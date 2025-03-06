В четверг, 6 марта, в Украине идет 1107-й день войны с Россией.

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Последние новости

11:52 США остановили поставки оружия и предоставление разведданных Киеву с целью склонить Зеленского к мирному процессу, а также побудить его уволить украинских чиновников, которых Белый дом "считает враждебно настроенными" к переговорам с РФ, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного источника в Белом доме.

Также администрация Трампа хочет подписания соглашения по недрам.

Как пишет издание, "первоначальный план" Трамп заключался в том, чтобы остановить военную помощь Украине на неделю-две, чтобы оказать давление на Зеленского.

Изменился ли этот "первоначальный план" или остался прежним, издание не уточняет.

11:45 The New York Times подтверждает информацию, что американцы перестали передавать Украине оповещения о российских ударах беспилотников и ракет. Также ВСУ перестала поступать разведывательная информация, необходимая для нанесения ударов.

"Все, что исходило от Министерства обороны, остановилось", - говорит бывший глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк. Частично потерю информации от американцев можно компенсировать через спутники европейских компаний, но не все они сосредоточены на военных перемещениях и перемещениях, что важно, говорит Кондратюк.

11:03 ВСУ пора выводить из Курской области, считает эксперт по связи Сергей Бескрестнов (Флэш).

"Возможно, пора "сворачиваться" с курского направления. Трудно там нашим. Как отвлечение ресурсов противника эта операция себя, думаю, давно уже оправдала. А как политический козырь в переговорах это сейчас сомнительно", - пишет Флэш.

10:58 В Сумах атакой "Шахедов" уничтожен терминал Новой почты, сообщает компания.

Погиб сотрудник компании-подрядчика, сгорели 2576 посылок на 3,3 млн. грн. Людям выплатят компенсации.

10:44 Попытка принудительной мобилизации на вокзале в Хмельницкой области.

Мужчине порвали куртку, но задержали ли в итоге, на видео не попало.

Пока продолжался конфликт, военком угрожал автору видео СБУ за съемку видео.

10:16 Фото поврежденного энергообъекта ДТЭК в Одесской области.

Это уже пятый удар по энергообъекту компании за 2 недели.

09:48 В отель в Кривом Роге "буквально перед" ракетным ударом заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций – граждане Украины, США и Британии, сообщил Зеленский.

Они выжили, потому что успели спуститься с номеров.

Но другие четыре человека погибли, а более 30 ранены.

09:18 В Кривом Роге, где вчера был ракетный удар по гостинице, уже четверо погибших, сообщает ОВА.

08:59 В городе Южном Одесской области дроны поразили объект энергетики, сообщает ОВА.

Пострадали два человека, также повреждены частные дома.

08:21 Российские войска снова продвинулись в Курской области.

К югу от Суджи они двинулись на восток в районе Куриловки, сообщает военный паблик Deep State. Там же они перешли реку Псел, на которую опиралась оборона ВСУ в этом районе.

Судя по начертанию карты, идут попытки "подрезать" украинский плацдарм на юге, чтобы лишить его линий снабжения с украинской территории.

Также уменьшилась серая зона у границы Украины в районе Свердликово.

08:20 Сегодня ночью российские войска атаковали ударными дронами Сумы. Произошло попадание по складскому помещению на окраине города. Погиб мужчина.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Ночью россияне снова нанесли удары беспилотниками по областному центру, один из которых попал в складские помещения на окраине города", - говорится в сообщении.

Из-за обстрела погиб 32-летний мужчина, который вероятно работал охранником, отметили в полиции.

08:14 Сегодня ночью россияне атаковали беспилотниками Харьков. Пострадали два человека. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Враг атаковал Салтовский район беспилотниками", - говорится в сообщении.

Удар повредил крышу, лифтовую шахту, технический этаж и фасадную часть плит между 9 и техэтажами. Выбиты окна в соседних зданиях и детском саду. Пострадали 8 автомобилей.

Спасатели ГСЧС спасли женщину с инвалидностью.

08:00 В Кривом Роге, где вчера был ракетный удар по гостинице, уже трое погибших и 31 пострадавший.