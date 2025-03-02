В связи с перепалкой с Трампом в СМИ ведется дискуссия, угрожает ли это Зеленскому отставкой, призывы к которой раздаются из США.



Дискуссия эта, с одной стороны, кажется сильно натянутой.



Сам Зеленский, очевидно, уходить не собирается. Внутри страны за три года войны он основательно прикрутил гайки, фактически ликвидировав реальную политическую конкуренцию и взяв под контроль основные СМИ. Оппозиционная протестная активность (в виде, например, уличных акций) подавлена. Любые попытки организовать протесты трактуются как работа на врага.

Единственная сила, которая может убрать Зеленского от власти – это армия. Но и там пока признаков созревания мятежа не наблюдается.



Естественно, все это не означает, что в обществе нет недовольства Зеленским. Оно есть и очень большое, как свидетельствуют соцопросы. И если будут выборы, то на них Зеленский, вполне вероятно, проиграет (опять же, об этом говорят соцопросы).



Однако вопрос в том, что выборы неизвестно когда будут. Даже если будет заключено перемирие, не факт, что они состоятся. Банковая уже прокачивает тезис о том, что нельзя проводить выборы без получения "прочных гарантий безопасности" (которые Запад пока давать не собирается и неизвестно даст когда-либо вообще).



То есть внутриполитические позиции Зеленского пока выглядят достаточно прочно.



Однако вовне страны перепалка в Белом доме создала для президента Украины огромные проблемы. Причем самые опасные для него даже не проблемы с Трампом. А проблемы с теми силами, которые до сих пор Зеленского постоянно поддерживали и патронировали.



Речь идет о западной "партии войны", наиболее яркими представителями которой сейчас являются Макрон и Стармер.



Своей несдержанностью в общении с Трампом Зеленский полностью поломал их стратегию действий по пролонгации войны в Украине и по втягиванию президента США в военную повестку.



Стратегия эта уже вырисовывалась достаточно четко и состояла из нескольких частей.



Первая – убедить Трампа согласится с введением европейских миротворцев после прекращения огня и дать им гарантии безопасности от США в случае столкновения с РФ. Это могло бы сорвать любые переговоры с РФ или, как минимум, крайне их затруднить и затянуть.



Второе – на фоне затягивающихся переговоров и при помощи лоббистов ВПК среди республиканцев убедить Трампа продолжить военную поддержку Украины и выделить новые пакеты помощи в качестве "принуждения России к миру". Плюс к тому, возможно, и ввести новые санкции. Это также усложнило бы любые переговоры с Москвой.



Третье – попытаться столкнуть лбами Трампа и Путина по какому-то поводу, чтоб переговоры вообще прекратились и российско-американские отношения вернулись к тому формату, который был во времена Байдена.



Чтоб "настроить" Трампа на эту линию Макрон и Стармер в ходе визитов в Вашингтон приложили немало усилий. Не со всем из того, что они предлагали Трамп был согласен, но определенные успехи уже были.

Стармер и Макрон сумели убедить Трампа принять Зеленского. И его визит в Вашингтон должен был стать очень важной вехой в реализации их стратегии – наладить отношения с Трампом, попытаться убедить его продолжить военную помощь. А чтоб процесс укрепление связей Киева и нового президента США шел быстрее французы и британцы посоветовали Зеленскому подписать совершенно пустое соглашение по недрам, дабы потешить самолюбие Трампа и создать у него ощущение, что он теперь чем-то в Украине владеет и должен потому ей помогать и ее защищать. Хотя, судя по опубликованному в прессе проекту соглашения по недрам ничего американцам в реальности не передавалось, а речь шла о совместной разработке месторождений в будущем. Учитывая, что для инвестиций в них нужно прекращение войны и стабилизация ситуации, это будущее могло быть очень и очень отдаленным. Не говоря уже о том, что вообще большой вопрос рентабельны ли украинские месторождения редкоземельных металлов.

Поэтому единственный практический смысл подписания соглашения был в ублажении Трампа и в улучшении его отношения к Зеленскому.

Стратегия была сложная в исполнении, хотя, в целом, вполне рабочая.

Но она была сокрушена руками (а точнее языком) Зеленского в пятницу в Белом доме.



Зеленский прилюдно попытался унизить президента США, вступив с ним в публичную перепалку, что полностью противоречило основной цели визита, как ее видели в Париже и в Лондоне.



И когда в западных СМИ пишут, что в Европе были "в ярости" после случившегося, то это абсолютно понятно.



Потому что удар, который нанес Зеленский, по стратегии Макрона и Стармера был предельно точным и сильным. Неизвестно какие версии у них по поводу причин поведения Зеленского, но размышления на тему "он либо полный неадекват, либо путинский суперагент уровня Кима Филби или Рихарда Зорге" вполне могли бы иметь место.



Ситуация для французского и британского лидера усугубляется ещё и тем, что именно они просили Трампа принять Зеленского. И теперь американский президент может сказать им "по понятиям": "вы ж за этого пацанчика мазу тянули. Так что теперь вам по нему и решать вопрос".



Судя по публикациям в западных СМИ, Стармер вопрос действительно пытается решить, убедив Зеленского восстановить отношения с Трампом. СМИ пишут, что Белый дом "для начала разговора" требует публичных извинений от президента Украины.



Неизвестно пойдет ли на это Зеленский. Но даже если он принесет глубочайшие извинения, это может сильно ситуацию не исправить.



Зеленский слишком откровенно сказал Трампу, что он против скорейшего окончания войны, что противоречило главной цели президента США добиться прекращения огня в ближайшее время. И вообще вел себя по отношению к Трампу как противник или даже враг, который хочет поломать его основной геополитический замысел.



Вряд ли это пройдет бесследно. Более того, в новых обстоятельствах уже не остановка помощи Украине, а ее продление будет выглядеть как "слабость" Трампа.



А потому с Зеленским вернутся к прежней стратегии пролонгации войны Парижу и Лондону будет уже трудно.



И далее перед ними, да и перед всей Европой, стоит выбор из трех вариантов.



Первый - согласится на условия завершения войны в Украине, которые предложит Трамп (и где, наверняка, никаких гарантий безопасности от США не будет).



Второй – войти вместе с Зеленским в конфронтацию с Трампом, что грозит, как минимум, тем, что США полностью прекратят поддержку Украине и, возможно, Европе, оставив их один на один с Путиным (что для европейцев очень плохой сценарий). Либо, что еще хуже, получить противостояние на два фронта и с Трампом, и с Путиным.



Третий – как-то "решить вопрос" с Зеленским, убрав раздражающий фактор в отношениях с Трампом.



Публичные заявления европейских политиков создают впечатление, что Европа уже четко пошла на второму пути (конфронтация с Трампом). Но, в реальности, ни один из вариантов пока ещё нельзя исключать. Что касается Зеленского, то для него ситуация опасная в любом случае – слишком уж много врагов вокруг становится.