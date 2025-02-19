После переговоров в Эр-Рияде новый президент США Дональд Трамп потребовал выборы в Украине и заявил о рейтинге Владимира Зеленского в 4 процента.

Трамп считает, что Украине нужны выборы, если она хочет места за столом переговоров, потому что рейтинг Зеленского очень низкий. Также, по словам Трампа, к выборам Украину толкает не Россия, а "ситуация".

"В Украине давно не было выборов. Как бы мне ни было грустно говорить, но у Зеленского сейчас 4% рейтинг" , - заявил Трамп.

Ему задали вопрос, поддержит ли США проведение таких выборов. Он ответил, что да, поддерживает. И это "не требование России. Это то, что исходит от меня, а также от многих других стран".

"Что ж, у нас сложилась ситуация, когда у нас в Украине не было выборов, когда у них введено военное положение, по сути, военное положение в Украине, когда лидер Украины, я имею в виду, мне неприятно это говорить, но его рейтинг одобрения упал на 4%, и когда страна была разрушена до основания. вдребезги. Большинство городов лежат в руинах.

Здания разрушены. Это похоже на место массового сноса зданий. В целом, я имею в виду, во многих городах.

Я имею в виду, что они (россияне - Ред.) не сделали этого в Киеве, потому что, я думаю, они не хотят запускать туда слишком много ракет. Они сделали это на 20%, но не на 100%. Если бы они хотели сделать это на 100%, это, вероятно, произошло бы очень быстро.

Но у вас есть города, которые полностью разрушены. И, да, я бы сказал, что, знаете, когда они хотят занять место за столом переговоров, вы могли бы сказать, что люди должны это сделать, разве народ Украины не должен был бы сказать, что, знаете, прошло много времени с тех пор, как у нас были выборы?

Это не требование России. Это то, что исходит от меня, а также от многих других стран".

Трамп считает, что Зеленский не знает, где половина денег, которые выделили Украине США.

Трамп заявил, что разочарован позицией Украины в контексте конфликта с Россией.

"У них было три года, чтобы сесть за стол переговоров", – заявил президент США. Также он сказал, что не против ввода в Украину европейских военных, но американских не будет.

В заключение брифинга Трамп заявил, что может встретиться с Путиным до конца февраля.