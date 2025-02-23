В воскресенье, 23 февраля, в Украине идет 1096-й день войны с Россией.

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Последние новости

12:02 В России опровергли новый раунд переговоров со Штатами в Саудовской Аравии 25 февраля. Ранее такую дату называл Дональд Трамп.



"Никакой встречи РФ и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится", - заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, встреча на уровне глав профильных департаментов планируется в ближайшие две недели, там обсудят "устранение раздражителей в двусторонних отношениях, этот контакт будет предварять консультации на уровне заместителей".

"Договоренности о встрече должна предшествовать интенсивнейшая подготовительная работа. Она, по сути дела, уже началась", - добавил Рябков.

Также он заявил, что "пока подготовка к российско-американскому саммиту находится в начальной стадии" (вероятно, подразумевая встречу Путина и Трампа).

11:54 Военкомы за последнее время мобилизовали двух священников УПЦ.

В Киеве 20 февраля работники ТЦК забрали протодиакона Свято-Троицкого Китаевского монастыря.

Православные паблики пишут, что отца Андрея Бацулу мобилизовали "среди бела дня" и увезли в учебный центр Десна. Связи с ним сейчас нет.

А 19 февраля тоже вероятно в «Десну» увезли клирика из Житомирской области.

"19 февраля утром был похищен ТЦК священник (мой муж) Павел Кушнирчук, клирик Овручско-Коростенской епархии. Его увезли в черниговском направлении. Вчера вечером привезли в Житомир, а ночью снова забрали. Куда – не знаю. На связь не выходит с того момента, как сел в автобус", - написала в соцсетях супруга Кушнирчука.

11:25 Российское минобороны утверждает, что его войска захватили село Улаклы в районе "Андреевского мешка".

Украина этого не подтверждала. Военный паблик Deep State фиксирует, что северная и восточная окраины деревни под контролем ВСУ. При этом за минувшие сутки россияне продвинулись в Улаклах и контролируют большую часть села.

При этом основные бои сейчас идут западнее - за Константинополь, пишет украинский военный с позывным "Мучной".

"Сейчас враг планомерно подходит с востока к деревне и держит под огневым контролем единственную дорогу, которая имеет логистику, но не вся техника может доезжать, потому что враг применяет дроны на оптоволокне и подбивает ее", - пишет он.

Военный обозреватель Мирошников указывает, что одновременно россияне продвигаются в районе села Разлив, чтобы обойти и зажать Константинополь с запада и оформить оперативное окружение.

"Враг имел успехи в районе Разлива, но пока речь не идет о серьезном рывке", - добавил он.

При этом Deep State отмечает более серьезное продвижение у РФ к северу и западу от Великой Новоселки, где россияне наступают ежедневно и подошли к селу Бурлацкое.

Целью всего наступления РФ на этом направлении Мирошников считает село Новопавловка в Днепропетровской области.

"От Константинополя до Бурлацкого из бывшего направления Великой Новоселки враг действует единым фронтом и цель одна - н.п. Новопавловка Днепровской области", - заявил обозреватель.

10:51 Во время ночной атаки "Шахедов" на Киев пострадало здание "Новой почты". Также обломки дрона упали на территории ботсада Гришко на Печерске.

Об этом заявил глава военной администрации столицы Тимур Ткаченко. В целом обломки упали в четырех районах: Печерском, Голосеевском, Дарницком и Оболонском.

09:59 Подписание договора о полезных ископаемых с Вашингтоном - "вопрос ближайшего времени".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, сейчас идет согласование текста документа.

Украина хочет от соглашения "справедливого распределения доходности от будущих проектов и гарантий безопасности".

"Я не вижу трагедии, что договор обсуждается, обсуждается достаточно тщательно на разных уровнях, созданы рабочие команды и т.д.”, – прокомментировал Подоляк.

Причём, по его словам, обсуждать конкретные пункты соглашения можно будет только после его подписания.

"Подождем официального подписания, и тогда уже обсудим детали, которые находятся внутри этого документа", - добавил Подоляк.

09:27 Мужчина рассказывает, как ему "нарисовали за три минуты" ВЛК и отправили в учебку в Днепропетровской области.

По его словам, медкомиссия не обратила внимания на то, что у него нет селезёнки, две пластины в руках и проблемы со зрением.

Он говорит, что в учебном центре таких очень много, людей забирали с улицы или с работы.

09:13 Россия сегодня ночью запустила рекордное количество "Шахедов" и других идентичных беспилотников.

Об этом заявил бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

08:28 Ночью Украину атаковали сразу 267 беспилотников разных типов. Некоторые военные паблики пишут, что это рекордное количество.

ВСУ сообщают, что 138 из них сбили, а 119 "локационно утрачены".

Также был пуск трёх "Искандеров" из Крыма, их не сбили.

08:05 Вчера вечером РФ атаковала Кривой Рог. Погиб один человек, пострадали пять, сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ранения получили четыре женщины и мужчина. В больнице остаются три человека. Одна из пациенток в тяжелом состоянии.

Повреждены жилые дома, здание одного из храмов, социальное учреждение, предприятие, АЗС, несколько легковых автомобилей.

08:00 Сегодня ночью россияне атаковали Киев, сообщает ГСЧС.

В Голосеевском районе в результате атаки РФ был пожар в одноэтажном частном доме.

В Дарницком районе поврежден частный дом и автомобили. Также горел одноэтажный дом, огонь распространился соседнее здание, пожар ликвидировали.

В Печерском районе повреждено остекление нежилого здания.