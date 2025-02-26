Анализируем итоги 1099-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Минобороны РФ заявляет о взятии под контроль сел Орловка и Погребки в Курской области, о чем вчера писали российские паблики.

Украинский военный паблик Deep State подтверждает продвижение российской армии в этом районе, но пока полностью данные населенные пункты под контролем РФ не указывает.

Российски военные телеграмм-каналы пишут о продвижении армии РФ и на других участках Курского плацдарма.

На Донбассе российские войска продвинулись за минувшие сутки в Котляровке у границ Днепропетровской области (южнее Покровска). Такую динамику показывает карта Deep State.

Также РФ захватила новые позиции в Скудном со стороны Великой Новосёлки и взяли село Новоочеретоватое.

То есть, движение к северу от Великой Новоселки продолжается. Его цель, как мы уже писали, может быть двоякой. Во-первых, перерезать трассу из Курахово в Запорожье и выйти в тыл украинской группировки, которая обороняется восточнее. Во-вторых - далее двигаться на север в сторону все той же Новопавловки в Днепропетровской области, в направлении которой российские войска наступают и с востока.

Кроме того российские войска провели атаку и продвинулись в селе Тополи у границы с РФ в Харьковской области.

Также украинские военные сообщают о тяжелом положении в селе Константинополь на запорожской трассе западнее Курахово.

Военнослужащий ВСУ с позывным «Мучной» пишет, что в ближайшие дни ВСУ придется покинуть этот населенный пункт.

"Враг очень сильно атакует в Константинополе, пытается выбить нас из западной части, дела действительно очень плохи, в ближайшие дни придется отходить в Богатырь", – написал "Мучной".

Также, по его словам, армия РФ «проводит стабилизационные мероприятия в западной части Андреевки и продвигается выше по посадкам в восточные окраины Алексеевки".

Об активизации атак на Константинополь и продвижении в районе Андреевки сообщают и российские военные паблики.

Украинские ресурсы сообщают о продолжении атак ВСУ к юго-западу от Покровска. Заваляется о вытеснении россиян из Котлино. Российские военные паблики пишут, что бои за село еще идут. Но подтверждают, что попытки атаковать на этом участке ВСУ ведут постоянно.

Ситуация на фронте ухудшится, если война не закончится в этом году, заявил глава фонда "Верись живым" Тарас Чмут.

"Если в какой-то момент будет прекращение активных боевых действий, перемирие, мир или победа - это отличный сценарий", - добавил волонтер. Он согласился со словами Буданова, которые приводили СМИ, об угрозе существованию Украины, если мирные переговоры не начнутся до лета. Хотя в ГУР официально заявляли, что Буданов такого не говорил.

Западные СМИ и чиновники вновь начали поднимать вопрос о необходимости снижения возраста мобилизации.

У Украины есть только одна возможность одолеть негативные последствия предлагаемого Дональдом Трампом мирного соглашения — мобилизовать молодежь.

Об этом анонимно заявил The Economist высокопоставленный американский чиновник.

Как пишет издание, украинские власти продолжают отвергать призывы Запада снизить возраст мобилизации, чтобы сократить разрыв в численности с армией РФ. Они заявляют, что Украине нужны скорее "оружие и защита", так как живую силу нечем вооружать.

Западные же советники зациклены на идее снижения мобилизационного возраста, утверждая, что оно обеспечит самый быстрый рост боевой мощи.

Украинские чиновники признают, что Украине все-таки придется расширить мобилизацию, если она "хочет остаться в борьбе".

"Ужесточение продолжится, потому что никто не придумал лучшего решения", - сказал журналу высокопоставленный украинский чиновник.

При этом многие военные, чьи мнения приводит издание, выступают против этого. По их словам, они воюют сами, чтобы на фронт не пришлось идти их детям.

На Западе также говорят о необходимости снизить количество забронированных от мобилизации.

"Зеленский пытается усидеть на двух стульях. Но ему, возможно, придется больше рисковать своей экономикой, если он вообще хочет иметь страну", - заявил европейский чиновник.

Ночью Украину снова атаковали беспилотники. Взрывы звучали в Киевской области. Пострадал дом в селе Крюковщина под Бучей. Там погибли журналистка "Укринформа" Татьяна Кулик с мужем, онкологом-хирургом Павлом Иванчевым.

В Днепропетровской области был прилет по энергообъекту, сообщила компания ДТЭК. Он прекратил работу. А в Харькове дрон повредил многоэтажку.

Были удары и по России - Туапсе в Краснодарском крае ночью подвергся атаке. Власти края заявили о повреждениях частных домов. Украинские власти собщают, что атакованы были порт и НПЗ, заявлено повреждение нефтеперерабатывающего оборудования.

Также Генштаб ВСУ заявил, что поражены и военные аэродромы "Саки" и "Кача" в Крыму.

Сделка по недрам. Прорыв или срыв?

Сегодня правительство Украины заявило, что фактически согласовано с Вашингтоном проект "сделки по недрам" и рекомендовало Зеленскому его подписать.

Сам проект был опубликован в украинских СМИ.

Накануне сообщалось, что сделка может быть подписана уже в пятницу во время визита Зеленского в США. Что не исключил вчера и президент Трамп.

Зеленский позитивно оценил проект сделки (официально она называется "Соглашение про установление правил и условий инвестиционного фонда восстановления"). И сделал особый акцент на том, что в ней не идет речь о возврате США каких-либо средств, которые Америка уже выделила Украине, что прямо противоречило всему тому, что ранее заявлял о своих ожиданиях от сделки Трамп.

"Главное для меня, чтобы мы не были должниками. В соглашении нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100. Я не пойду и на 10 центов возврата долга в этой сделке с США. Это было бы несправедливо по отношению к нам. Не было таких договоренностей раньше, поэтому не о чем говорить. Важно, что это про новое. Если мы говорим о фонде, это также решенный вопрос в этом рамочном соглашении, то я считаю, что там (Украина и США) партнеры, и фонд этот украино-американский, и мы его не только совместно менеджерим, но и имеем права", - заявил Зеленский.

Из всего этого складывалось впечатление, что сделка действительно уже практически согласована и будет подписана в ближайшие дни. Однако буквально сразу стали поступать сигналы, что не все так просто.

Прежде всего сам Зеленский заявил, что еще не факт, что он поедет в Вашингтон в пятницу. Дата, по его словам, пока только согласовывается.

Далее госсекретарь США Рубио сказал, что сделка по недрам еще не согласована, и работа над ней продолжается. Это подтвердил источник агентства Reuters в Белом доме, который усомнился также в перспективе скорой встречи Зеленского и Трампа, дав понять, что все еще существуют разногласия.

Почему пошла столь разноречивая реакция?

Ответ можно найти в опубликованном в украинских СМИ проекте соглашения (понятно, что его туда передали из правительства или Офиса президента). С полным текстом можно ознакомиться здесь. Главные пункты заключаются в следующем:

1. В договоре нет гарантий безопасности Украине со стороны США, на чем настаивал Зеленский. О гарантиях безопасности там говорится всего один раз:

"Правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания продолжительного мира", - говорится в тексте документа.

То есть, в проекте договора говорится не о предоставлении гарантий безопасности, а о "поддержке усилий Украины" по их получению. Причем, из логики текста вытекает, что эти гарантии должен дать кто-то другой, а не США. Потому как странно выглядело бы, что Америка "поддерживает усилия" по получению гарантий от самой себя.

Сам Зеленский, впрочем, доволен и этим, заявляя, что для него было важно само по себе упоминания о гарантиях.

2. Не указано, кто конкретно и как будет управлять работой Фонда, в который пойдут средства от доходов от разработки украинских месторождений. Заявлено, что это будет выписано в отдельном Договоре о Фонде, который ещё не подготовлен и должен быть ратифицирован парламентом.

Но оговорено, что управление будет совместным, как и наполнение.

При этом заявлено, что "полномочия представителей правительства США в процессе принятия решений будут находиться в пределах, разрешенных действующим законодательством Соединенных Штатов".

То есть действовать американские управляющие фонда будут в своей, а не украинской юрисдикции.

3. Фонд будет получать доход от будущей монетизации всех соответствующих природно-ресурсных активов, находящихся в государственной собственности Украины (независимо от того, находятся ли они в прямом или косвенном владении государства). Оговорено, что речь не идет о доходах от уже работающих предприятий.

4. Украина будет "вносить в Фонд 50% всех поступлений, полученных от будущей монетизации всех соответствующих природно-ресурсных активов", неважно, в какой собственности они будут находиться.

Также свои взносы будут делать и США.

5. Взносы, сделанные в Фонд, будут реинвестироваться не реже одного раза в год в Украину. Объем реинвестирования не указан. Его порядок будет, опять же, будет оговорен будущим договором о Фонде.

Обращает на себя внимание, что текст "сделки по недрам" выписан неконкретно и общими фразами. А все ключевые моменты касательно порядка управления этим фондом, направления инвестиций и использования средств фонда, процедуры получения разрешения на инвестиции в те или иные объекты и права собственности на объекты, куда инвестирует Фонд, осталось "за кадром". По многим моментам идет ссылка на ещё не представленный и не подписанный Договор о Фонде (там конкретика и должна быть указана).

И речь о том, что Украина будет возвращать уже оказанную помощь (на чем настаивает Трамп) в документе действительно не идет.

Возможно, конечно, Трампу этот крайне абстрактный документ подается как возможность вернуть деньги в будущем. То есть, ему могут сказать, что будет создан Фонда, который наполнит Киев, которым будут управлять американцы и который получит затем исключительное право на освоение месторождений полезных ископаемых в Украине и на инвестиции в восстановление страны после войны. За счет чего уже оказанная американская помощь и "отобьется".

Но, во-первых, в самом документе ничего подобного конкретно не написано (идут постоянные отсылки на будущий Договор о Фонде).

Во-вторых, и в главных, речь идет о будущих проектах и доходах от них. В которые ещё нужно инвестировать. А для крупных инвестиций в разработку, например, месторождений, нужно, чтоб закончилась война. Затем должны найтись инвесторы, которые посчитают эти месторождения перспективными для освоения, затем они в течение нескольких лет должны вкладывать огромные средства в создании мощностей по добыче и переработке ресурса и лишь потом, когда-нибудь, это месторождение начнёт приносить доход, половина которого будет направлена Украиной для наполнения Фонда.

То есть это перспектива очень долгая и непонятная.

Кроме того, из текста Соглашения не следует, что Фонд будет обладать эксклюзивными правами на разработку месторождений или на восстановление инфраструктуры. Не указан и размер Фонда.

Поэтому передача американским инвесторам одного месторождения лития и прав на ремонт одной электростанции будет формальным основанием для того, чтоб сказать - соглашение выполнено в полном объеме. А остальные проекты распределят по привычной "откатной" схеме украинские власти между теми компаниями, которые сами и выберут.

То есть, Зеленский через этот договор пытается продолжить свою изначальную линию - "продать воздух", рассчитывая, что сам факт подписания соглашения потешит самолюбие Трампа, и это можно будет обменять на некие конкретные вещи. Например, на гарантии сохранения Зеленского у власти после завершения войны, на гарантии сохранения военной помощи, если война продолжится, на согласие на американские гарантии европейским миротворцам, которые требуют Лондон и Париж.

Но поведется ли на такой ход Трамп - вопрос открытый, так как никаких гарантий возврата вложенных средств данный проект соглашения не содержит, да и с прописанным в нем подходом содержать не может в принципе - американцам предлагается надеятся на то, что в довольно отдаленном будущее они смогу получить какие-то деньги в непонятные сроки и в неясном объеме.

И, не исключено, что именно это и является причиной довольно прохладных комментариев из Вашингтона, которые сегодня начали поступать о сделке.

Хотя, не исключено, что ее все-таки в каком-то виде подпишут. По крайней мере Трамп продолжает заявлять, что Зеленский в пятницу в Вашингтон на подписание приедет. Но даже в таком случае далеко не факт, что в обмен на подписание Зеленским соглашения с абстрактными обещаниями, Вашингтон даст ему что-либо конкретное из того что он попросит.

Переговоры о мире и планы Путина с Трампом

Завтра в Турции начнется второй раунд переговоров США и России. Это подтвердил глава МИД РФ Лавров, а также его турецкий коллега Фидан. По их данным, встреча будет касаться разблокирования работы посольств двух стран и нормализации дипломатических отношений.

Украина в повестке обсуждения не заявлена, но вполне вероятно, что обсудят и ее. Ранее Рубио заявлял, что на этой встрече США хотят узнать у россиян, каковы их условиях по завершению войны.

По Украине сейчас один из ключевых вопросов - тема миротворцев. Две страны, которые готовы их направить в Украину - Великобритания и Франция - заявили, что сделают это лишь в случае предоставления американских гарантий защиты этому контингенту.

По мнению Лондона и Парижа, такие гарантии могли бы включать в себя как текущую поддержку логистикой и разведкой, так и обязательство вступить в войну, если на англо-французский контингент будет совершено нападение со стороны России.

Трамп идею введения миротворцев в Украину после завершения войны в целом поддержал. При этом, как пишут британские и американские СМИ, гарантий прямой поддержки этим войскам Белый дом не дает. Представитель администрации заявил Wall Street Journal, что мирное соглашение, которое разрабатывает Трамп, "не будет включать гарантию будущей военной помощи или обязательства по отправке американского персонала в регион".

Собственно, почти о том же не так давно заявлял глава Пентагона Хегсет - что гарантии коллективной безопасности НАТО на европейских миротворцев распространяться не будут.

Ранее сам президент США туманно пообещал, что "мы окажем какую-то поддержку. Очевидно, что европейские страны будут вовлечены". "Но я не думаю, что вам понадобится много поддержки", - добавил Трамп. Также он говорил, что миротворческая миссия должна быть приемлемой для всех сторон (то есть и для РФ).

Россия же сегодня прямо выступила против введения англо-французских сил в Украину. "Россия не рассматривает никаких вариантов с размещением европейских миротворцев в Украине, Москву об этом никто не спрашивал", - заявил сегодня Лавров, фактически опровергнув недавние заявления Трампа о том, что Путин "не видит проблем" в европейских миротворцах в Украине.

Вторая спорная тема - прекращение огня. Зеленский сегодня в очередной раз заявил, что без гарантий безопасности Украине на остановку огня он не пойдет. "Будет только окончание войны так, что мы знаем, что завтра она не начинается", - заявил президент.

Еще ранее сегодня Лавров заявил, что Россия не согласна на завершение войны по линии фронта, дав понять, что озвученное ранее Путиным требование передачи всей территории четырех областей остаётся в силе. "Остановки боевых действий в Украине по линии соприкосновения не будет, у нас есть конституция", - сказал глава российской дипломатии (напомним, РФ объявила в 2022 году об аннексии четырех областей Украины - Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской).

Напомним, Трамп предлагает сперва объявить прекращение огня, а затем вести мирные переговоры, во время которых урегулировать все остальные спорные вопросы (включая гарантии безопасности для Украины и требования России). Такую же схему позавчера, после визита к Трампу, поддержал Макрон.

То есть пока воюющие стороны, а также претендующие не посредничество силы не сошлись в концепциях по ключевым вопросам окончания войны.

При этом заметно, что между США и Россией риторика в целом гораздо теплее. И уже видно, что Вашингтон и Москва взяли курс на реанимацию отношений. Так, разблокируется работа посольств и декларируются намерения запускать совместные экономические проекты. Например, по добыче редкоземельных элементов - причем не только в РФ, но и на захваченных украинских территориях.

Что это означает и как связано с мирными переговорами по Украине?



1. Кремль уже заявил, что совместные экономические проекты с США могут начать осуществляться только после мирного урегулирования по Украине. Также для этих проектов нужно взаимное снятие санкций друг с друга Америкой и Россией. То есть, предварительных условий много, они сложные, и, в любом случае, это не перспектива завтрашнего дня.

2. Даже если завершится война в Украине и будут сняты санкции, это не означает, что американские компании начнут инвестировать в Россию. Американский бизнес в комментариях СМИ очень осторожен по этому поводу. Все помнят 2022 год, когда после введения санкций против РФ российские власти в ответ заблокировали западные активы в России. Поэтому западные инвесторы будут опасаться, что потепление в американско-российских отношений временное, на следующих выборах в США может победить враждебно настроенный к России кандидат, который вновь введет против Москвы санкции, а Кремль в ответ вновь заблокирует активы. Поэтому для возобновления инвестиций в РФ нужны некие "железобетонные" гарантий долгосрочности нормализации отношений двух стран уровня, например, принятия России в НАТО, о чем речи пока и близко не идет. О чем может идти речь (в случае снятия санкций) – это возобновление взаимной торговли и разблокирование активов. Что тоже немало, но для перехода к крупномасштабным инвестициям, нужны глобальные геополитические решения.

3. Поэтому все заявления о неких российско-американских экономических мега-проектах это отдаленная и не очень понятная перспектива. Сейчас же Путин через возобновление диалога с Вашингтоном (и, в том числе, через инвестиционные предложения) решает практические задачи, связанные с войной в Украине. Как мы уже писали, задача-максимум – с помощью Трампа принудить Киев к завершению войны на выгодных для Москвы условиях. Задача-минимум – если Зеленский откажется завершать войну на предлагаемых Трампом условиях, добиться прекращения военной поддержки со стороны США Украине, что лишит Киев важнейшего партнера по поставкам оружия и ослабит позиции ВСУ на поле боя (а следовательно – ухудшит и переговорные позиции украинской власти). Также это создаст возможности для снятия санкций с России еще до окончания войны. В случае, если хотя бы одна из названных выше задач будет решена, то, возможно, Путин и сделает в ответ некие шаги навстречу Трампа и по экономике, пообещав участие в разработке месторождений, например. Если не будет решена ни одна из задач (а такое тоже возможно), то, соответственно, и Америка от России не получит ничего. В любом случае, Путин от начала переговоров с Вашингтоном ничего не теряет, а может что-то и приобрести. Поэтому, с его точки зрения, "игра стоит свеч" и обещать Трампу он может много чего. Кроме того, само по себе возобновление и поддержание диалога с США Кремлю выгодно, так как это снижает международное давление на РФ, вносит сумятицу внутри "коллективного Запада", подрывает морально-боевой дух в Украине, усиливает позиции тех сил в Европе, которые выступают за смягчение санкционного режима против Москвы (или, как минимум, за его не ужесточение).

4. Существенную помощь Путину в реализации этих задач сейчас оказывает Зеленский. Он демонстрирует нежелание завершать войну в ближайшее время (о чем уже прямо говорят в администрации Трампа), не отменяет указ о запрете переговоров с Путиным, выдвигает американцам условия, которые те выполнять не готовы (членство в НАТО, гарантии безопасности). Причем встречные обязательства (по "сделке по недрам", например, с компенсацией уже оказанной помощи), берет на себя крайне неохотно. Также он не хочет проводить выборы, что прямо требует Трамп.

Правда, риски потери американской военной помощи при продолжении такой линии высокие, а потому Зеленский может откорректировать свою позицию, к чему, судя по всему, его подталкивает сейчас и европейская "партия войны" в лице Макрона и британцев. Суть корректировки может быть в том, что Зеленский согласится заключить перемирие и подписать "сделку по недрам" при условии если Трамп согласится снять условие по проведению выборов (что позволит Зеленскому еще долго оставаться у власти, продлевая военное положение даже после прекращения огня), согласится продолжить поставки оружия и после завершения боевых действий, а также даст американские гарантии защиты европейским миротворческим силам в Украине, если их атакует РФ (без этого европейцы не хотят в Украину свои войска посылать).

5. О готовности Трампа принять эти "встречные условия" ничего неизвестно (из Вашингтона пока поступают, скорее, негативные сигналы). Да и вариант проекта сделки, который опубликовали в Украине, крайне абстрактный, не содержит гарантий возврата американцами уже потраченных средств и не факт, что это понравится Белому дому.

Но если вдруг Трамп пойдет навстречу пожеланиям европейцев по гарантиями для миротворцев (что, повторимся, пока непонятно), то далее ключевой вопрос – реакция России. Сам Трамп говорит, что Путин в разговоре с ним сказал, что "не видит проблем" в размещении европейских миротворцев. Однако сегодня Лавров это прямо опроверг, а заодно и дал понять, что прежние российские условия завершения войны остаются в силе. В частности, он сказал, что Москва против прекращения огня по линии фронта и требует всю территорию четырех областей.

Впрочем, будет ли Кремль в ходе переговоров жестко настаивать на этих условиях, либо готов к компромиссам, пока неизвестно.

Если Россия согласится на завершение войны по линии фронта и размещение европейских миротворцев в Украине, то это сильно ускорит прекращение огня, так как у Зеленского останется мало публичных аргументов, чтоб от него и далее отказываться.

Если же Москва не даст согласие на миротворцев и на остановку боевых действий по линии фронта, то далее есть четыре варианта развития событий.

Первый – Трамп каким-либо образом все ж таки побудит Киев и Москву пойти на уступки: Зеленского - согласится на завершение войны без миротворцев, Путина - согласится с прекращением огня по линии фронта. С обоих сторон могут быть и другие подвижки в прежней позиции. И война завершится на компромиссной основе.

Второй – Трамп озлобится на Путина, прервет диалог с Москвой, продолжит поставки оружия Украине и ужесточит санкции против РФ. Именно на такой вариант надеется Киев и западная "партия войны".

Третий - Трамп займёт сторону Путина и будет максимально жестко принуждать Зеленского принять российские условия. Ещё недавно такой вариант казался фантастическим, но после событий прошлой недели с объявлением Зеленского "диктатором", уже ничего полностью исключать нельзя.

Четвертый – Трамп просто "умоет руки", потеряв интерес к войне в Украине, заодно прекратив и помощь Киеву.

Более понятными перспективы, возможно, станут к концу недели. К этому времени должна уже состоятся вторая встреча России и США. Также, вероятно, станет понятно удалось ли Киеву и Вашингтону согласовать "сделку по недрам".