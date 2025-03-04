Анализируем итоги 1105-го дня войны в Украине.

Остановка помощи США. Как это было и что предшествовало

Сегодня стало известно, что США полностью остановили военную помощь Украине. Об этом написали американские крупные СМИ со ссылкой на официальных представителей Белого дома.

Речь идёт о военных поставках, которые были одобрены ещё при Байдене. В том числе об оружии, которое уже находилось в пути - до Украины оно не дойдёт.

Это уже подтвердили и власти Польши, включая премьера Дональда Туска. По его словам, военный груз для Киева был остановлен на аэродроме в Жешуве. По данным агентства Reuters, остановка поставок произошла сегодня после 3:00 утра по киевскому времени.

В комментарии CNN старший советник Трампа Джейсон Миллер фактически подтвердил блокировку поставок. Он заявил, что Трамп использовал "кнут", чтобы склонить Зеленского к участию в мирной сделке президента США.

"Президент Трамп — единственный человек, говорящий о прекращении убийств, и иногда лидеры могут использовать пряник, иногда они могут использовать кнут. И в этом случае, я думаю, президент Трамп использует дубину, чтобы пойти и донести свою точку зрения до президента Зеленского, и она заключается в том, что президент Трамп хочет прекратить убийства. Зеленский должен вернуться за стол переговоров. Он должен отнестись к этому серьезно", - заявил Миллер.

Остановка военной помощи произошла на четвертые сутки после скандала в Белом доме, где Трамп и Зеленский публично разругались. С тех пор в США неоднократно давали понять, что Зеленский должен принести публичные извинения за этот скандал. А также согласиться на предложения Трампа по миру в Украине, подписать сделку о недрах и включиться в мирные переговоры.

В том числе трамписты не раз намекали на желательность оставки Зеленского, если он откажется договариваться. Последний такой намек сделал сам Трамп, который вчера раскритиковал украинского президента, заявившего накануне, что "до мира еще очень далеко".

"Может быть, кто-то не хочет заключать сделку. И если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, что этот человек не продержится долго. Этого человека не будут слушать долго, потому что я верю, что Россия хочет заключить соглашение. Я верю, что народ Украины, безусловно, хочет заключить соглашение", - сказал он.

После этого Зеленский выпустил пост, где дважды призвал закончить войну "как можно быстрее" и заверил, что Украина, как никто другой, хочет скорейшего мира. То же самое он сказал в своем вечернем обращении. При этом президент Украины упомянул , что нужны гарантии безопасности, которые Трамп на этапе перемирия обсуждать не хочет. И в целом, как пишет "БиБиСи", Зеленский извиняться перед Трампом пока не желает. Единственное, на что он готов - это подписать сделку по недрам.

Что же до мирного трека, то пока нет никаких признаков того, что Киев даже после скандала в Белом доме стал ближе к формуле Трампа, которая включает скорейшее перемирие, выборы в Украине и заключение мирного договора с Россией уже новой властью.

Дав Зеленскому три дня, чтобы "одуматься", у Трампа сделали давно ожидаемый ход - заблокировали военную помощь Украине.

Реакция Украины

В Украине на уровне властей делают вид, что ничего особенного не происходит. Напрямую остановка помощи не отрицается и не подтверждаются.

Премьер Шмыгаль утверждает, что помощь от США "продолжается", и о её остановке он ничего не знает. При этом он заявил, что обладает данными только по состоянию на вчера. Тогда как агентство Reuters сообщало, что помощь остановлена сегодня после 3:00 утра.

"По состоянию на вчерашний вечер у нас нет информации о том, что что-то было остановлено. По состоянию на вчерашний вечер мы получали всю помощь. На утро я еще не согласовывал с министром обороны, были ли какие-то изменения. Если бы они были, то я уверен, что министр сообщил бы мне об этом", — сказал Шмыгаль.

В то же время советник главы ОП Подоляк написал пост, где фактически подтвердил остановку. Он пишет, что "необходимо оценить, какие именно программы перестанут работать", поскольку многие программы уже заканчивались, а некоторые были утверждены Конгрессом, "и это особая юридическая процедура".

Также он говорит, что уже идет процесс замещения американского оружия европейским и его надо усиливать. Подоляк пишет, что "у Украины уже был опыт долговременной приостановки программ милитарной поддержки со стороны США и умеет адаптироваться к таким ситуациям", но "не обходим вниманием возможность переговоров с нашими американскими партнерами".

При этом в Верховной Раде настроения далеко не такие сдержанные. Отменой военной помощи Трамп подталкивает Украину к "капитуляции", заявил нардеп Александр Мережко (Слуга народа).

"Прекратить помощь сейчас означает помочь Путину. На первый взгляд это выглядит очень плохо. Выглядит так, будто (Трамп) подталкивает нас к капитуляции, (принятию) требований России. Главное, что это психологический удар, политический удар по Украине, это не помогает нашему духу", - сказал Мережко.

Депутат из оппозиционной "Евросолидарности" Гончаренко считает случившееся "катастрофой". "Это катастрофа и мы с вами знали об этом и говорили, когда вся эта шобла кричала о субъектности и нашего великого лидера", - написал он и предложил Зеленскому извиниться перед Трампом.

"Реальность такова – что сейчас президент США – Трамп. Мы полностью зависимы от США и нужно играть с Трампом, а не против. У нас и так хватает врагов, давайте хоть друзей терять не будем", - призывает Гончаренко и требует "добиться мира, а не капитуляции".

По мнению еще одного депутата от этой фракции Ирины Геращенко, "эйфория в соцсетях и эмоции постепенно утихают, накрывает реальность: отсутствие американской помощи в первую очередь почувствует фронт".

Она считает, что Европа американские поставки не возместит. "Европейцы нас поддерживают и сочувствуют, но на лондонском саммите они четко дали понять очевидное: на данном этапе ЕС и Великобритания не способны заменить всю линейку американской военной помощи. Банковая должна была это знать и просчитывать каждую деталь американского турне", - пишет Геращенко.

При этом брожения в Раде начались еще накануне прекращения поставок - и были они вызваны в целом провалом Зеленского в Вашингтоне и угрозой получить в лице США оппонента украинской власти.

Вчера на сайте парламента появилось заявление руководства Рады на английском языке с призывом к окончанию войны и переговорам и поддержкой в этом иницатив Трампа.

"Украинский народ желает мира больше, чем кто-либо другой в мире, и верит, что личная роль президента Дональда Трампа и его миротворческие усилия будут иметь решающее значение для скорейшего прекращения боевых действий и достижения мира для Украины, Европы и всего мира. Верховная Рада Украины приветствует инициативы президента Дональда Трампа по началу переговорного процесса, направленного на обеспечение мира. Верховная Рада Украины подчеркивает необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства с США, особенно в сфере разведки важнейших полезных ископаемых", – заявило руководство парламента.

В "Слуге народа" наличие такого обращения вообще опровергли. Нардеп Никита Потураев заявил, что Верховная Рада не принимала обращение к Трампу и Конгрессу. Это так, голосования по этому поводу не было. При этом само обращение остается на сайте парламента. А вчера нардеп Ирина Геращенко подтверждала, что такое обращение было принято руководством Рады.

После известий о прекращении поставок оружия в парламенте появились и другие инициативы по замирению с Трампом. Глава депутатской группы "Разумная политика", экс-спикер Дмитрий Разумков призвал срочно создать парламентскую группу для переговоров с США, для чего он инициирует внеочередное заседание Рады.

"Соединенные Штаты Америки и народ США - это один из ключевых партнеров Украины. Без налаженного сотрудничества и постоянного диалога мы не сможем уверенно чувствовать себя на поле боя и на международной арене. Парламентская дипломатия - это важный инструмент, который мы должны использовать в условиях, которые сегодня сложились. У нас нет времени на промедление. Мы должны объединить усилия, чтобы не допустить ослабления помощи, сохранить единство с союзниками и укрепить нашу позицию на мировой арене. Сейчас нам нужно действовать вместе, чтобы защитить наше государство и его будущее", - пишет Разумков.

При этом, как уже говорилось, власти Украины комментируют все крайне сдержанно, и находятся, судя по всему, в тяжелых раздумьях о том, что делать дальше.

В конце дня "лед тронулся" у президента Зеленского. Он написал пост о перепалке в Белом доме, где, однако, никаких извинений Трампу не принес. И лишь выразил сожаление по поводу случившегося и несколько раз комплиментарно высказался в адрес президента США.

"Наша встреча в Белом доме в пятницу прошла не так, как должна быть. Сожалею, что это произошло. Пора все исправить", - написал Зеленский, добавив, что готов работать под "сильным руководством президента Трампа" для достижения мира в Украине.

Примет ли это Трамп как требуемые извинения - пока неизвестно. Сегодня американские СМИ со ссылкой на источники в окружении Трампа писали, что Зеленский должен не просто извинится, а "пресмыкаться".

При этом украинский президент также дал понять, что готов подписать "в любом удобном формате" сделку о недрах и включаться в мирную повестку.

"Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну. И первыми этапами могут стать освобождение пленных, немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры – и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое. Затем мы хотим очень быстро пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении", - предложил свою формулу Зеленский.

Напомним - эту же идею (об объявлении моратория на воздушные и морские удары) ранее высказывал и Макрон.

Россия, скорее всего, откажется от этого предложения, так как ущерб от ее ударов для Украины намного больше, чем для России от украинских. Вероятно, на это и рассчитывают Зеленский с Макроном, чтобы показать Трампу: "не Киев, а Москва противится миру".

Но не факт, что в Белом доме эту идею примут. Как известно, Трамп призывает к полному прекращение огня, против чего выступает Зеленский.

Чем грозит отстановка поставок из США?

Сколько Украина сможет продержаться без американского оружия, поставки которого остановил Трамп?

Телеканал CNN приводит мнение эксперта, согласно которому прекращение поставок оружия окажет воздействие на фронт в диапазоне 2-4 месяцев. "Воздействие будет большим. Я бы назвал его калечащим", - сказал старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан. По его мнению, решение Трампа может означать падение поставок в двойном размере.

Альтернативная помощь из Европы не даст Украине сразу "рухнуть с обрыва", но "когда ваши поставки сокращаются вдвое, в конечном итоге это отражается на линии фронта". "Их линии фронта будут продолжать прогибаться, и в конце концов сломаются, и Украине придется согласиться на неблагоприятное - даже катастрофическое - мирное урегулирование", ­- сказал Кансиан.

Отметим, что по срокам, сколько Украина сможет продержаться без поставок из США, могут быть и более пессимистические оценки.

The Wall Street Journal на прошлой неделе писала, что уже в начале лета Украина столкнулась бы с дефицитом боеприпасов даже в том случае, если продолжались бы поставки, выделенные еще при Байдене, но не было бы новых пакетов. Другие издания называли срок в полгода. Но, как видим, Трамп останавливает даже те поставки, которые были выделены при Байдене. То есть "до лета" в данном случае уже не стоит на повестке дня.

Также, анализируя содержание последних пакетов, выданных при Байдене, можно предположить, что в Украину первым делом остановятся поставки средств ПВО, ракет HIMARS и артиллерийских снарядов.

Журнал The Economist при этом пишет, что прекращение поставок американских ракет Patriot приведёт к тому, что "большая часть Украины" окажется под угрозой разрушений как в Харькове, где эти системы не разворачивают из-за опасности. Только Patriot может сбивать российские гиперзвуковые и баллистические ракеты.

При этом неясной остается судьба разведывательной поддержки Украины (без которой "слепнут" ПВО и ракетные войска), а также интернет-связи от Starlink, по которой работают дроны и осуществляется коммуникация в бою. Их отключение способно "положить" многие процессы в ВСУ.

В Украине распространена точка зрения, что никакой катастрофы после прекращения поставок американского оружия не случится даже в перспективе многих месяцев. Потому что основное оружие в нынешней войне - дроны, Украина делает почти полностью самостоятельно.

Впрочем, эксперты признавая, что по дронам "просадки" не будет, говорят, что остановка поставок критически скажется сразу на нескольких направлениях:

- ракеты к американском системам ПВО. Зеленский недавно сказал, что по ним уже ощущается дефицит и если их поставки задержатся надолго, то уже вскоре небо будет практически беззащитно от баллистических и гиперзвуковых ракет,

- боеприпасы к артиллерийским орудиям,

- ракеты HIMARS и ATACMS (исчерпание их запасов не позволит наносить удары по тыловой логистике россиян),

- бронетехника,

- средства связи,

- в случае прекращения предоставления развединформации со спутником серьёзно усложнится ситуация для Украины сразу по двум направлениям: информация о подготовке ракетных ударов россиян и планирование украинских ударов дронами вглубь территории РФ.

Итого, если подытожить - немедленного обвала обороны из-за остановки американских поставок не произойдет. Но в перспективе нескольких месяцев проблемы будут нарастать и ситуация для ВСУ будет постепенно ухудшаться. В какой-то момент это создаст угрозу значительного ухудшения для украинской армии баланса сил на поле боя, поставит под вопрос способность ВСУ удерживать фронт, создаст угрозу глубоких прорывов войск РФ и резкого усиления интенсивности ударов по украинским тылам и ущерба от них (из-за истощения систем ПВО).

Бывший советник Банковой Арестович недавно расписал последствия остановки всей помощи США.

"Все рассказки, что они по дронам победят – это детский сад. Как только отрубается вся помощь, начиная с разведданных, армия становится слепой и косой. Максимум, что она может, – некоторые телодвижения на тактическом уровне осуществлять, отбиваться дронами, но весь стратегический контур ложится полностью. Ложатся полностью подготовка ударов, спутниковая разведка, перехваты, кибероперации и так далее. Без американской помощи через полтора-два месяца все начнет рушиться. Да даже если полгода продержится - что дальше?", – говорил Арестович.

Поменяется ли теперь позиция Зеленского?

Итак, в администрации Трампа заявляют, что через приостановку отправки оружия Вашингтон хочет принудить Зеленского согласится на скорейшее завершения войны в Украины показав серьезность и намерений, и последствий, если Киев откажется это делать.



Список требований Трампа на данный момент относительно небольшой.



1. Извиниться публично, но глубочайше (западные СМИ пишут, что Зеленский должен будет "пресмыкаться").

2. Согласиться на прекращение огня в ближайшее время, отказавшись настаивать на гарантиях безопасности как на предварительном условии (США такие гарантии предоставлять не намерены).

3. Подписать сделку по недрам.

Из околоправительсивенных кругов США время от времени звучат призывы к Зеленскому уйти в отставку, но официально такое условие разрешения конфликта в Белом доме отрицают. Хотя, ранее Трамп настаивал на проведении выборов после прекращения огня, давая понять, что Зеленский на них проиграет.

Но президент Украины, как видим, пока не демонстрирует готовность даже открыто извиниться. И вместо формулы Трампа предлагает Штатам свой вариант "частичного перемирия в воздухе и на море" (от которого, скорее всего, откажется РФ), причем через соцсети. При этом главного, чего требует Трамп - полного прекращения огня - в плане Зеленского нет.

Побудит ли к этому президента Украины остановка помощи США?

В украинском информполе в последнее время также разгоняется тезис, что остановка поставок оружия критически на военных способностях Украины не скажется, а потому и идти на "уступки Трампу" нет никакого смысла. В пример приводится тот факт, что Украина уже переживала длительную остановку американской помощи весной 2024 года.

С одной стороны остановка американских поставок действительно моментально не скажется на ситуации на фронте, так как основное оружие в нынешней войне - дроны, Украина производит по большей части сама. То есть логика у тех, кто призывает не обращать внимание на американцев примерно такая - "полгода продержимся точно, а там что-то да изменится".

Но, во-первых, как считают эксперты и сами украинские военные, в перспективе нескольких месяцев последствия остановки помощи могут быть значительными (особенно в сфере ПВО) и серьезно ухудшат положение ВСУ на поле боя, значит и переговорную позицию Киева. То есть, ситуация для Украины, в случае, если американское оружие и далее поступать не будет, точно не улучшится, а только ухудшится, а потому оттягивать решения на потом - крайне рискованная стратегия.

Во-вторых, остановка поставок оружия – это далеко не самый сильный инструмент воздействия на украинские власти, который есть в арсенале у США, и который он может применить, если конфликт между Киевом и Вашингтоном не разрешится.

Куда более быстрые и серьезные последствия будут, если Трамп задействует санкционный режим против украинских властей и Украины. Как мы уже писали, это могут быть персональные санкции в отношении военно-политического руководства Украины, а также возбуждение против ближайшего окружения Зеленского уголовных дел. Это могут быть и секторальные санкции против украинской экономики, отдельных предприятий и банков, чтоб парализовать их расчеты в долларах и внешнеэкономическую активность (то есть те санкции, которые ранее вводились против РФ, что для Украины может иметь катастрофические экономические последствия).

Пока никто об этом речи на официальном уровне не ведет (хотя директор ФБР Каш Патель уже заявил, что поручил Конгрессу расследовать, на что были потрачены сотни миллиардов долларов, отправленных Киеву в качестве помощи, назвав Украину "местом отмывания денег и коррупции"). Однако если конфликт Зеленского с Трампом из-за нежелания украинских властей заканчивать войну будет углубляться, то исключать ничего нельзя.

Самое опасное для Киева будет, если Трамп кардинально поменяет позицию в отношении Украины.

Сейчас позиция у него примерно такая: каждая из сторон должна пойти на уступки для скорейшего достижения мира. Что означает не только то, что Киев будет вынужден согласится де-факто с российским контролем над захваченными территориями, но и то, что Москва должна будет отказаться от некоторых своих условий, например, от требований сокращения ВСУ.

То есть, параметры предлагаемого Трампом мирного решения в их нынешнем виде – это отнюдь не "капитуляция" Украины. А сохранение ее государственности и прекращение кровопролитной войны, от которой в первую очередь, страдают сами украинцы.



Однако, если конфликт Киева и Вашингтона будет усугубляться и перерастет в прямую конфронтацию, то концепция у Трампа может поменяться. Он может начать воспринимать Украину как врага, поражение которого в нынешней войне станет его победой, а также "уроком" всему остальному миру, что бывает с теми, кто "не уважает Америку и ее президента". И возможностей у США помочь России нанести Украине поражение более чем достаточно. Помимо санкций это может быть, например, помощь в спутниковой разведке и в определении целей для нанесения ударов в Украине. Или даже нечто большее в плане военной поддержки.

То, что США когда-нибудь будут помогать России воевать против Украины выглядит сейчас абсолютнейшей фантастикой. Однако еще недавно мало кто верил и в остановку поставок американского оружия Киеву, и в то, что Трамп будет называть Зеленского диктатором. А публичную перепалку между ними в Белом доме и вовсе никто представить себе не мог.

Поэтому стратегия "не будем идти навстречу Трампу, будем стоять на своем и тянуть время" для украинских властей, повторимся, крайне рискованная, чреватая такими вариантами, о которых сейчас даже подумать сложно.

Возможно, правда, Зеленский надеется, что Трампа "снесут" сами американцы, что его похоронит груз проблем в отношениях с другими странами и внутри самих США. Однако пока эти надежды сродни тем, что были на протяжении последних трех лет на тему "Россия вот вот рухнет". То есть, при определенных обстоятельствах, это, теоретически, может случиться. Но пока не случилось и неизвестно сколько еще ждать и случится ли вообще.



Также и с "крахом Трампа". Он, конечно, может быть. Но это не точно.



А если Трамп продолжит руководить Америкой, а Зеленский продолжит свою нынешнюю линию, то Украина может столкнуться с очень тяжелыми последствиями. Потому нельзя исключать, что позиция Киева по ключевым пунктам разногласий с Вашингтоном все ж таки претерпит изменения.

Судя по сегодняшнему посту Зеленского, в Киеве понимают масштаб проблем, который несет за собой остановка американской военной помощи. Хотя пока, как видим, извинений и четкого согласия на прекращения огня еще не прозвучало.

Ситуация на фронте

У российских войск новое крупное продвижение в Курской области. По данным украинского военного паблика Deep State, россияне за двое суток вернули под свой контроль более 40 квадратных километров территории.

Во-первых, зона украинского контроля откатилась в северной части украинского плацдарма, по линии от Погребков до Русского Поречного.

Во-вторых, к востоку от Свердликово в западной части плацдарма ВСУ. Россияне там заняли Лебедевку и территории вокруг нее.

Также россияне продолжают свое практически ежедневное продвижение под Великой Новоселкой - в районе села Бурлацкое.

Россияне вчера нанесли массированный удар "Шахедами" по Одессе. Был поврежден объект энергетики, а также дома в курортной части города. В Одессе у многих пропал свет.

Украина же атаковала дронами НПЗ в Ростовской и в Самарской областях.