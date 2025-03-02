В воскресенье, 2 марта, в Украине идет 1103-й день войны с Россией.

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12:52 Британский премьер Кир Стармер считает, что без поддержки США прочный мир в Украине невозможен.

В интервью BBC он перечислил три вещи, которые, по его мнению, необходимы для прочного мира в Украине:

1. Сильная Украина, которая сможет воевать, если потребуется, и иметь сильные позиции для ведения переговоров.

2. Европейский элемент с гарантиями безопасности.

3. Поддержка со стороны США.

По словам Стармера, для обеспечения мира необходимы "все три" составляющие.

12:40 Москва вновь высказалась против введения европейских миротворцев в Украину.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал само обсуждение в Европе вопроса о миротворцах в Украине "наглостью" и "продолжением подстрекательства Киева к войне с Россией".

При этом он позитивно отозвался о госсекретаре США Рубио и о советнике Трампа Уолтце.

"Марко Рубио и Майкл Уолтц абсолютно вменяемые во всех смыслах люди. Они разговаривают, исходя из того, что они нами не командуют, и мы ими не командуем. Просто две серьезные страны", - сказал Лавров.

Он также утверждает, что "США прямо говорят, что хотят закончить конфликт в Украине, но Европа требует продолжения войны".

11:22 Российские войска нанесли удары по объектам украинской газопереработки.

Об этом заявляет минобороны РФ.

Украина этого не подтверждала. Воздушные силы ВСУ заявили о том, что в ходе ночных ударов беспилотников пострадали Харьковская, Сумская, Запорожская и Хмельницкая области.

10:37 В Николаеве жёны и матери мобилизованных перекрыли въезд в ТЦК и требуют отпустить их родных.

09:40 МАГАТЭ впервые провело ротацию на Запорожской АЭС без участия Украины и через оккупированную Россией территорию.

Об этом сообщило российское "руководство" станции. Заявляется, что маршрут следования был изменен по вопросам военной безопасности.

Это подтвердил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Случилось то, что еще несколько дней назад казалось невозможным. МАГАТЭ перебросило свой персонал на Запорожскую АЭС через российскую оккупированную территорию без украинского одобрения", - написал он в Х.

09:30 Сегодня ночью Украину атаковали 79 российских ударных беспилотников. Силами ПВО сбиты 63 БПЛА, 16 локационно потеряны, сообщают Воздушные силы ВСУ.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Хмельницкая и Запорожская области.

08:10 В Херсонской области из-за российских обстрелов за минувшие сутки 10 человек получили ранения, из них – 1 ребенок. Об этом сообщает глава ОВА Александр Прокудин.

Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией области уничтожили три "Shahed-131/136"

"Российские военные были по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили многоэтажку и 13 частных домов. Также оккупанты повредили газовую трубу, гаражи, автобусы и частные автомобили", - написал он.

08:00 Вчера вечером россияне обстреливали Никопольский район. Применяли тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Повреждены частные дома и автомобиль.