На фоне заявлений Трампа о стремлении завершить войну в Украине в соцсетях стали часто публиковаться сцены украино-российских переговоров из снятого в 2015 году второго сезона популярного американского сериала "Мадам госсекретарь". По сюжету между Украиной и Россией началась война, но, в конце концов, при посредничестве американцев, было подписано мирное соглашение, по которому на юго-востоке Украины создается "автономное государство", де-факто подконтрольное России.



Видео эти распространяются, как правило, с комментариями такого плана: "американцы предсказали войну еще 10 лет назад, они знали все уже тогда". Это впечатление подкрепляется и рядом совпадений – один из представителей Украины носит фамилию Зелинский, фамилия министра иностранных дел Украины Мельник (так же как и скандально известного экс-посла Украины в Германии), а первая битва войны разворачивается за Мариуполь.



Впрочем, на самом деле, сюжет сериала мало совпадает с реальными событиями после начала полномасштабной войны в Украине. Скорее, он основывается на уже разгоревшемся в момент съемок вооруженном конфликте на Донбассе.



Однако как минимум две вещи в сериале с реальностью совпадают. Во-первых, то, что конфликт на Донбассе перерос в полномасштабную войну между Украиной и Россией. Во-вторых, то, что одним из основных моментов, определяющих политику США по этой войне, стал страх перед ядерным конфликтом с Россией.



Итак, в чем сюжет сериала?



Бывший аналитик ЦРУ Элизабет Маккорд, назначенная госсекретарем США, день и ночь, не покладая телефонной трубки, решает всевозможные мировые проблемы. И одна из самых острых из них – украинская.



На юго-востоке Украины при поддержке России сепаратисты ведут борьбу с центральным правительством. "Своим скрытым вторжением Москва разжигает у нас гражданскую войну", - говорит госсекретарю президент Украины Михаил Бозек.



США оказывают Киеву поддержку, но по большей части санкционную и моральную. На просьбы Бозека дать оружие и принять в НАТО Вашингтон отвечает отказом, а его настойчивость вызывает все возрастающую усталость и раздражение в Белом доме.



В такой ситуации Бозек решается на провокацию, чтобы втянуть Вашингтон в конфликт с Россией и получить масштабную американскую поддержку. Он организует кибератаку на самолет президента США, а затем передает американцам сфальсифицированную доказательную базу, что это якобы сделали россияне.



В ответ США наносят киберудар по энергосистеме Москвы, отключая от света столицу РФ. Президент России, бывшая фотомодель из Волгограда Мария Острова (чтоб занять этот пост она убила своего мужа-президента), перекрывает нефте- и трубопроводы в Европу. Ситуация быстро накаляется. Бозека принимают в Белом доме, президент США обещает ему полную поддержку.



Однако Маккорд выясняет, что на самом деле русские к атаке на самолет не причастны, а все подстроил Бозек. Последний в этом сознается. Но маховик противостояния уже запущен. Американцы вводят над Украиной бесполетную зону и сбивают российские самолеты (к слову, в реальной войне в Украине американцы отказались вводить бесполетную зону и не сбивают не только самолеты, но даже и ракеты, заявляя, что не хотят напрямую участвовать в войне).



В ответ российские войска готовят атаку на Мариуполь, но американский шпион в руководстве РФ "сливает" эту информацию ЦРУ. Украина перебрасывает под Мариуполь все силы и, при помощи американцев, отражает наступление.



Однако Острова делает свой ход – объявляет, что атаку на самолет президента США устроил Бозек и потому киберудар американцев по Москве – это "неспровоцированная агрессия". Европейские союзники по НАТО начинают колебаться и требовать от США начала переговоров. Это же предлагает и Маккорд, заявляя, что в противном случае россияне отправят "миллионы солдат" в Украину, погибнет много людей и может начаться третья мировая война с угрозой перерастания в ядерную.

Президент США соглашается с аргументами. Американцы оказывают жесткое давление на Киев и вынуждают украинские власти пойти на уступки России. Вариант мирного договора предусматривает создание на юго-востоке Украины "автономного государства", снятие санкций с РФ и возобновление поставок российских газа и нефти в Европу.

Однако Острова требует плюс к тому еще и публичных извинений от США за кибератаку на Москву и угрожает, если это не произойдет, выйти из переговорного процесса и использовать все возможности в войне, включая ядерное оружие. В ответ Маккорд угрожает ей, что будет обнародована информация о том, что она убила своего мужа-президента. По итогу стороны приходят к согласию – договор подписывается без извинений от США, но в ответ американцы выдают русским шпиона, который предупредил об атаке на Мариуполь. Шпиона, которого курировал и пытался спасти муж Маккорд (он также разведчик), передают россиянам. Они его потом убивают. Последующие муки совести по этому поводу Маккорд, ее мужа и президента США занимают немалую часть одной из серий фильма, но затем все приходят к выводу, что нужно просто жить и работать дальше.



Договор подписывается и буквально сразу после этого подрывают из гранатомета машину Островой. Она погибает. Ответственность на себя взяла украинская организация радикальных националистов "Богатыри Киева" во главе с Олегом Зелинским, которая объявила достигнутые соглашения "капитуляцией перед Россией" и заявила о намерении их сорвать. Мир снова стоит на грани третьей мировой войны, и в Белом доме приказывают поймать Зелинского. Американский спецназ захватывает его где-то на западе Украины (при этом в операции погибает много спецназовцев). Вашингтон требует от Киева передать Зелинского Москве. Но украинские власти не хотят этого делать, заявляя, что он герой. Маккорд жестко прессует министра иностранных дел Украины Мельника, называя его "сукиным сыном" и угрожая полным прекращением американской поддержки. Мельник в конце концов соглашается, Зелинского выдают России, третья мировая война предотвращена.



Сериал "Мадам госсекретарь" начал сниматься в 2014 году. Второй сезон вышел в 2015 году – как раз накануне старта предвыборной кампании в США. И наблюдатели его расценили как пиар-проект Хиллари Клинтон, которая ранее была госсекретарем США и как раз собиралась баллотироваться в президенты от Демпартии.



Однако, как ни парадоксально, многие моменты этого сериала отражают представления о войне в Украине, которые распространены в среде трампистов.



Так, в фильме Россию спровоцировали на войну действия Украины и США. Трамписты, да и сам Трамп, также часто заявляют, что Россия была "спровоцирована" к вторжению планами администрации Байдена и Киева по интеграции Украины в НАТО. В фильме Украина пытается спровоцировать прямое столкновение США и России. Многие трамписты также утверждают, что Киев "хочет втянуть Штаты в войну с Россией". В сериале американцы постоянно жестко "нагибают" руководителей Украины. Трамписты также полагают, что Вашингтон должен "нагнуть" Зеленского, чтобы заставить его завершить войну и заключить выгодную США сделку по недрам. Да и риторика Трампа в адрес президента Украины на прошлой неделе была примерно такая же по форме и тональности, как и давление Вашингтона на украинские власти в сериале.



В общем, по иронии судьбы, сериал, который должен был продвигать Хиллари Клинтон на выборах президента в 2016 году, сейчас выглядит почти как манифест "новой украинской политики" Трампа, победившего Клинтон на тех выборах.