Анализируем итоги 1107-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска продолжают активно продвигаться в Курской области.

К югу от Суджи они двинулись на восток в районе Куриловки, сообщает военный паблик Deep State. Там же они перешли реку Псел, на которую опиралась оборона ВСУ в этом районе.

Судя по начертанию карты военного паблика Deep State, идут попытки "подрезать" укранский плацдарм на юге, чтобы лишить его линий снабжения с украинской территории.

Также уменьшилась серая зона у границы Украины в районе Свердликово - откуда россияне ранее перешли на территорию Сумской области и начали активно бить дронами трассу из Сум на Суджу, на которую во многом было подвешено снабжение всей группировки ВСУ.

Это произошло еще в феврале, и с тех пор Украина потеряла более 60 квадратных километров территории Курской области (сейчас ВСУ контролируют 350 кв км).

Об угрожающей ситуации для всей группировки ВСУ на Курщине из-за огневого контроля россиян над логистикой уже несколько недель пишут украинские военные паблики.

И уже начинают звучать призывы к отступлению из российского региона.

Так, эксперт по беспилотникам и связи Сергей Бескрестнов (Флэш) заявил, что Украине пора выводить войска из Курской области. "Возможно, пора "сворачиваться" с курского направления. Трудно там нашим. Как отвлечение ресурсов противника эта операция себя, думаю, давно уже оправдала. А как политический козырь в переговорах это сейчас сомнительно", - пишет Флэш.

Впрочем, пока нет признаков того, что командование ВСУ решило выводить войска из Курской области. Российские паблики сообщают, что на это направление продолжают перебрасывать украинские резервы.

На Покровском направлении пошли в контратаки ВСУ. Они смогли продвинутся в районе Успеновки, Котлино, Песчаного и Шевченково (отмечены на карте голубым цветом).

Российские паблики считают, что украинские войска начали контрнаступление, которое имеет целью "срезать" российский плацдарм к юго-западу от Покровска. Пишут также, что на направление перебрасывают российские резервы.

Укранский боец с позывным "Мучной" пишет, что контрнаступление идет тяжело. "Очень тяжело даются контрнаступательные операции. Конечно, лучше сидеть в обороне и отбивать атаки, но время это прошло и нужно что-то менять: теряя при этом пехоту, эвакуировать раненых, оставлять технику, которую сразу же подбивают вражеские FPV", - сообщает он.

Также, по мнению "Мучного", первая линия обороны РФ под Покровском пока не прорвана. "Серьезных пока прорывов нет, борьба продолжается в окрестностях сел", - добавляет он.

К обстрелам. Вчера россияне снова ударили "Искандерами" по Кривому Рогу. Попадание было по гостинице, куда накануне заселились граждане США и Британии, а также волонтеры. Погибли четыре человека, пострадало больше 30.

Также российские войска продолжают ежедневные налеты дронов по энергетике Одессе и области. Вчера был уже пятый удар по энергообъекту ДТЭК за последние две недели.

Отключение разведданных и переговоры

Продолжают поступать новые подробности того, как именно США отключили обмен разведданными с Украиной.

Британский журнилист Оливер Кэролл сообщил, что среди прочего американцы отрезали Украину от системы оповещения о воздушных атаках РФ, а также целеуказания для ракетных установок HIMARS.

"Америка отключила ключевую линию связи для оповещений в 14:00 по Киеву (речь о среде - Ред.). До этого: данные о нацеливании для HIMARS. Украина также не получает информацию в реальном времени для дальних ударов", – написал корреспонтент The Economist.

При этом Washington Post уточняет, что для HIMARS отдельные целеуказания перестали приходить еще до скандальной поездки Зеленского в США - но речь идет только о целях за 60 километров от линии фронта. А теперь, судя по всему, прекратили давать цели для всех ударов из этой установки.

Но главное - остановка оповещений о тревогах. The New York Times подтверждает информацию, что американцы перестали передавать Украине информацию о российских ударах беспилотников и ракет.

"Все, что исходило от Министерства обороны, остановилось", - говорит бывший глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк. Частично потерю информации от американцев можно компенсировать через спутники европейских компаний, но не все они сосредоточены на военных перемещениях, говорит Кондратюк.

Остановка обмена разведданными со стороны Трампа нанесет серьезный удар по Украине, пишет обозреватель Марк Галеотти для журнала The Spectator. Такой шаг Трампа оказывает немедленное воздействие на ВСУ - в отличие от остановки поставок боеприпасов и военной техники, которые Украина могла накопить на несколько месяцев.

Наиболее ценные данные, которые передавали США - спутниковые изображения и сигнальная разведка в режиме реального времени - критически важны для нацеливания дальнобойных ударов и раннего предупреждения о возможных атаках. Это обеспечивала спутниковая съемка, беспилотники Global Hawk, разведывательные самолеты Poseidon и Rivet Joint. Благодаря им Украина через США владела детализированной картиной боевых действий.

Украинская разведка не может в полной мере заменить этот объем информации. А западные союзники лишь частично смогут восполнить этот пробел. Из потенциал с американским несопоставим. Если разведывательный бюджет США составляет около 100 млрд долларов, то у Великобритании только 6,45 млрд долларов. К тому же американцы, как мы уже писали вчера, запретили британским агентствам передавать Украине материалы, содержащие американские данные.

New York Times пишет, что США остановили поток оружия и разведданных с целью склонить Зеленского к мирному процессу, а также побудить его уволить украинских чиновников, которых Белый дом "считает враждебно настроенными" к переговорам с РФ. Такое мнение высказал газете высокопоставленный источник в Белом доме.

Также администрация Трампа хочет подписания соглашения по недрам. Как пишет издание, "первоначальный план" Трамп заключался в том, чтобы остановить военную помощь Украине на неделю-две, чтобы оказать давление на Зеленского.

Изменился ли этот "первоначальный план" или остался прежним, издание не уточняет. Но помощь будет явно остановлена до каких-то подвижек со стороны Украины по переговорам с РФ и до подписания сделки по недрам (причем, вероятно, в жестком варианте, который Зеленский должен будет подписать в качестве "извинений" за склоку в Белом доме).

О том, что остается неизменным курс администрации США на то, чтоб усадить Украину и Россию за стол переговоров и побудить их подписать соглашение о прекращения огня и завершения войны, сегодня подтвердили и соратники Трампа.

"Мы должны усадить их обоих за стол переговоров. Украинцы должны быть там, очевидно. Это их страна. Россияне должны быть за этим столом. И только президент Трамп может сделать это возможным. Это было целью, это остается целью, и это то, на чем мы сейчас сосредоточены", - заявил госсекретарь Рубио.

А спецпредставитель президента США Келлог заявил, что возобновление американской военной помощи Украине зависит от готовности Киева к урегулированию и подписания сделки по ископаемым. "Это функция принуждения к осознанию того, что мы хотим перейти к мирным переговорам, к мирному соглашению", - сказал Келлог.

Он также заявил, что Зеленский сам виноват в том, что американцы ограничили ВСУ доступ к разведданным и прекратили военную поддержку. По его словам, Зеленского предупреждали, что "никто не противоречит президенту США в Овальном кабинете" и что переговоры будут после соглашения, а "он не захотел".

Келлог также сказал, что "Украина и Россия должны помириться при любых условиях".

Но начнется все видимо с переговоров США и Украины по остановке войны. Они начнутся во вторник в Саудовской Аравии, написала в Х журналистка Fox News Джеки Хайнрих. "Рубио, Виткофф и Уолтц во вторник отправятся в Эр-Рияд, чтобы встретиться с украинцами, включая Ермака", - сообщила Хайнрих.

Также переговоры со Штатами на следующей неделе анонсировал сегодня и Зеленский, не уточнив день.

Реакция "партии войны" в Европе

На фоне сильного давления на Киев со стороны Вашингтона с целью побудить его согласится на переговоры с Россией о прекращении огня, свою "встречную" атаку начала западная "партия войны".

У нее сейчас две главных цели. Первое - убедить Зеленского не соглашаться на мирный план Трампа, а воевать дальше.

Для этого из Европы в последние дни потоком идут воинственные заявления о готовности увеличивать помощь Украине и расходы на оборону, даже если американская поддержка не возобновится.

Так, вчера к французам обратился их президент Макрон. Он заявил, что "путь к миру не может идти через отказ от Украины" и мир "не может быть построен любой ценой и под российским диктатом и не может быть капитуляцией Украины". И дал понять, что он против прекращения огня в Украине.

Также он выступил за размещение европейских войск в Украине, "как только будет подписан мир, чтобы гарантировать его полное соблюдение". Макрон сообщил, что на следующей неделе Франция соберет начальников штабов стран, готовых "гарантировать будущий мир".

Он также рассказал о намерении провести "стратегические дебаты о защите наших европейских союзников" французскими силами ядерного сдерживания.

Кроме того он много говорил о "российской угрозе" для Европы и что бороться с ней, возможно, придется без помощи США.

Заявление это было сделано накануне сегодняшнего саммита в Брюсселе, где европейские лидеры собрались обсуждать, как резко увеличить военные расходы блока в связи с украинской ситуацией. Глава Еврокомисси уже внесла туда план повышения расходов на 800 миллиардов евро, но европейские СМИ сомневаются, что он будет реалистичен.

Также есть сомнения, что смогут утвердить крупный пакет помощи для Украины. Ведущие страны ЕС не поддерживают выделение 20 млрд евро для Киева, сообщает "Суспильне" со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата. "Германия, Франция, Италия, Испания, Бельгия говорят так: Хорошо. Это прекрасно, что они проявили инициативу, но сама по себе она не совместима с тем, как мы функционируем. Мы уже даем помощь", – говорит источник.

Другие 10-12 стран ЕС поддерживают выделение этой помощи, в частичности, страны Северной, Восточной Европы и Балтии. Но консенсуса по этому вопросу, как следует из публикации, нет. К тому же выделение денег Украине пообещали заблокировать Венгрия и Словакия. Поэтому чем практически кончится саммит - пока неизвестно (хотя европейцев активно призывают включаться в "гонку вооружений", как заявил премьер Польши Туск).

Как мы уже писали, главным сдерживающим фактором для Европы в плане увеличения военных расходов и помощи Украине является тяжелая экономическая ситуации в ведущих странах континента и серьезные проблемы с бюджетами. Поэтому увеличение военных расходов можно реализовать либо за счет резкого увеличения госдолга (а значит - усиления инфляционного давления), либо за счет урезания социальных расходов, что чревато политическими проблемами.

Поэтому, несмотря на жесткой заявлений европейцев пока не очень понятно, что они смогут сделать на практике.

Вторая цель партии войны - продвижение альтернативного трамповскому "мирного плана" от Киева, Парижа и Лондона. Подтвердилось предположение "Страны", что Зеленский, Макрон и Стрармер попытаются убедить Трампа принять их план, предлагающий прекратить на месяц атаки с воздуха и моря, а также удары по энергетике, не останавливая наземные бои.

По данным Reuters, Украина, Франция и Британия хотят согласовать этот план "в течение нескольких дней", параллельно восстанавливая контакт Киева и Вашингтона, чтобы затем повезти его Трампу и убедить его принять (хоть эта идея прямо противоречит требованию Трампа как можно скорее прекратить огонь, что подразумевает остановку всех боевых действий, а не только ракетных ударов).

Мы уже анализировали, что Россия этот план скорее всего отвергнет (о нем уже негативно сегодня отозвался Лавров) поскольку он даёт крупное преимущество Украине, которая больше подвергается обстрелам, чем РФ.

Как мы уже писали, не исключено, что на это и есть главный расчет авторов идеи "месячного перемирия в воздухе" - сорвать начало переговоров по завершению войны в Украине. После чего, Трампа можно будет попытаться убедить возобновить помощь Украине и продолжить военные действия в прежнем формате.

Но пойдет ни Трамп навстречу данной идее, либо продолжит настаивать на своем плане ключевой вопрос на данный момент.

Еще одна надежда украинских властей и западной "партии войны" - на внутреннее давление внутри США (не только со стороны демократов, но и части республиканцев) на Трампа, чтоб он возобновил поддержку Украины и свернул переговорный процесс с Россией.

Но если Белый дом не поведется на "мирный план" Зеленского-Макрона, и не изменит позицию, несмотря на внутреннее давление, то Киев окажется перед выбором: либо продолжать прежнюю линию (и воевать дальше без американской помощи и разведданных), либо соглашаться на переговоры с РФ.



В случае если Зеленский примет решение воевать дальше без помощи США, основная надежда будет на поддержку Европы.



Как мы уже писали, оттуда звучит сейчас много ободряющих речей. Однако проблема в том, что кроме слов пока Европа мало что может предоставить в плане компенсации американской помощи. Недавний саммит в Лондоне продемонстрировал, что европейцы не готовы к длительной поддержке Украины в войне без помощи США. Потому Стармер и побуждал Зеленского выразить сожаление Трампу и признать его "сильное лидерство" в расчете на восстановление отношений.



Наконец, что еще более важно, у самих европейцев есть свои проблемы с США. В первую очередь – это угроза Трампа ввести пошлины против европейских товаров, что станет сильнейшим ударом по экономике ЕС. И прямая поддержка со стороны Европы "антитрамповской линии" Зеленского (если он ее выберет) может только ускорить введение Вашингтоном пошлин против Евросоюза.



Это может стать сильным фактором, влияющим на решения европейцев относительно дальнейшего хода войны и мирных инициатив Трампа.

"Равнение на Трампа" в Украине

В Украине тем временем продолжается политическое брожение - ввиду явно ослабевающей позиции Зеленского после ударов со стороны американцев.

Издание Politico сегодня сообщило, что четыре помощника Трампа провели секретные переговоры с украинскими политиками, оппозиционными Зеленскому. "Вашингтон усиливает давление на Зеленского, чтобы тот ушел в отставку, а его соперники ведут переговоры с командой Трампа", - пишет газета.

Заявляется, что трамписты провели переговоры с Юлией Тимошенко и Петром Порошенко, сообщили три украинских депутата и американский эксперт по внешней политике от Республиканской партии. Чиновники Трампа уверены, что Зеленский "проиграет любые выборы из-за усталости от войны и общественного разочарования безудержной коррупцией".

Выборы являются краеугольным камнем ко всем планам по миру в Украине, которые обсуждаются за кулисами. Речь о проведении президентских выборов после того, как будет достигнуто временное прекращение огня, но до того, как начнутся полномасштабные мирные переговоры.

"Порошенко и Юлия, они все разговаривают с трампистами, позиционируя себя как людей, с которыми было бы легче работать. И людьми, которые согласились бы со многими вещами, на которые Зеленский не согласен", — сказал изданию ведущий республиканский эксперт по внешней политике.

Принятое на этой неделе решение Трампа приостановить военную помощь Украине только усилило связи украинских политиков с представителями Трампа.

"В последние недели Тимошенко обращалась к законодателям из других партий украинского парламента, пытаясь убедить их выйти из состава и присоединиться к ее фракции. Она сказала законодателям, что хотела их переманить, что, по ее мнению, у Зеленского не будет другого выбора, кроме как назначить выборы в ближайшее время, что предоставит прекрасную возможность сформировать новое парламентское большинство", - говорится в статье.

Таким образом "предсказуемый эффект сплочения во время войны вокруг лидера исчезает по мере того, как потенциальные последствия разрыва отношений между Киевом и Вашингтоном возрастают".

Источники "Страны" в украинских политических кругах и в Верховной Раде, подтверждают информацию, что люди Трампа активно контактируют с украинскими политиками. При этом они удивлены, почему из всех контактов в СМИ выделили только Порошенко и Тимошенко.



"Вообще-то американцы сейчас общаются со всеми. Причем главный упор они делают не на работу с Порошенко и Тимошенко, влияние которых на текущую ситуацию незначительно. В фокусе внимание соратников Трампа сейчас несколько фигур – Валерий Залужный, который, по рейтингам, может победить Зеленского на выборах, мэр Киева Виталий Кличко, который один из немногих в системе власти критикует Банковую, а также глава ГУР Буданов и глава фракции "Слуг народа" Арахамия, которые противостоят Ермаку и более позитивно, чем глава ОП, относятся к идее Трампа как можно скорее завершить войну, считая это правильным для Украины. Вашингтон при помощи этих контактов хочет организовать внутреннее давление на Зеленского с целью побудить его согласится на прекращение огня. Также это прощупывание, на кого можно сделать ставку в послевоенной Украине, с учетом крайне скептического отношения Белого дома к Зеленскому", - говорит источник.



При этом он отмечает, что украинские политики, за редким исключением, боятся публично критиковать линию поведения Зеленского в отношениях с Трампом. Однако, в кулуарных разговорах, усиливается "недоумение" от того, как ведет себя президент Украины.



"Никто не понимает, зачем он хамил Трампу и Вэнсу в Белом доме, почему он жестко противится идее Трампа прекратить огонь, по итогу нарвавшись на прекращение американской помощи. С учетом всех вводных прекращение огня было бы выгодно сейчас Украине. Но Зеленский эту идею пытается блокировать всеми возможными способами. И, таким образом, именно он, а не Путин превратился в глазах Трампа в главное препятствие на пути к миру. И Украина уже ощущает эти последствия. Причем прекращением помощи, если так дальше пойдет, дело может не ограничиться. Надежд на Европу немного. Последний саммит в Лондоне показал ее неготовность самостоятельно тянуть войну в Украине без помощи США. Поэтому усиливается недовольство действиями Зеленского в отношениях со Штатами. В ходу, помимо прочего, версии, что он уже полностью потерял адекватность или что он путинский агент", - говорит источник.



По его данным, для того, чтоб перебить эти негативные настроения, власти сейчас организовали кампанию в СМИ и соцсетях, а также инициируют контратаки на фронте.



"Соцсети заполнил восхваления Зеленского, а также прогнозы, что нужно "день простоять да ночь продержаться" и Россия "вот вот падет". Параллельно немногочисленные резервы ВСУ брошены в контратаки на Покровском и других направлениях с целью показать хоть какое-то продвижение и объявить о "перехвате инициативы" на фронте, попытавшись поднять боевой дух в обществе, а также продемонстрировать Западу, что "Украина может побеждать даже без американской помощи". Однако, в этом демонстрационном контрнаступлении мы рискуем сжечь резервы ради тактических и информационно-политических успехов. Что уже через несколько месяцев может иметь тяжелейшие последствия для всего фронта", - говорит источник.

Сами Тимошенко и Порошенко уже подтвердили переговоры с США, но говорят, что выступают против выборов во время войны. Тем не менее, в правящей партии "Слуга народа" Зеленского призвали СБУ заняться обоими лидерами партий.

"Сегодня Politico выпустило материал с заголовком: "Ведущие союзники Трампа ведут тайные переговоры с украинскими оппонентами Зеленского." Речь идет о Петре Порошенко и Юлии Тимошенко. По данным издания, они якобы должны надавить на президента Зеленского, чтобы заставить его подать в отставку и провести выборы", - заявил нардеп Дмитрий Черный.

Он предполагает, что целью таких контактов "может быть дестабилизация ситуации, давление на Зеленского и продвижение кандидата, готового к уступкам перед Россией". "В связи с этим обращаюсь к Службе безопасности Украины с просьбой проверить информацию Politico и дать ей правовую оценку", - пишет Черный.

Статью прокомментировал также Илон Маск. Он снова заявил, что Украина "должна провести выборы". И предположил, что "Зеленский проиграет со значительным отрывом".