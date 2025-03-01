В субботу, 1 марта, в Украине идет 1102-й день войны с Россией.

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08:35 В Одесской области после атаки дронов горело предприятие, уничтожены грузовые автомобили, сообщает ГосЧС.

08:31 США больше не будут давать военную помощь Украине, в приоритете - мирные переговоры, заявили в Белом доме.

"Мы больше не собираемся просто выписывать чистые чеки на войну в очень далекой стране без настоящего, прочного мира", - заявила спикер администрации Трампа Кэролайн Ливитт, комментируя публичный спор Зеленского с Трампом и Вэнсом.

"Было здорово, что камеры работали, потому что американский народ и весь мир смогли увидеть, с чем президент Трамп и его команда имеют дело за закрытыми дверями на переговорах с украинцами", - добавила она.

08:00 Сегодня ночью российские войска нанесли массированные удары по Киевскому, Шевченковскому и Новобаварскому районам Харькова, а также по Харьковскому району области.

Об этом сообщает ГСЧС.

В результате атаки повреждены медучреждение, жилые дома, торговый центр, магазины, автозаправочная станция, автосалон и другие объекты гражданской инфраструктуры, здание пожарно-спасательного подразделения.

Один из беспилотников попал в трехэтажное здание медучреждения, вызвав пожар на крыше. Совместными усилиями спасателей, полиции, медиков и волонтеров эвакуировано 64 человека, среди них – 56 пациентов и ребенок.

По предварительным данным, пострадали 7 человек.