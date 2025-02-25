Анализируем итоги 1098-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне захватили село Запорожье в Донецкой области, сообщает украинский военный паблик Deep State.

Таким образом они приблизились к границе Днепропетровской области в направлении Новопавловки (ВСУ называют направление боевых действий в этом районе Новопавловским). Отдельные украинские военкоры предполагают, что это главная цель наступления РФ на фронте от Покровска до Великой Новоселки.

Также армия РФ снова продвинулась севернее Великой Новоселки, где наступление российских сил идёт наиболее интенсивно, и новые территории захватываются практически ежедневно. Очевидная цель этого продвижения - перерезать трассу Курахово-Запорожье (по которой идет снабжение украинский войск, держащих оборону к западу от Курахово в районе села Константинополь) и далее двигаться на север в сторону все той же Новопавловки в Днепропетровской области, в направлении которой российские войска, как писалось выше, наступают и с востока.

На карте - динамика продвижения под Великой Новоселкой в сторону трассы на Запорожье за минувшую неделю.

При этом ВСУ отбили позиции в Успеновке под Покровском, сообщает Deep State. На этом направлении украинские войска контратакуют с начала февраля. Ранее ВСУ сообщали, что удалось освободить село Песчаное. Россияне затем утверждали, что его отбили. Но при этом они пишут, что на данном направлении украинские войска подтянули крупные резервы, а потому не исключают новых контратак.

В Курской области россияне утверждают, что взяли село Погребки в северной части украинского плацдарма. Z-паблики показали фото со своим флагом над сельской школой.

Также россияне заявляют, что их войска взяли на том же северном выступе деревню Орловку и зашли в Новую Сорочину. Украина этого не подтверждала. По данным паблика Deep State, картина вокруг Погребков не изменилась.

Отметим, что не так давно россияне смогли вернуть село Свердликино - в юго-западной части Курского плацдарма около границы с Украиной. Deep State тогда же писал, что это серьезно усложняет снабжение группировки ВСУ в Курской области, которое завязано на трассу на Суджу. И после взятия Свердликино (менее 10 километров от трассы), армия РФ активизировала удары по этой дороге. Российские военные паблики публикуют, как утверждается, видео с трассы на Суджу, на котором видно много подбитой техники.

Сегодня Россия нанесла по Украине удар крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков. По данным мониторинговых пабликов, все они были направлены на Житомирскую область.

Минобороны РФ заявляло, что нанесло удары ракетами и дронами по "инфраструктуре военных аэродромов Украины". ВСУ после этого сообщили, что сбили шесть из семи ракет. Также не попали в цели большинство из 213-ти запущенных россиянами дальнобойных дронов, утверждают Воздушные силы.

В Житомирской ОВА подтверждали атаку, но сообщали только о повреждении хозяйственного здания и жилого дома.

Также беспилотники нанесли ущерб в Киевской области. В соцсетях публикуют кадры больших разрушений в селе Триполье.

Резолюции и сделка по ресурсам

Вчерашний вечер был полон неожиданностей на геополитическом уровне.

США и Россия вместе проголосовали против резолюции ООН с осуждением вторжения РФ в Украине (ее подал Киев и европейские страны). А затем вместе с Китаем Россия и США поддержали внесенную Вашингтоном резолюцию Совбеза ООН о необходимости скорейшего завершения войны и заключения прочного мира. Причем в ней не было обвинений в адрес России во вторжении в Украину. Она была одобрена большинством голосов Совбеза ООН.

Британия и Франция могли наложить вето, но не наложили, а просто воздержались при голосовании (и к этому "повороту" Лондона и Парижа мы еще вернемся).

Таким образом, впервые с начала полномасштабной войны США, Россия и Китай проголосовали вместе за резолюцию по Украине. Отметим, что резолюции Совбеза, в отличие от резолюций Генассамблеи, являются обязательными для всех государств-членов ООН.

Кроме того американцы фактически заблокировали резолюцию "Большой семерки", в которой традиционно собирались осудить Россию за вторжение. США потребовали убрать это осуждение, и пока резолюция не принята.

Далее ряд заявлений сделали Дональд Трамп и приехавший к нему Эммануэль Макрон.

Во-первых, они касались сделки по природным ресурсам Украины.

Трамп заявил, что соглашение будет подписано "очень скоро" - на этой или на следующей неделе. Для чего на встречу с Трампом должен приехать Зеленский. Трамп сказал, что США таким образом вернут себе потраченные на Украину деньги. Сделка, по словам президента США "гарантирует, что американский народ вернет десятки миллиардов долларов и военное оборудование, отправленные в Украину". Напомним, Зеленский выступал против такого толкования и требовал, чтобы оплата шла в счет будущей помощи. А уже оказанию поддержку он в качестве долга Украины не признает, так как она оказывалась безвозмездно.

Трамп вчера анонсировал и свою встречу и с российским президентом, не уточняя, когда она произойдет.

При этом неожиданную позиию по сделке заняла Европа. С одной стороны Брюссель и ряд стран Европы ранее осудили соглашение как "колониальное". Более того, Еврокомиссия сообщила, что передала Киеву альтернативное предложение по доступу к природным ресурсам, заявив, что оно более выгодное для Украины, чем американское.

Однако Макрон вчера на встрече с Трампом неожиданно поддержал соглашение и призвал Киев его подписать, поскольку сделка "поможет обеспечению суверенитета Украины".

В этом контексте также показательно , что сделку внезапно поддержал недавно критиковавший ее экс-премьер Британии Борис Джонсон - наиболее последовательный сторонник украинской власти на Западе. Он признал, что соглашение является "грабежом", но заявил, что там есть "семена надежды и прогресса".

"Да, если посмотреть с одной стороны, это грабёж, но разве в 1941 году ленд-лиз не был таким же? Американцы. Просто обобрали нас. Обобрали", - заявил Джонсон. Сказав, что сделку нужно подписать, так как она является "гарантией" того, что в будущем США Украину не бросят.

То есть, судя по всему, часть европейских лидеров решила все ж таки убедить Зеленского подписаться под этим "грабежом", убеждая его в том, что это обеспечит помощь Украине в будущем. А в случае не подписания Трамп может разъярится и остановить всю помощь Украине.

В тоже время, западные СМИ при этом пишут, что текст соглашения в последней редакции по-прежнему не содержит никаких американских гарантий безопасности Украине либо гарантий инвестиций, а также конкретных объемов помощи Украине, которая может быть передана в будущем.

Главный посыл договора, по информации New York Times - Украина направляет в фонд, контролируемый американцами, половину доходов от своих полезных ископаемых. А фонд, по идее, может потом реинвестировать эти доходы в Украину - но про обязательства относительно объемов такого реинвестирования также ничего не известно.

То есть, по сути, "грабительский" (по выражению Джонсона) характер сделки с Украиной, остался.

При этом в нынешнем виде договор еще более кабальный для Украины, чем обсуждавшая первоначально передача США месторождений полезных ископаемых для последующей разработки. В этом случае, по крайней мере, американцы должны были бы вносить инвестиции в разработку, платить налоги в бюджет, создавались бы рабочие места.

В нынешнем виде никаких инвестиций вообще не гарантируется (кроме общих слов). Зато Украину обязывают вносить в контролируемый американцами фонд часть прибыли от деятельности уже работающих предприятий. По сути, это напоминает репарации, которые накладывают победители на проигравшую в войне страну.

Даже если часть этих денег будет вкладываться в Украину, то это будут инвестиции украинских денег, которые освоят американцы.

Макрон за "формулу Трампа"

Еще одна вчерашняя неожиданность - Макрон во время визита в США поддержал сразу ряд предложений Трампа по окончанию войны в Украине.

Он заявил, что "настало время возобновить диалог с Путиным". И что в Украине нужно сперва прекратить боевые действия, а затем провести мирные переговоры и достичь соглашения с гарантиями безопасности.

"Для меня последовательность могла бы быть такой - сначала переговоры между США и Россией, США и Украиной... Затем перемирие. Оно может быть достигнуто в ближайшие недели... После этого идут переговоры о гарантиях безопасности, территориях, инфраструктуре... После этого - мирное соглашение", - сказал президент Франции после переговоров с Трампом.

Он допустил, что гарантиями безопасности может стать размещение европейских миротворческих сил.

Отметим, что вчера Трамп также сказал, что сначала (в течение ближайших недель) может быть достигнуто перемирие, а затем уже подписано мирное соглашение.

Также он не против идеи отправки европейских миротворцев в Украину. Причем утверждает, что Путин ему сказал, что и он не против миротворцев (но подтверждений этого из Кремля до сих пор не поступало, а ранее Москва заявляла о неприемлемости размещения войск стран НАТО в Украине).

Кроме того ранее Трамп и представители его команды заявляли о необходимости проведения выборов в Украине после прекращения огня. То есть, Вашингтон предлагал такую последовательность - "перемирие-отмена военного положения-выборы-подписание мирного соглашения". Однако категорически против этой схемы выступает Зеленский.

Макрон своего отношения к выборам в Украине не уточнил. Однако очевидно, что по основной схеме урегулирования он с американским президентом согласился.

Также французский президент надеется, что перемирие между Украиной и Россией наступит в ближайшие недели. Кроме того, он выступил за быстрое достижение дологосрочного соглашения по Украине, подчеркнув, что "мир не должен быть хрупким".

Еще один важный момент - Макрон выступил против конфискации российских активов, к чему начали в последнее время активно призывать. И, как пишет газета Politico, против этого также выступают другие ключевые страны Европы - Германия, Италия, Испания, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еще показательно, что не только Макрон, но и британцы также начали говорить о неких "стимулах для России".

В Британии допустили возвращение России в "Большую семерку", что ранее предлагал сделать Трамп. Стармер обсудит этот вопрос в Белом доме, сообщил The Times британский министр безопасности Дэн Джарвис. "Это вопрос, который, без сомнения, будет рассмотрен в тот момент, когда конфликт в Украине будет завершен", - заявил министр. По его словам, это рассматривается как мотивация для РФ прекратить войну.

Напомним , что ранее западные СМИ писали, что Макрон и британский премьер Стармер едут в США для того, чтобы сорвать переговоры Трампа с Россией. Но, судя по визиту Макрона, речь идет о том, что Европа в лице ее двух самых крупных военных держав пытается встроиться в эти переговоры. Причем в рамках, очерченных Трампом.

С чем это связано - могут быть разные объяснения. Возможно, европейцы пришли к выводу, что без поддержки США действительно не могут сами "вытянуть" помощь Украине, а потому и согласились идти в фарватере мирных переговоров. Либо же это некий маневр, чтоб восстановить доверие с Трампом, а потом попытаться все ж таки подтолкнуть к ужесточению политики в отношении РФ и к продолжению поддержки Украины.

О чем договариваются Трамп и Путин?

Трамп и Путин тем временем демонстрируют активно желание сотрудничать.

Американский президент на вчерашней пресс-конференции с Макроном отказался называть Путина диктатором (хотя неделей ранее назвал так Зеленского) и сказал, что ведет с ним переговоры по экономическим соглашениям, в частности, по редкоземельным металлам.

Он заявил, что переговоры с Путиным проходят "очень хорошо".

"Я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно окончания войны, а также крупных сделок по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией. Переговоры проходят очень хорошо!", - сказал Трамп.

Затем в тот же вечер сделал несколько важных заявлений и Путин.



Буквально через час после того, как Трамп завил о переговорах по природным ресурсам с Россией Путин собрал совещание по разработке редкоземельных металлов, заявив, что их месторождений в РФ намного больше, чем в Украине. И подтвердил, что с Трампом действительно ведется диалог о совместных проектах в данной сфере (в том числе - на захваченных территориях Украины).

При этом сегодня в Кремле уточнили, что готовы предметно говорить со Штатами о совместных экономических проектах только после окончания урегулирования в Украине.



По Украине Путин сделал сразу несколько заявлений, основной смысл которых примерно такой: "мы с Трампом очень хотим побыстрее закончить войну, но Зеленский против, потому что боится проиграть на послевоенных выборах".

Также он сказал, что "не против сохранения украинской государственности" ("если оттуда не будет исходить угроза для России") и заявил, что его не волнует, то что Трамп хочет забрать украинские недра. "Это не наше дело", - сказал Путин, как бы давая понять, что Трамп может делать, что считает нужным на подконтрольной Киеву части территории Украины. Более того, Путин сказал, что Трамп "хочет оздоровить ситуацию в Украине".



Путин поддержал и недавнее предложение Трампа синхронно снизить на 50% военные расходы как США, так и России. Что прозвучало резким диссонансом на фоне разговоров о необходимости повышения военных расходов в Европе (хотя понятно, что РФ может снизить военные расходы, только если закончится война в Украине).

И в целом о Трампе и его инициативах Путин отзывался очень позитивно.

То есть внешне наблюдается невиданное со временем дружбы Путина с Джорджем Бушем-младшим в начале нулевых единение России и США сразу по многим вопросам, включая войну в Украине.

Что все это значит?

По одной из версий, которая все шире распространяется в ЕС и в Украине, сейчас формируется альянс Москвы и Вашингтона для противостояния "либеральной" Европе. И в рамках этого альянса уже согласована и схема завершения войны в Украине на неких выгодных для Путина и Трампа условиях, вплоть до признания захваченных украинских территорий российскими. Плюс - отстранение Зеленского от власти. В качестве же уступки Киеву и Европе Путин готов позволить размещение миротворцев, чтоб ускорить подписание соглашения (хотя, повторимся, не факт, что это Путин Трампу действительно обещал - подтверждений или опровержений Кремля по миротворцам пока нет).

Также считается, что цель Вашингтона, ради которой он и сближается с Кремлем, оторвать Россию от Китая. Впрочем, то, что КНР публично поддержал переговорный процесс между Трампом и Путиным, а также проголосовал вместе с США и РФ за американскую резолюцию в ООН о скорейшем завершении войны, показывают, что ситуация не столь линейна. И что отношения в треугольнике США-Китай-Россия могут быть более глубокими, чем кажется внешним наблюдателям.

Об этом пишут и в западных СМИ.

"Ожидайте, что санкции США против России скоро будут сняты. В Европе все еще есть те, кто пытается рационализировать все это. Они утверждают, основываясь на весьма скудных доказательствах, что Трамп не захочет, чтобы Россия выиграла военный конфликт. Другие утверждают, что все это — часть хитроумного маневра США, направленного на изоляцию Китая. Но мрачная правда заключается в том, что Владимира Путина и Трампа объединяет презрение к европейским демократиям. Ранее в этом месяце Путин заявил, что Трамп "наведет порядок" в Европе и что европейские страны "все будут стоять у ног хозяина и ласково вилять хвостами". Эти высказывания были перепощены Трампом в социальных сетях. Что касается Китая, то Трамп выражает свое восхищение Си Цзиньпином почти так же часто, как и Путиным. Похоже, он хочет заключить сделку с лидером Китая", - пишет обозреватель The Financial Times Гидеон Рахман.

Вторая версия - никаких стратегических договоренностей между США и РФ нет. Путин же просто решает важные для себя тактические задачи по войне в Украине. Он исходит из того, что Зеленский будет торпедировать любые мирные договоренности (отказываясь заключать даже перемирие), опасаясь потерять власть, и, параллельно, пытаясь создать альянс против Трампа с Европой. А потому Кремль сейчас может обещать Трампу все что угодно – хоть согласие на миротворцев, хоть сокращение военных расходов, хоть редкоземельные металлы на Донбассе, алюминий в Сибири и нефть в Арктике, хоть готовность немедленно прекратить огонь. Цель – показать, что именно Зеленский, а не РФ, является сейчас главным "тормозом" мирного процесса, навлекая на президента Украины гнев Трампа. Задача-максимум - "продавить" таким образом Зеленского по основным условиям завершения войны (включая его уход с поста президента). Задача-минимум, если войну закончить не удастся – сделать так, чтоб все (и, в первую очередь, Трамп) видели главным виновником этого Зеленского и побудить США прекратить помощь Украине и, возможно, снять санкции с РФ (предложения по американским инвестициям в РФ могут как раз и стать стимулом для снятия американских санкций). И прекращение поставок оружия, и снятие санкций резко изменят расклад сил в войне в пользу России. И позволит через некоторое время вновь вернуться к мирным переговорам, но уже на гораздо более худших для Киева условиях. Подобной тактике Путина немало способствуют заявления и действия Зеленского, который последовательно выступает против скорейшего завершения войны и проводит в Киеве встречи европейских лидеров, на которых звучат речи в духе "мир опаснее войны".



Есть ли действительно некие стратегические договоренности между США и Россией, либо речь идет просто о тактических маневрах станет понятно из динамики предстоящих событий и из итогов намеченных на ближайшее время контактов Москвы и Вашингтона.

Пока обе страны готовятся к следующей встрече в Эр-Рияде, которая намечена на конец недели.

Сегодня госсекретарь Рубио заявил, что на этой встрече США узнают у РФ условия, на которых Москва готова завершить войну в Украине.

"Нам нужно посадить обе стороны за стол переговоров, начиная с россиян. Поэтому на прошлой неделе мы встретились с ними, и главный вопрос этой встречи был: "Вы вообще заинтересованы в том, чтобы закончить этот конфликт, или нет?" Они сказали, что были бы заинтересованы – при определённых условиях. Мы не обсуждали, что это за условия. Следующий шаг – встретиться с ними снова в какой-то момент, с нужными людьми в комнате, и начать обсуждать, что потребуется, чтобы Россия остановила войну. И конечно, мы должны задать Украине тот же вопрос, потому что войну невозможно остановить, если обе стороны не согласятся", - заявил Рубио.

На сколько хватит американской помощи?

Один из вопросов, который сейчас задают себе в Европе противники мира путем компромисса с Россией - смогут ли они продолжать помогать Киеву на необходимом уровне, если Вашингтон прекратит поддержку?

Судя по публикациям в западных СМИ, способов компенсировать помощь США там пока не находят. С чем, как мы уже говорили выше, вероятно, и связан заметный сдвиг в позиции того же Макрона и других европейцев.

Украина ощутит нехватку оружия через полгода, заявил бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Самым мощным рычагом воздействия Трампа на Украину является угроза непоставки оружия. По моему мнению, у нас есть еще полгода, прежде чем мы действительно начнем ощущать нехватку оружия на линии фронта", - сказал он в комментарии газете Politico.

Кулеба не уточнил, произойдёт ли это в случае остановки текущей помощи США, либо же через полгода закончатся выделенные ещё Байденом пакеты (напомним, в Конгрессе уже заявляли, что денег на новое оружие выделять не будут). Но скорее всего вероятнее второе - если Трамп остановит текующую помощь уже сейчас, то ВСУ ощутят это гораздо раньше, чем через полгода.

О полугодовом сроке заявила и украинская нардеп Иванна Климпуш-Цинтадзе. "У европейцев есть максимум шесть месяцев, чтобы активизироваться", — заявила депутат, добавив, что у Европы "просто нет того, что есть у американцев".

При этом, в состоянии Европа "активизироваться" - неизвестно. Издание пишет, что пока новый крупный пакет для Украины от Евросоюза только в стадии обсуждения. И никаких гарантий его принятия или сумм нет. Кроме того, непонятно, где Европа возьмет столько вооружений - ведь большую их часть покрывали США (они же и производят данное оружие).

Издание приводит данные Кильского института, по которым американцы несли на себе большую половину чисто военных расходов Украины. Так, с февраля 2022 года по конец 2024 года США потратили 64 млрд евро на военную поддержку Украины, тогда как Европа, включая Великобританию и Норвегию, выделила почти 62 млрд евро.

То есть потеря американской помощи очень сильно ударит по ВСУ, если война продолжится.

The Wall Street Journal делает еще более пессимистический прогноз: на помощи, выделенной Байденом, Украина сможет воевать до лета, но затем столкнется с нехваткой боеприпасов.

Также Киев не сможет использовать часть своего самого передового вооружения.

"Крупные поставки оружия, которые администрация Байдена отправила или заключила контракты на поставку в последние месяцы своего правления, должны позволить Украине продолжать сражаться в текущем темпе как минимум до середины года (то есть до июня - Ред.)", - заявила изданию Селеста Валландер, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона.

Украинские чиновники говорят, что это "худший сценарий", и в таком случае Украине придется значительно увеличить собственное военное производство и рассчитывать на большую поддержку со стороны Европы. "В целом Украина в настоящее время самостоятельно производит или финансирует около 55% своего военного оборудования. США обеспечивают около 20%, а Европа — 25%", - сообщил один западный чиновник.

Но некоторые виды американского вооружения, такие как современные системы ПВО, баллистические ракеты, навигационные системы и дальнобойная артиллерия, будут практически невозможно заменить. Европа просто не производит достаточного количества таких систем — а в некоторых случаях не производит вовсе.

Когда эти американские поставки закончатся, возможности Украины наносить удары на дальние расстояния и защищать тыловые позиции значительно снизятся, предупреждают официальные лица и аналитики. Отметим, что Киев с момента инаугурации Трампа перестал наносить удары американской баллистикой и британско-французскими ракетами по российской территории.

"Теоретически Европа может выделить столько же средств, сколько США, но я не думаю, что она сможет покрыть весь спектр необходимых вооружений. В таких критически важных категориях, как системы перехвата для ПВО, быстро возникнет проблема нехватки", - сказал Оскар Йонссон, исследователь Шведского оборонного университета.

Некоторые эксперты также сомневаются, сохранит ли Украина доступ к спутниковому интернету Starlink от SpaceX, который частично финансировался Пентагоном.

"Вопрос не столько в помощи, сколько в том, будет ли Трамп участвовать в производстве оружия для Украины", — сказал Михаил Самусь, директор Центра исследования новой геополитики. "Если нет, это станет серьезным ударом для Украины и Европы".