Анализируем итоги 1090-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ за выходные окончательно перерезала основную трассу в "андреевском мешке", а также существенно продвинулась в его восточной части, свидетельствует карта Deep State.

Также есть встречное продвижение с севера, от Андреевки. В итоге горловина восточной части "мешка" сузилась примерно до 800 метров.

О том, что россияне захватили "карман" восточнее деревни Улаклы под Курахово, сообщил и украинский военный с позывным "Мучной". "Некоторые наши воины смогли выйти под вражеским обстрелом, другие попали в плен, вот скажите, пожалуйста, сколько я об этом предупреждал, чтобы вот такую ​​очевидную х…рню создать под конец?" - пишет он.

Теперь РФ будет пытаться выйти с двух сторон на Константинополь, чтобы довершить ликвидацию "мешка".

Также россияне продолжают продвижение западнее Великой Новоселки - там они наступают практически ежедневно. Вектор движения - в направлении той же трассы на Запорожье.

Россияне захватили Срибное в Покровском районе (там до границ Днепропетровской области осталось менее шести километров) и расширили плацдарм на правом берегу реки Оскол в Харьковской области в районе Новомлынска.

Российское Минобороны сегодня заявило о взятии села Свердликово в Курской области. Оно расположено в юго-западной части украинского плацдарма в регионе. Отметим, о продвижении в районе Свердликово украинские военные паблики сообщали ещё 10 февраля. Но потери деревни ВСУ они не подтверждали. Контроль над Свердликино важен с точки зрения "сужения горловины" Курского плацдарма. Из этого села до трассы на Суджу (основного пути снабжения украинских войск в плацдарме) и до окраин самой Суджи менее 10 километров. Это означает, что дорога будет находиться под плотным огневым контролем россиян (тем более что ранее они подошли к ней примерно на такое же расстояние и с юго-восточной стороны), включая удары дронами и в перспективе усложнит ситуацию для ВСУ на всем плацдарме.

В Украине сегодня снова начались отключения света для бытовых потребителей.

Как заявляет Укрэнерго и глава Николаевской ОВА Ким, отключения связаны с обстрелами и прилётами по объектам энергетики.

Также в Украину идут морозы, которые на этой неделе в отдельных районах будут до -20 градусов.

Переговоры в Саудовской Аравии

Завтра, 18 февраля, в Эр-Рияде открываются мирные переговоры по Украине. Они пройдут между США и Россией, без участия Украины и европейских стран.

С американской стороны приедут госсекретарь Рубио, советник Трампа Уолтц и спецпредставитель Уиткофф. С российской - министр иностранных дел Лавров и помощник Путина Ушаков. Ушаков заявил, что на этих переговорах стороны определят "как начинать переговоры по Украине". То есть это будет некая установочная встреча.

Лавров же накануне встреч с американцами заявил, что хочет "послушать" представителей команды Трампа на переговорах в Саудовской Аравии. Он также сказал, что о территориальных уступках со стороны России в переговорах по Украине не может быть и речи. "Не может быть и речи о возможности территориальных уступок Украине в процессе урегулирования... Территориальные уступки были сделаны Украине Советским Союзом", - сказал глава МИД РФ.

По его словам, "тема территориальных уступок в контексте Украины начинает звучать в Вашингтоне" (на Мюнхенской конференции об этом сказал Келлог, а Зеленский и Подоляк заявляли о том, что российские войска нужно отвести на линию 24 февраля 2022 года).

Что касается Украины, то Трамп вчера пообещал, что она будет в переговоры "вовлечена". При этом, по данным американских СМИ, Штаты планируют сперва провести раунд переговоров с Россией, затем с Украиной, а потом с участием всех сторон.

И это прямо противоречит многократно повторенному в последние дни требованию Зеленского о том, что сперва США должны согласовать план с Украиной и Европой, а затем обсуждать его с РФ. Европа, как заявил на Мюнхенской конференции спецпредставитель Трампа Келлог, за столом переговоров присутствовать не будет (что вызвало возмущения в Евросоюзе и Британии, о чем ниже).

А сам Келлог приедет в Киев только 20 февраля - через два дня после встречи россиян и американцев в Саудовской Аравии. То есть Трамп и его команда пока последовательно выдерживает линию - "сначала мы говорим с Россией, потом с Украиной".

В ответ на это Владимир Зеленский сказал, что результаты переговоров в Саудовской Аравии он признавать не будет.

"Украина не будет принимать (участия - Ред.), Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата. И мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", - сказал президент.

Правда, сам Зеленский сейчас находится неподалеку от Саудовской Аравии - в ОАЭ, где, как он говорит, намерен договорится по обмену пленными (ОАЭ часто выступают посредниками в этом вопросе). А 19 февраля - то есть, на следующий день после первого раунда российско-американских переговоров - прибудет в Эр-Рияд. Правда, по словам Зеленского, это не будет связано с российско-американскими переговорами. Но президент спросит об этих переговорах у саудовского премьера Мухаммеда ибн Салмана.

Сам по себе визит этот вызвал много слухов и пересудов. Вплоть до того, что в Саудовской Аравии может быть организована в ближайшие даже трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и Путина. Но пока подтверждений этому нет. Хотя, что касается двухсторонней встречи Трампа и Путина, то, по данным зарядных СМИ, она должна пройти до конца февраля.

В целом же пока можно констатировать следующее.

Первое - явное потепление отношений США и России. Перерастет ли оно в нечто конкретное в плане каких-то договоренностей по Украине и не только, пока говорить рано. Но, например, обращает на себя внимание, что американский госсекретарь Рубио уже поговорил с главой МИД РФ Лавровым. Они обсудили не только Украину, но и разморозку дипломатических отношений в целом - в частности, взаимное снятие ограничений на работу посольств, которое тянулось еще с 2021 года. Также обращает на себя внимание, что Трамп продолжает подчеркнуто уважительно отзываться о Путине и о России.

"Я думаю, он (Путин - Ред.) хочет прекратить воевать. У них большая, мощная (военная) машина, вы понимаете это. Они победили Гитлера и победили Наполеона. Они сражаются уже давно. Они уже делали это раньше. Но, я думаю, он хотел бы прекратить воевать. Если б они не хотели прекратить воевать, то это была бы проблема для нас", - заявил Трамп.

При этом он не согласен с тем, что Россия представляет угрозу НАТО (о чем постоянно говорит Зеленский): "Нет, я не согласен, даже самую малость".

Как комментирует ситуацию телеканал СNN, администрация Дональда Трампа "положила конец попыткам Запада организовать международную изоляцию России, разрушила единство Запада по вопросам войны в Украине и посеяла сомнения относительно готовности США защищать Европу. Эти действия знаменуют собой резкий поворот США в сторону президента РФ Владимира Путина и в противоположном направлении от традиционных союзников Америки".

Второй момент - переговоры начинаются с формата Россия-США.

Как уже говорилось, это полностью противоречит позиции Украины, которая требовала сперва провести переговоры с Киевом и согласовать позиции. Но сперва Трамп созвонился с Путиным, и только потом с Зеленским. А теперь идут переговоры, на которые Украину, судя по всему, не пригласили.

Из этого следует, что в качестве основы для мирного урегулирования Трамп видит согласование в первую очередь позиций США и России, которые должны договориться по базовым вопросам перехода к миру. Далее американцы планируют обговаривать детали с Украиной и остальным Западом - но, судя по всему, на базе уже согласованного с РФ плана.

Такой подход, не исключено, вызван тем, что Украина, ЕС и Британия выступают против остановки войны и компромиссов с Путиным. Трамп же заявил, что войну надо заканчивать как можно быстрее (по данным Bloomberg, он хочет, чтоб перемирие было объявлено уже к Пасхе 20 апреля). Поэтому, вероятно, он и пытается исключить из процесса на первых этапах тех, кто может затормозить или сорвать процесс.

При этом, естественно, Украину к переговорам затем также пригласят (напомним, 20 февраля в Киев едет Келлог).

И тут перед Зеленским встает стратегическая развилка из двух вариантов.

Первый вариант – встроиться в переговорный процесс, постаравшись получить лучшие условия завершения войны, и попытаться удержаться затем у власти.

Второй вариант – поддаться уговорам западной "партии войны" и отказаться от переговоров о прекращении огня, даже рискуя потерять американскую военную помощь, надеясь, что Европа хотя бы частично покроет недостачу либо будет за счет своих денег покупатьдля Украины оружие в США. Есть и "гибридный сценарий" - в переговорах участвовать, но торпедировать их изнутри, чтобы они завершились провалом. Впрочем, это, по сути, разновидность второго варианта.

Пока многое указывает на то, что Зеленский уже решил пойти по второму варианту.

Об этом говорит, например, публичный отказ начинать переговоры с РФ до тех пор, пока Украина, США и ЕС совместно не выработают общую позицию (и эту схему американцы уже де-факто отвергли), и конфликт Киева с Вашингтоном вокруг соглашения по полезным ископаемым (о нем подробнее ниже) и, особенно, речь Зеленского в Мюнхене в субботу, которая была выдержана в конфронтационном в отношении Трампа тоне.

Зеленский повторял европейские обвинения в адрес президента США, заявив, что "ни разу не услышал от Трампа, что Европе нужно место за столом", засомневался в том, нужна ли Европа Америке как союзница и призвал ЕС "надеяться на свои силы" и создать свою собственную армию, включив в нее ВСУ. Также он потребовал отвода российских войск на линию 24 февраля 2022 года, что, при сохранении нынешней ситуации на фронте выглядит требованием заведомо нереальным, выставленным с целью затруднить переговорный процесс.

Также он выступал против остановки огня (признав, что этого требуют американцы) и против проведения выборов (о необходимости которых также говорят в Вашингтоне) до того, как Украина получит гарантии безопасности.

"Нам нужно единство во время войны. Если кому-то не нравится (отсутствие выборов в Украине - Ред.) они могут выбрать другое гражданство", - сказал Зеленский.

То есть, получается картина фактически полного отказа Трампу по всем пунктам его повестки - скорейший мир на основе компромиссов с Путиным, месторождения, отношения с Европой, выборы и т.д.

Мы уже писали, что именно к этому (отвергнуть призывы Трампа к немедленному началу переговоров по завершению войны) Зеленского накануне активно подталкивала западная "партия войны", развернув массированную кампанию по разгону "зрады" в СМИ после звонка президента США Путину.

И, по крайней мере пока, все выглядит так, что Зеленский этой теме поддался и действительно решил "пойти в отказ". Вероятно, полагая, что через совместное с Европой давление на Трампа он сможет усилить переговорные позиции.

Однако тут есть большой риск.

Во-первых, неизвестно, как на такие действия и заявления Зеленского отреагирует Трамп. Судя по вчерашней речи Вэнса, противоречия США и Европы быстро нарастают и попытка президента Украины опереться на поддержку стран ЕС и Британии может вызвать в Вашингтоне обратный ожидаемому эффект – резко ухудшить отношение США к украинской власти и побудить Трампа начать жесткое давление на Киев через, например, блокировку поставок оружия.

Во-вторых, далеко не ясна и позиция Европы. Пока никаких четких сигналов о том, как она будет помогать Украине в войне, если США прекратят помощь, от нее не поступало. Постоянно муссируется тема введения европейских миротворцев (и даже, как сегодня написали западные СМИ, не только европейских, то и из дружественных России стран вроде Китая и Бразилии). Но пока это все на уровне разговоров и обещаний. Понятно, что вопрос о введения миротворцев после завершения боевых действий может решиться только на переговорах, к которым, как писалось выше, европейцев допускать не торопятся. Кроме того, в перспективе, столкнувшись с усилением напряжения в отношениях с США, многие европейские страны могут решить, что война на два фронта – и против РФ, и против Америки для Европы это уже слишком. И постараться как можно быстрее восстановить отношения с Россией, чтобы минимизировать угрозу прямого конфликта и получить экономические преимущества за счет возобновления поставок российских энергоносителей.

Звонки по этому поводу уже поступает.

The Economist пишет, что "некоторые европейские чиновники с жадностью смотрят на российский газ. Снижение счетов за электроэнергию может оживить умирающую европейскую промышленность и успокоить домохозяйства". В банке Goldman Sachs подсчитали, что прекращение войны в Украине может привести к росту европейского ВВП на 0,5% - причем в основном за счет более дешевого газа. Сторонники этого подхода предполагают, что возобновление газовых закупок у России может побудить Владимира Путина вести переговоры о мирном соглашении, а затем соблюдать его.

Но даже если не рассматривать пока еще сугубо гипотетический сценарий восстановление отношений ЕС и России, в любом случае сейчас сама Европа, без помощи США, не в состоянии полноценно обеспечить необходимые военные поставки Киеву для продолжения войны. Что признает и сам Зеленский. То есть отказ Трампа в помощи будет иметь тяжелейшие последствия для Украины. И, по итогу, если и война продолжится, и поставки оружия из США прекратятся, то переговорная позиция Киева не укрепится, а резко ослабнет.

В общем, положение крайне непростое и Зеленский сильно рискует. А потому, какой он путь выберет, пока не ясно.

Пока же он явно маневрирует, пытаясь нащупать даже, казалось бы, самые невероятные варианты разрешения нынешней тяжелой ситуации. И, в этом плане, показательна история с сорвавшимся подписанием соглашения с американцами о природных ресурсах.

Есть ли у Зеленского китайский козырь?

Напомним, что проект договора о допуске американцев к украинским месторождениям на сумму в полтриллиона долларов, чему уделил очень большое внимание Трамп, привез в Киев на прошлой неделе министр финансов США Бессент. Далее Зеленский обсудил этот проект с Вэнсом и Рубио в Мюнхене. И затем заявил, что пока это соглашение подписывать не станет.

"Я не дал министрам подписывать соответствующее соглашение, потому что оно не готово, не готово защитить нас и наши интересы", - сказал президент. Он заявил, что в соглашении должны быть прописаны инвестиции, с которых стороны будут распределять доход, и все это должно быть увязано с гарантиями безопасности. "И этой связи я пока в документе не вижу", - добавил Зеленский.

Параллельно западные СМИ сообщили ряд подробностей по этому соглашению. Со ссылкой на источники в Киеве заявлялось, что США хотели, чтобы Зеленский подписал его еще на встрече с Бессентом, в крайнем случае - к мюнхенской встрече с Вэнсом.

Газета Washington Post написала, что Киев был "шокирован" масштабом требований США. Украинский чиновник "сравнил это с тем, как европейцы делили африканские колонии в 18 веке, и сказал, что это также может привести к тому, что право на разработку ресурсов Украины будет подписано на десятилетия без каких-либо гарантий того, что инвесторы действительно будут их разрабатывать". Ещё один украинский чиновник сказал, что США добиваются установления контроля над редкими металлами и материалами - такими как литий, графит и уран.

Однако, судя по публикации, главной претензией Киева стали не эти требования, а то, что соглашение не содержало никаких гарантий безопасности. И теперь вопрос явно "подвис", что вызвало открытое недовольство Вашингтона.

У Трампа обвинили Зеленского в "близорукости" и "недальновидности".

Как заявил представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз, "президент Зеленский недальновидно относится к прекрасной возможности, которую администрация Трампа предоставила Украине". По его словам, администрация Трампа устала от отправки дополнительной помощи США Украине, а сделка по минералам позволит американским налогоплательщикам "возместить" деньги, отправленные Киеву.

Параллельно, Офис президента наращивает критику Трампа по поводу соглашения о месторождениях через украинские и западные СМИ.

"Экономическая правда" со ссылкой на источники в украинской делегации пишет, что команда Трампа в Мюнхене шантажировала Украину, чтобы она подписала американскую редакцию соглашения о месторождениях, угрожая отменить встречу с Вэнсом.

Напомним, в прессе тогда сообщалось, что американцы попросили время для ознакомления с украинскими правками и внесения своих. Но, как сообщается в публикации, на самом деле США не собирались менять свои первоначальные условия и давили на Украину, чтобы она их приняла.

А когда Украина передала американцам доработанный вариант соглашения, те отменили все ключевые правки и, по сути, поставили Украину перед условием – подписать американскую редакцию или ничего вообще и встреча с Вэнсом будет отменена, говорится в публикации. Киев отказался, после чего встреча все же состоялась.

Ранее с подробным посылом вышла статья на "РБК-Украина", а также в ряде западных СМИ.

Так, британский The Telegraph написал, что предложенный проект соглашения "хуже репараций, наложенных на Германию". В экономическом соглашении о "компенсации", которое Вашингтон предложил Киеву, входят не только контроль за критически важными минералами страны – оно охватывает все: от портов и инфраструктуры до нефти и газа, а также более крупную ресурсную базу страны.

The Telegraph напоминает, что «Зеленский сам предложил идею предоставления США прямой доли в украинских редкоземельных элементах и важнейших минералах», но «он не ожидал столкнуться с условиями, которые обычно налагаются на государства-агрессоры, побежденные в войне».

«Они хуже финансовых санкций, наложенных на Германию и Японию после их поражения в 1945 году… Если бы этот проект был принят, требования Трампа составили бы большую долю ВВП Украины, чем репарации, наложенные на Германию по Версальскому договору», – говорится в статье.

И вот на этом фоне Зеленский внезапно вспомнил о Китае.

Он сегодня допустил участие Китая в переговорах по завершению войны в Украине. Причем не просто участие. По его словам, Китай может предоставить Украине гарантии безопасности.

"Участие Китая в переговорах по урегулированию на Украине не исключено, так как Пекин может предоставить гарантии безопасности", - заявил украинский президент.

Чем именно можно заинтересовать Китай, чтоб он решил дать гарантии безопасности, примерно понятно - тем же, что интересует и американцев. А именно - природными ресурсами и инфраструктурой.

И об этой теме в Украине уже заговорили.

Народный депутат от правящей партии "Слуга народа" Максим Бужанский написал, что Украине стоит предложить Китаю заключить соглашение о разработке месторождений с гарантиями безопасности и затем сравнить китайские условия с теми, которые предлагают американцы.

"Для того, чтобы сделать вывод, хорошо ли соглашение о полезных ископаемых (предложенное американцами - Ред.), нужно было бы рассмотреть ещё какие-то предложения. От Китая, например, а потом сравнить китайские условия с американскими. Никто ведь не сомневается в способности Китая дать гарантии и добиться их выполнения, правда? Тем более, что американский вариант пока что никаких гарантий не предусматривает в принципе", - считает Бужанский.

По поводу гипотетического усиления роли Китая в украинском вопросе уже высказались и в Евросоюзе.

"Если США и Европа не предложат Украине гарантии безопасности, Китай может вмешаться, используя свои рычаги влияния на Россию. Они даже могут предложить более выгодную сделку, чем предложенная Трампом. Украине есть что предложить Китаю в обмен на безопасность - восстановление, порты, сельскохозяйственную продукцию. В Европе найдутся те, кто поддержит это предложение. Этот гамбит можно назвать "киссинджеровским", раскалывающим США и Европу, как Киссинджер раскалывал Советский Союз и Китай. Дальше - хуже. Китай, как защитник Украины, начнет заменять США в роли держателя России на восточном фланге. Страны ЕС на востоке, а потом и на западе, будут зависеть от защиты Китая", - написал экс-глава МИД Литвы Ландсбергис.

Заявления Зеленского по Китаю некоторыми были восприняты либо как попытка затянуть переговорный процесс за счет включения в него новых игроков, либо как шантаж Трампа, чтоб тот пошел навстречу требованиям Киева по гарантиям безопасности и по другим вопросам. Как часть все той же рискованной игры "на грани фола" с отказом Вашингтону в его основных требованиям, чтоб получить желаемые условия по завершению войну или поддержку в ее продолжении. При том, что угроза передать Китаю, а не США, контроль над месторождениями может вызвать радикальное ухудшение отношений Украины с Америкой, при отсутствии гарантий, что Пекин вообще чем-то сможет (или захочет) помочь в ближайшей перспектив (надавив, например, на РФ), с учетом важности для КНР отношений с Москвой в условиях нарастающей конфронтации с США.

Однако, полностью исключать начала Китаем своей собственной игры вокруг Украины и Европы все ж таки не стоит.

Главная, стратегическая задача китайской геополитики сейчас - раскол Запада между США, с которыми Китай все в большей степени входит в клинч, и ЕС, связи с которым китайцы хотят укрепить. Поэтому Пекин вряд ли пройдет мимо нарастающего ухудшения отношений между американцами и европейцами. И, воне вероятно, постарается воспользоваться ситуацией для выполнения своей главной задачи. Сыграв, как писалось выше "в партию Киссинджера". Так как отношение к войне и миру в Украине как раз и является одним из раскалывающих Запад элементов, то, интерес Китая к данной теме также объясним.

Глава МИД Китая в Мюнхене уже заявил, что Европа должна быть за столом переговоров, а сам Пекин будет приветствовать любые договоренности о завершении войны.

Может ли Китай дать гарантии того, что Россия более не нападет на Украину и не будет нападать на Европу? Теоретически да, с учетом его влияния на РФ. Хотя, влияние это, как писалось выше, обоюдное. Китай также зависит от поставок ресурсов из России и ценность этих связей повышается по мере углубления конфронтации с США, которые, в случае острого конфликта, могут создать китайцам трудности в морской торговле. Поэтому предложения от Китая по завершению войны в Украине, будут, как минимум, не хуже для России, чем те, которые сейчас обсуждаются с американцами, и которыми недоволен Зеленский.

Впрочем, пока Китай каких-либо предложений ни по конкретным условиям завершения войны (помимо озвученного еще в феврале 2023 года общего видения с призывом к завершению войны), ни, тем более, по гарантиям безопасности для Украины и Европы не озвучивал. Также как и Украина не отправляла Китаю никаких предложений по доступу к природным ресурсам в обмен на гарантии безопасности.

Поэтому на данном этапе Китай, скорее всего, будет поддерживать любой вариант скорейшего окончания боевых действий в Украине от кого бы он не исходил. Так как само по себе завершение войны может ослабить зависимость Европы от США, которая, во-многом, сейчас базируется на страхе перед тем, что война перекинется на территорию европейских стран.