиянами по мирному урегулированию в Украине.

Ермак заявил, что никаких встреч не было и не планируется пока не будет согласованного плана Украины, США и ЕС. Кроме того, он сказал, что Киеву нужны гарантии безопасности от США.

Он также заявил, что соглашение о редкоземельных металлах с США требует еще времени и идей для доработки.

Напомним, ранее ряд западных СМИ написали, что на следующей неделе россияне и американцы собираются провести встречу в Саудовской Аравии, на которую приглашена и Украина. Но в Киеве заявляют, что приглашение не поручали и участвовать в этом мероприятии не собираются.

13:18 Ночью российские дроны нанесли удар по тепловой электростанции Николаева, сообщил премьер Денис Шмигаль.

По его словам, без теплоснабжения остаются 46 тысяч абонентов.

13:11 Спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявляет, что ВСУ освободили село Песчаное в Донецкой области к юго-западу от Покровска.

Российские военные паблики утверждают, что ВСУ заняли часть села, но затем продвижение украинских войск под Покровском было остановлено. Однако, они предполагают, что на следующей неделе ВСУ наступления возобновят и сообщают о высокой концентрации украинских войск на данном направлении, включая подразделения беспилотников.

Об атаках ВСУ на Песчаное сообщалось ещё на прошлой неделе. Очевидно, они имеют целью выйти в тыл российским войскам на выступе к западу от Покровска в районе Удачного и Котлино, чтоб затем этот выступ срезать.

08:20 Резко усложнилась обстановка в Андреевском "мешке" под Курахово.

Судя по карте Deep State, войска РФ перерезали трассу в районе села Улаклы и продвинулись западнее в районе Константинополя. К этому селу они подошли вплотную. Улаклы же частично захвачены.

Вчера украинские военные сообщали о массированном штурме с юга на Улаклы и Константинополь.

Также есть встречное продвижение с севера, от Андреевки. В итоге горловина восточной части "мешка" сузилась примерно до 800 метров.

Также у РФ новое продвижение к северо-западу от Великой Новосёлки. Вектор движения - в направлении той же трассы на Запорожье.

Ещё одно продвижение - со стороны Новоелизаветовки к югу от Покровска. Там россияне сократили расстояние до границ Днепропетровской области за неделю на два километра.

08:06 По Николаеву ночью была массированная атака беспилотников.

Есть повреждение на объекте критической инфраструктуры, там ранен человек.

Кроме того повреждены пять многоквартирных домов, четыре магазина, заведение питания и офисные помещения.

08:00 Пожары на укрытии Чернобыльской АЭС после удара беспилотника ещё продолжаются, заявили в МАГАТЭ.

Их причиной стали "легковоспламеняющиеся материалы в обшивке крыши".

Экспертов допустили на место прилёта. По их словам, внутренняя облицовка арки была пробита. От взрыва образовалось отверстие диаметром около шести метров, повреждена часть оборудования и электрические кабели.

"Однако структурные опорные балки, по-видимому, не получили серьезных повреждений", - говорится в сообщении агентства. Уровень радиации на объекте также не изменился.

Украинские власти предъявили экспертам останки дрона. Чей он, в МАГАТЭ не уточняют.

"Это был, несомненно, очень серьезный инцидент, когда беспилотник ударил и повредил большую защитную конструкцию на крупном ядерном объекте. Как я неоднократно заявлял во время этой разрушительной войны, атака на ядерный объект абсолютно недопустима, этого никогда не должно происходить", - заявил директор агентства Гросси.