В пятницу, 7 марта, в Украине идет 1108-й день войны с Россией.

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11:46 Атакуют роем. Россияне начали бить по Одессе и области всеми "Шахедами" одновременно, а не поочередно.

Об этом пишут местные СМИ, анализируя последние удары.

Раньше россияне запускали дроны по одному с интервалом 15-20 секунд. Атака длилась часами, что позволяло направить силы ПВО в нужное место и сбить многие цели.

Теперь же россияне готовят ударный кулак "Шахедов" над морем, выстраивая их по 15-20 минут, а затем наносят одновременный удар на несколько объектов за 10 минут.

Противодействовать этой атаке "роем" гораздо сложнее, для этого нужно больше огневых групп ПВО.

11:41 Объекты "Нафтогаза" также были атакованы сегодня утром, сообщает компания.

Повреждены производственные мощности, обеспечивающие добычу газа.

11:36 В Полтавской области утром были атакованы объекты газодобычи, сообщает ДТЭК.

Они прекратили свою работу.

11:01 В ВСУ появилась советница по гендерным вопросам.

Генштаб сообщает, что на такую должность назначена активистка Оксана Григорьева, ранее занимавшая аналогичную должность в командовании Сухопутных войск.

Целью ее работы является "обеспечение взаимной координации между родами и видами войск и Министерством обороны, а также разработка и реализация комплексной гендерной стратегии в ВСУ".

10:51 Воздушные силы сообщают, что ночью сбили 34 ракеты из 67. Еще "до 10" ракет "не достигли своих целей".

Также были сбиты 86 "Шахедов" из 194 (еще 86, как заявлено, не достигли целей).

РФ била по объектам критической инфраструктуры с акцентом на объекты газодобывающей промышленности.

Впервые ракеты сбивали также французскими самолетами Mirage-2000, которые были переданы месяц назад.

10:41 Кадры пожара на объекте критической инфраструктуры в Тернопольской области в результате российского ракетного удара.

После этого в регионе заявили об отключениях газа.

10:14 Приблизительная карта ночной ракетной атаки по Украине.

Пострадала энергетика и газовый сектор.

09:49 Украине хватит запаса ракет ПВО примерно на полгода, если не будет интенсивных обстрелов, заявил командир подразделения ПВО Одесской области Алексей Коваленко в интервью Le Monde.

По его словам, украинская ПВО на 50% зависит от военной помощи США. Еще 25-30% - это поставки Европы, а остальное (то есть около 20-25%) - это советские комплексы.

В частности, все системы Patriot, сбивающие баллистические ракеты, Украине передали Штаты.

Также американские разведданные использовались для выявления баллистических ракет и беспилотников.

09:30 Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам с формулировкой "по административному запросу".

Об этом сообщает профильный портал "Милитарный" со ссылкой на нескольких пользователей коммерческого сервиса.

Издание утверждает, что это является следствием решения Трампа прекратить обмен разведданными с Украиной.

С помощью Maxar эксперты и журналисты отслеживали передвижения российских войск и результаты прилетов.

08:43 Российские войска практически отрезали большую часть украинского плацдама в Курской области от границы.

Об этом свидетельствует карта Deep State.

Они продолжили наступать на запад к югу от Суджи в районе Куриловки и прорвались практически до границы Украины в юго-западной части украинского плацдарма.

07:47 Сильный дым в Харькове после прилёта.

Власти города сообщили об атаке на предприятие.

Сообщают о пяти пострадавших.

07:43 Взрывы ночью раздавались в Ивано-Франковской области, атакованы объекты инфраструктуры.

По данным ОВА, жертв и разрушений нет.

07:38 Россияне нанесли удар по украинской энергетике и газовому сектору.

Ущерб подтвердил министр энергетики Герман Галущенко. Он заявил, что под обстрелом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины.

В Тернополе заявили об отключениях газа из-за попадания в промышленный объект.

Также были сообщения о прилётах по газовой инфраструктуре в Полтавской области. В Миргородском районе обломки вражеской цели упали на частный жилой дом. К сожалению, 2 человека травмированы, среди них ребенок.

Также был прилёт по объекту инфраструктуры в Харькове. Пострадали пять человек.

По данным мониторинговых пабликов, в ударе принимали участие стратегические бомбардировщики, а также корабли - носители "Калибров". Кроме того, с вечера и в данные минуты продолжается налет "Шахедов". Тревога сейчас в Киеве и на западе Украины.