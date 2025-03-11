Во вторник, 11 марта, в Украине идет 1112-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

12.04 Встреча с командой Трампа в Джидде "началась очень конструктивно, работаем", написал глава украинской делегации Ермак.

11.51 В Подмосковье дроны ночью атаковали нефтебазу, сообщают российские паблики.

Обломки упали на территории предприятия, но сами емкости с нефтепродуктами, как заявляется, не пострадали.

11.41 Кадры принудительной мобилизации в Украине. Первое видео снято в Запорожье, второе - в Кривом Роге.

11.29 Еще кадры встречи делегаций США и Украины в Джидде. Сообщается, что встречу немного задержали из-за опоздания американцев.

11.17 Первое фото со встречи делегаций Украины и США в Джидде.

11.06 Как сообщают одесские паблики, на видео горят склады с игрушками.

10.58 В Саудовской Аравии начинается встреча украинской и американской делегаций. Ермак снова в костюме.

10.53 Американский подкастер Лекс Фридман рассказал, что находится в Москве и оказался рядом с местом ночной атаки дронов. По его словам, когда он был в Украине, то тоже оказался рядом с прилетами.

"Это не действия двух сторон, которые стремятся к миру", - считает Фридман.

Он не сообщал причину визита в Москву, но паблики предполагали, что подкастер возьмет интервью у Путина.

Также он пишет, что "скоро" отправится в Саудовскую Аравию, где сегодня встретятся делегации Украины и США.

9.45 В Госдуме РФ призывают ударить по Украине "Орешником" в ответ на ночной налет дронов на Подмосковье.

Судя по формулировке, такую инициативу озвучил журналист, а глава комитета по обороне Картаполов ее поддержал.

"Решение за Верховным главнокомандующим, но, думаю, будет нелишним [запустить "Орешник"], лучше даже не один", - приводят его слова российские паблики.

9.18 Новые кадры ночной атаки дронов по Подмосковью.

На первом видео - БПЛА, видимо, пытался атаковать железнодорожное полотно в селе Агашкино, но врезался в провода и упал.

На втором - последствия атаки в квартире на 20-м этаже в Сапроново.

8.21 "Как в фильмах про Апокалипсис". Одесситы выкладывают видео, как город затянуло дымом после прилета по складу топлива.



8.15 В Одессе до сих пор бушует сильный пожар после прилёта "Шахедов".

Напомним, было подтверждено поражение резервуара с топливом.

8.07 Кадры тушения пожара в Одессе, где дроны вчера попали по резервуару с горючим.



8.02 Российские СМИ пишут, что сегодня ночью была крупнейшая атака беспилотников по РФ с начала войны. А также крупнейший налет на Москву и Московскую область.

В РФ уже трактуют эту атаку как "показательное выступление" Украины накануне встречи с американцами в Саудовской Аравии.

7.53 Ещё кадры из Подмосковья, которое сегодня массово атаковали беспилотники.

На видео - парковка в Домодедово, где погиб мужчина, а также жилые дома, куда попали дроны (либо их обломки).

7.43 Украина запустила рекордное число беспилотников по Москве перед переговорами с американцами в Саудовской Аравии, которые состоятся сегодня.

На это обращает внимание агентство Bloomberg.

"Это похоже, стало крупнейшей атакой на российскую столицу за все время трехлетнего конфликта", - пишет агентство.

"Нападение произошло в момент, когда делегации Украины и США готовятся к встрече в Саудовской Аравии для обсуждения возможного мирного урегулирования", - отмечает Bloomberg.

Издание напоминает, что перед встречей Зеленский предложил прекратить авиаудары и военно-морские операции в качестве первого шага к прекращению огня (без прекращения боёв на земле).

7.32 Российская ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников, заявили в минобороны страны.

Из них 91 - над Московской областью, где есть погибший. По словам мэра Москвы Собянина, атака продолжается и в эти минуты.

Ещё 126 - над Курской областью.

Налет стал самым массовым в 2025 году, заявили в МО РФ.

6.24 Москва и Московская область этой ночью подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ.

Сбито 69 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр города Собянин.

Губернатор Московской области Воробьев заявил, что в результате атаки в Подмосковье один человек погиб и трое ранены.

По заявлению властей и российских пабликов, есть повреждения домов и машин.

Один дрон влетел в многоэтажку в Раменском. В квартире на последнем этаже начался пожар. Предварительно, никто не пострадал.

Также дроны повредили несколько многоэтажек в Видном. В крыше одной из них беспилотник пробил большую дыру.

Один из дронов врезался в частный дом в коттеджном поселке Высокий Берег.

Обломки одного из беспилотников повредили многоэтажку на Домодедовской улице в Москве.

В Домодедово обломки беспилотника упали на местную парковку "Мираторга". Там начался сильный пожар. Повреждены более 20 автомобилей.

Также обломки БПЛА упали в районе ж/д станции Домодедово, повредив часть полотна — движение поездов остановлено.

Сейчас нет движения поездов через железнодорожную станцию Домодедово как в сторону Москвы, так и в область.

Кроме того, по соображениям безопасности закрыты аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский, сообщает Росавиация.