Вчера Трамп на встрече с британским премьером Стармером еще более четко обозначил как он видит план действий по завершению войны в Украине.



Первый шаг – прекращение огня по линии фронта в ближайшее время.



Второй шаг – обсуждение условий мирного соглашения (включая гарантии безопасности для Украины, миротворцев, контроль над территориями и т.д.), которые должны согласовать все стороны, включая Россию. Ранее также Трамп и его соратники говорили о необходимости выборов в Украине на этом этапе. Но в последние дни президент США эту тему не поднимал, хотя и не факт, что он от нее отказался.



Третий шаг – подписание мирного соглашения, которое будет гарантировать долгосрочный мир.



На все попытки Стармера и журналистов получить от Трампа подтверждение, что он готов предоставить гарантии безопасности Украине и европейским миротворцам, президент США отвечал: об этом преждевременно говорить до прекращения огня и до подписания соглашения, с которым согласятся и Украина, и Россия. Впрочем, из его комментариев следовало, что и после завершения войны какие-либо гарантии безопасности США давать не намерены, так как Трамп считает, что Европа и сама справится.



В общем-то план Трампа вполне логичный, если рассматривать как главную цель скорейшее прекращения боевых действий. Потому что обсуждение конкретных условий мирного соглашения может затянуться на очень долгое время и, если до этого не будет заключено перемирие, то война продолжится еще неопределенно долгое время.



Поэтому Трамп и сказал, что: либо война закончится относительно быстро, либо не закончится никогда.



Но проблема в том, что схема "сначала перемирие, потом обсуждаем все остальное" не устраивает ни Украину, ни Россию. По крайней мере, если судить по публичным выступлениям представителей Киева и Москвы.



Зеленский уже заявил, что не намерен идти на прекращение огня без получения гарантий безопасности (причем не только со стороны Европы, но и США, что, как писалось выше, Трамп этого делать не хочет).



В Москве также заявили, что просто на перемирие по линии фронта не согласны и продолжают выставлять прежний перечень требований - передачу всей территории четырех украинских областей, вывод ВСУ из Курской области, нейтральный статус, права русского языка, снятие санкций и т.д. На чем из всего этого Москва будет жестко настаивать, а по каким пунктам готова идти на компромиссы, пока неясно. Но общая позиция Кремля понятна – там вместе с перемирием хотят получить еще что-то, а не откладывать все переговоры на время после прекращения огня (при этом РФ апеллирует к Минским соглашениям 2015 года, после которых активные боевые действия прекратились, но их политическая часть выполнена так и не была).



И теперь вопрос в том, сможет ли Трамп убедить и Украину, и Россию все ж таки заключить перемирие, а все остальные вопросы обсудить после него. Либо смогут ли проработать схему, когда накануне перемирия будут приняты некоторые, хотя бы частично удовлетворяющие обе стороны, решения, которые вступят в силу вместе с прекращением огня.



Если все это не получится, переговоры рискуют провалиться и война, как и говорил Трамп, продолжится еще долго.