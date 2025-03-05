Анализируем итоги 1106-го дня войны в Украине.

"Сожаление" Зеленского и реакция США

Вчера, после того, как стало известно, что Америка остановила поставки оружия Украине, Владимир Зеленский сделал несколько шагов, которых делать до этого явно не хотел.

Как мы уже писали, он обратился к Трампу (не адресуясь прямо к нему, но было понятно, что главный адресат - Белый дом) - сперва постом в Х, а затем видеообращением. Там он по сути признал, что американская помощь остановлена. Далее он выразил сожаление случившимся в Белом доме - и затем выразил готовность сотрудничать со Штатами по мирным переговорам для скорейшего завершения войны. А также подписать сделку по недрам "в любое время и в любом удобном формате".

Западные СМИ написали, что таким образом украинский президент "прогнулся", чтобы сгладить ссору с Трампом и восстановить с ним отношения. Британские медиа сообщали, что Зеленский "унизился" по рекомендации премьера Стармера - поскольку США требовали от Украины публичных извинений за скандал в Белом доме.

Судя по последующему выступлению Дональда Трампа в Конгрессе США, этот пункт там сочли более-менее выполненным.

Хотя Зеленский прямых извинений не принес, Трамп дал понять, что принял заявление о "сожалениях" в качестве таковых, отметив, что оно "важное". В Белом доме могли счесть, что Зеленский в этом тексте и так достаточно "унизился и прогнулся", признав Трампа "большим боссом", смиренно выразив готовность работать под его "сильным лидерством" на пути к миру, а также высказав президенту США немало и других комплиментов.

При этом стало очевидно, что этого американцам недостаточно - поскольку военную помощь после поста и видеоролика Зеленского они не восстановили. Об этом сегодня написали все крупные американские медиа и затем подтвердили в Белом доме.

Более того, как стало известно сегодня, американцы остановили не только поставки оружия, но и передачу разведданных Украине (информацию уже официально подтвердило ЦРУ). И это даже еще более опасно для Киева, так как без разведывательной информации от американцев украинские войска фактически теряют огромное количество возможностей. Причем не только для организации ударов по российским тылам, но и в плане работы систем ПВО по обнаружению воздушных целей.

"Это может серьезно затруднить способность украинских военных атаковать российские войска. Сотрудничество с разведкой США было необходимо для способности Украины идентифицировать и поражать российские военные цели. Два чиновника подтвердили, что Вашингтон заморозил каналы разведки с Киевом", - сообщает FT.

О том, что последствия прекращения передачи разведывательных данных могут быть крайне болезненными для ВСУ признают и украинские военные.

К слову, по версии издания Axios, именно блокирование разведданных вынудило Зеленского обратиться к США и выразить "сожаление" - поскольку эта мера влияет на текущие операции украинской армии, в отличие от других поставок, нехватка которых скажется лишь через месяцы.

В Белом доме сегодня заявили, что Штаты возобновят военную помощь Украине, только если добьются успехов в переговорах с Киевом по завершению войны (тему переговоров мы детальнее разберем ниже).

Кроме того, к Украине у Штатов может возникнуть еще одно условие. Как сообщает американский телеканал CBS News, Трамп решил ужесточить условия "редкоземельной" сделки, которую намеревались подписать накануне скандала в Белом доме. "Параметры соглашения могут измениться, потому что президент теперь настаивает на "более крупной и лучшей сделке", сказал человек, знакомый с ходом переговоров", - сообщает издание.

Ранее министр финансов США Бессент заявил, что Вашингтон пока не планирует подписывать ресурсную сделку с Украиной. В то же время Киев за последние дни неоднократно заявил, что готов подписать документ. Но теперь он может стать куда жестче, чем его проект, который публиковался ранее. И который был по большому счету ни к чему не обязывающим рамочным документом.

Напомним, что самая первая версия соглашения, которую предлагал Трамп, судя по утечкам из СМИ, была кабальной для Украины и обязывала ее внести в управляемый американцами фонд полтриллиона долларов от доходов с полезных ископаемых. Зеленский тогда отказался это подписать, чем навлек на себя волну критики со стороны Белого дома.

Тогда Украине удалось вынести эти условия за скобки и отложить их обсуждение на второй раунд переговоров по сделке, которую решили сперва подписывать без них. Но не исключено, что после скандала в Овальном кабинете и остановок поставок оружия США попытаются вновь вернуться к "жесткому" варианту соглашения.

Будут ли переговоры Украины и РФ?

Wall Street Journal сегодня написала, что конечная цель Белого дома с заморозской поставок оружия - усадить Зеленского за стол переговоров с Путиным (или Украину с Россией).

Газета пишет, что пауза в поставках будет продолжаться, пока Трамп не решит, что Зеленский поддерживает мирные переговоры с РФ. И что в частном порядке Трамп недавно жаловался, что "Зеленский не выказывал намерения начинать переговоры с Путиным".

О том же сообщает американский портал Axios.

"США не будут возобновлять поставки оружия и обмен разведданными с Украиной до тех пор, пока не будет установлена дата мирных переговоров с Россией, заявил в среду советник по национальной безопасности Белого дома Майк Уолтц. Решение США приостановить военную помощь усиливает давление на Владимира Зеленского, чтобы он согласился перейти к переговорам с Россией по прекращению войны", - пишет издание.

Выше мы уже писали, что обсуждение даты переговоров по установлению мира подтвердил советник Трампа Уолтц. О том, что обсуждалась именно дата и прочие параметры переговоров между Россией и Украиной, заявил и помощник Зеленского Дмитрий Литвин после разговора Ермака и Уолтца.

То есть, после остановки военной помощи и главное - разведданных - Киев резко согласился начать переговоры напрямую с командой Трампа. Как предполагают крупные американские медиа - речь пойдет о выходе на прямые переговоры Украины с Россией, без чего Киеву помощь не разморозят.

При этом в Москве сегодня заявили, что готовы к переговорам с Зеленским, как только он отменит указ о самозапрете переговоров с Путиным. Пока он указа не отменил. И в целом всегда выступал против безусловного диалога с Россией. Президент заявлял, что переговоры с РФ Украина вести будет лишь в том случае, если сперва договорится со США и Европой о едином "ультиматуме" Путину. Который затем будет предъявлен России со стороны Киева и Запада.

Однако Трамп уже давно смешал эти карты, когда начал прямые переговоры с Кремлем. И, судя по публикациям в западной прессе, он теперь настаивает на формате, когда Киев и Москва начнут договариваться напрямую - при посредничестве США.

Получится ли побудить к этому Зеленского?

Несмотря на то, что многие восприняли его вчерашнее обращение как заявление о готовности к переговорам, на самом неделе это не совсем так.

В своем послании к Трампу Зеленский предложил начать мирный процесс с моратория на воздушные удары по инфраструктуре и на удары на море. При этом боевые действия на суше продолжатся пока не будут достигнуты более широкие договоренности (достижение которых, впрочем, никто не гарантирует).



Этот план ранее уже озвучивал президент Франции Макрон. Вероятный расчет авторов этой идеи в том, что Россия, которая имеет явное преимущество по воздушным ударам (и оно усиливается по мере исчерпания запасов ракет ПВО у Украины), скорее всего, откажется от такого варианта. Поэтому война продолжится и далее, а любые переговоры будут прерваны.



Чтоб убедить Трампа принять этот план (фактически – план пролонгации войны), по данным британских СМИ, на следующей неделе в США хотят полететь Зеленский, Стармер и Макрон (хотя в Париже такие планы пока опровергают). И ключевой вопрос сейчас – реакция Трампа на данный план. Согласится ли он с ним, либо отвергнет и будет настаивать на своей прежней идее скорейшего полного прекращения огня, чему схема Зеленского-Макрона противоречит.



Пока каких-либо конкретных комментариев на этот счет от Трампа не поступало. Однако, судя по тому, что у Трампа продолжат блокировать помощь Украине и даже расширили эту блокаду на передачу разведданных, показывает, что Вашингтон идеями Макрона-Зеленского не впечатлен и заинтересован в выходе на результативные переговоры. Более того, как пишут СМИ, даже подписание сделки по недрам не будет поводом для снятие ограничений на поставки оружия. Главное - движение к завершению войны, для ускорения которого прекращение поставок воспринимается Трампом как основной рычаг давления на Киев.

"Официальные лица США заявили, что пауза будет продолжаться до тех пор, пока Трамп не решит, что Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией. Решение о временном сокращении помощи было направлено на то, чтобы показать украинскому лидеру, что Белый дом серьезно настроен на достижение мира. По словам официальных лиц, даже подписания соглашения о недрах может оказаться недостаточно, чтобы убедить Трампа возобновить помощь", - пишет Wall Street Journal.

В целом, заявление Белого дома о том, что США не будут возобновлять поставки оружия Украине и обмен разведданными до тех пор пока украинские власти не согласится на переговоры с РФ и не будет определена их дата, фактически лишило смысла прежнюю тактику украинских властей по торпедированию переговорного процесса выставлением различных условий, на которые заведомо не согласны либо США, либо РФ (гарантии безопасности, мораторий на воздушные удары и т.д.).



Вашингтон дал понять, что это уже не работает, и даже вчерашнее послание Зеленского Трампу с выражением «сожаления» ситуацию принципиально не поменяло и блок на поставки оружия не сняло.



И сейчас Киев фактически оказался перед выбором: либо продолжать прежнюю линию (и воевать дальше без американской помощи и разведданных), либо соглашаться на переговоры с РФ.



Сегодня стало известно, что Ермак и советник Трампа Уолтц провели переговоры, на которых, как сообщили на Банковой, обсудили «дату и место» переговоров с РФ.



Впрочем, утверждать на 100%, что Зеленский решил идти на переговоры с россиянами пока преждевременно. Тем более преждевременно делать выводы, что о завершении войны уже договорились. Переговоры сами по себе еще прекращения огня не означают. Они могут оказаться и безрезультатными, даже если и начнутся (пример переговоров в Стамбуле все помнят).



Но само то, что тема начала обсуждаться на уровне Ермака и Уолтца уже говорит о многом.



При этом от россиян сегодня также поступили определенные сигналы. Песков приветствовал желание Зеленского начать переговоры. Но добавил, что для этого нужно отменить указ о запрете на переговоры с Путиным.



Вероятно, теперь именно история с отменой указа станет новой "полосой препятствий" на пути к переговорам и прекращению огня. Но, учитывая степень давления на процесс Вашингтона, есть шансы ее пройти достаточно быстро.