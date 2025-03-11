Анализируем итоги 1112-го дня войны в Украине.

Что происходит в Курской области

Продолжается наступление РФ в Курской области.

Российские паблики сегодня написали о заходе их войск в Суджу. Они публикуют фото военного у стелы на северо-восточном въезде в город - со стороны недавной взятой россиянами Мартыновки.

То, что россияне уже на окраинах Суджи подтверждают и неофициальные украинские источники - главред "Цензора" Юрий Бутусов (он пишет, что "ВСУ отходят с боями") и украинский военный паблики DeepState.

Российские военные паблики пишут, что армия РФ подошла к Судье вплотную с севера, с востока и с юго-востока, взяв Козачью Локань (на севере), Дмитрюков, Замостье и Махновку. Оттуда публикуются фото и видео с поднятием российских флагов.

Что касается ситуации в самой Судже, то по российским телеграмм-каналам идет разноречивая информация. Одни пишут, что бои идут на окраинах. Другие, что уже в центре. Третьи - что в Судже уже нет организованного сопротивления ВСУ, украинские войска уходят из города и новую линию обороны пытаются выстроить около сел Гоголевка и Рубанщина, чтоб не допустить перерезание трассы в Сумскую область и обеспечить отход сил из Суджи.

Российские телеграмм-каналы публикуют видео, как утверждаются, с отходом украинских войск из Суджи.

Российское минобороны утверждает, что за минувшие сутки войска РФ заняли 12 сел - Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный.

Украина этого не подтверждала и не комментировала.

Карта украинского военного паблика Deep State также показывает крупное продвижение россиян (хотя и не такое значительное, как показывают российские карты).

Напомним, что проблемы у ВСУ в Курской области обострились ещё в феврале, когда россияне смогли взять Свердликово (что позволило им активизировать обстрелы трассы на Суджу), затем вбили "клин" к югу от Суджи, отрезав большую часть украинского плацдарма от границы. И, затем, 8 марта, провели "газопроводный" рейд в тыл украинских войск к северу от Сужди с одновременным ударом на внешней оконечности украинского плацдарма с севера и северо-востока. Все вместе это привело к обрушению обороны ВСУ и к быстрому продвижению российских войск в последние три дня.

Сейчас Курский плацдарм, по данным карты DeepState, уменьшился до 197 квадратных километров (второе видео). В начале февраля он составлял 438 квадратных километров.

На официальном уровне в Украине приказ на отход украинских войск из Курской области пока не подтверждают, но и особо подробно ситуацию не комментируют. Из последних заявлений есть только вчерашние слова главкома ВСУ Сырского о том, что "украинские войска осуществляют маневр на выгодные рубежи обороны".

Однако если действительно россияне уже заходят в Суджу и при этом контролируют заезды в город с двух сторон, то дальнейшая оборона этого города будет крайне трудной задачей, создающий риск окружения украинских войск.

В случае же отхода ВСУ из Суджи на данном направлении не будет других крупных населенных пунктов, за которые могли бы "зацепиться" и организовать оборону украинские войска. Правда, какое-то время они могут держать оборону еще в районе Гуево (самая южная часть плацдарма). Однако и там уже активно наступают российские войска. Причем как с севера, так и с востока.

В этих условиях, главным вопросом становится способность ВСУ остановить дальнейшее продвижение российских войск в Сумскую область.

По поводу причин обрушения обороны ВСУ в Курской области, в западных СМИ, стала популярна версия, что случилось это из-за приостановки Трампом военной помощи Украине.

Однако, как мы писали выше, на самом деле проблемы у украинских сил начались еще в феврале из-за ударов по логистике, что делало крайне проблематичным снабжение группировки ВСУ на плацдарме.

О том, что приостановка американской помощи не сыграло значительную роль заявляют и украинские военные.

Андрей, командир подразделения беспилотников, действующего в Курской области, рассказал газете The Washington Post, что войска там еще не ощутили влияние приостановки американской военной поддержки, а отступают ВСУ потому что "русские сейчас давят со всех сторон". Боец ​82-й бригады с позывным Крым добавил, что "ситуация сложная, потому что они (россияне) контролируют логистические маршруты".

Массированный удар по РФ

Сегодня ночью Украина нанесла по России наиболее массированный удар беспилотников. РФ заявляет о сбитии 343 беспилотников, из которых почти сто атаковали Московскую область. И более сотни - Курский регион.

Такой массированной атаки в направлении Москвы не было также за все время войны.

Судя по сведениям из российских пабликов, дроны либо их обломки поразили жилые дома, паркивки, железнодорожные пути, а также нефтебазу, которая, судя по всему, пострадала, но без масштабного пожара.

Погибли два человека, пострадали 20.

Западные СМИ сразу обратили внимание, что атака произошла за несколько часов до начала переговоров Украины и США в Саудовской Аравии. "Нападение произошло в момент, когда делегации Украины и США готовятся к встрече в Саудовской Аравии для обсуждения возможного мирного урегулирования", - отмечает Bloomberg.

В РФ также трактуют эту атаку как "показательное выступление" Украины накануне встречи с американцами в Саудовской Аравии.

Напомним, на этих переговорах Киев собирался предложить идею частичного перемирия в воздухе и на море при продолжении боевых действий на суше. Но это противоречит плану Трампа, который выступает за полное прекращение огня.

Поэтому, не исключено, что нынешний удар Украины по РФ имел, в первую очередь, информационное значение - продемонстрировать, что ВСУ также могут наносить масштабные воздушные удары, а потому предложение воздушного перемирия это "двухсторонний компромисс", а не предложение россиянам пойти на односторонние уступки.

Позже в СНБО Украины фактически подтвердили такую цель удара - заявив, что "массированные атаки украинских беспилотников на Подмосковье — это "сигнал" Путину о необходимости прекращения огня в воздухе" (детальнее тему начавшихся переговоров мы обсудим ниже).

Также ночью атакам подвергалась Украина. Ночью был прилет по резервуарам с топливом и складу в Одессе. Пожар в городе продолжался и днем, а огромное облако дыма затянуло весь город.

Переговоры в Джидде

Сегодня в городе Джидда Саудовской Аравии начались переговоры американской и украинской делегаций. Ермак, Умеров и Сибига встречаются с Рубио и Уолтцем.

На данный момент встреча еще продолжается. Содержательных комментариев оттуда пока никаких не поступало.

Накануне ряд комментариев по встрече дали обе стороны переговороы. Из них примерно понятно, о чем они собирались говорить.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Киев пойдет ради мира. Также он сказал, что если итоги встречи "понравятся" Вашингтону, поставки военной помощи Украине могут возобновить.

"Я думаю, если мы выйдем оттуда с хорошей встречей, которая нам понравится, и мы сможем отчитаться перед президентом, то, я думаю, будут приняты решения относительно паузы. Украинцы уже получают всю оборонительную разведывательную информацию, пока мы говорим", – сказал Рубио по пути в Саудовскую Аравию.

Также госсекретарь заявил, что Украина должна уступить территорию в рамках любого мирного соглашения.

"Самое главное, с чем мы должны отсюда (с переговоров с украинской делегацией - Ред.) уйти, – это твердое ощущение того, что Украина готова пойти на трудные шаги, как и россиянам придется пойти на трудные шаги, чтобы положить конец этому конфликту или, по крайней мере, приостановить его каким-либо образом, в той или иной форме. Я думаю, обе стороны должны прийти к пониманию, что военного решения этой ситуации не существует. Россияне не могут завоевать всю Украину, и очевидно, что Украине будет очень сложно в разумные сроки заставить русских вернуться туда, где они были в 2014 году", – сказал Рубио.

Sky News, со ссылкой на высказывания американской делегации в Джидде, заявляет, что команда Трампа "не хочет слышать" ничего от Украины о выходе на границы 2014 или даже 2022 года. Американцы хотят увидеть сегодня на переговорах, на какие уступки готова пойти Украина ради заключения мира. "Похоже, украинцам придется пойти на некоторые довольно болезненные уступки, но есть надежда, что когда эти переговоры закончатся, мы увидим и поймем, в какой форме будет прекращение огня", - говорит корреспондент Sky News из Джидды.

Также Рубио заявил, что работа над сделкой по добыче полезных ископаемых продолжается и что она не обязательно будет согласована на сегодняшней встрече. "Осталось еще проработать множество деталей", – сказал он.

Эти слова указывают на то, что текст соглашения будет отличаться от того, по поводу которого накануне перепалки в Белом доме уже договорились Киев и Вашингтон.

После перепалки СМИ писали, что Трамп решил ужесточить условия сделки, усилив ее выгодность для Америки. И, судя по всему, это действительно так, раз Рубио говорит о том, что ещё нужно много чего проработать. Если б речь шла уже о ранее согласованном тексте, то, понятно, ничего бы дополнительно прорабатывать не пришлось.

Ранее мы уже писали, что опубликованный ещё до перепалки в Белом доме проект сделки по недрам не содержал почти никакой конкретики. В нем, к примеру, не было гарантий возврата США уже выделенных Украине средств, на чем постоянно настаивал Трамп. Теперь это может измениться.

Кроме того американские и европейские СМИ пишут, что на этой неделе в Москву может прибыть представитель Трампа Стивен Уиткофф - чтобы встретиться с Путиным и обсудить с ним итоги переговоров с Украиной.

Украина также обозначила свои позиции накануне встречи.

Сегодня вышла колонка главы Офиса президента Ермака в The Guardian, где он призвал Европу не допустить полной остановки огня в Украине до предоставления ей гарантий безопасности.

"Надежное сдерживание поможет гарантировать, что любое прекращение огня имеет наилучшие шансы стать прочным миром. Европа не может допустить прекращения огня, которое служит только для того, чтобы позволить России перевооружиться, восстановить свои силы и вернуться за новыми украинскими землями и ресурсами", - пишет глава ОП.

Его колонка демонстрирует принципиальную разницу в подходах украинских властей и Трампа.

Трамп предлагает полное прекращение огня и затем переговоры о долгосрочном мирном урегулировании (и, возможно, отмену после объявления перемирия военного положения и проведение выборов).

Зеленский предлагает только прекращение огня в воздухе и на море (при том, что в воздухе у России явное преимущество), а на суше - продолжение боев до получения гарантий безопасности, которых требует Киев.

Но так как никто их давать пока не торопится (даже европейцы увязывают ввод миротворцев с гарантиями защиты их со стороны США и с согласием РФ - ни того, ни другого пока не предвидится), то выставление такого требования означает фактически пролангацию войны на суше на неопределенно длительное время (а значит - и отсрочку на неопределенно долгое время и выборов).

Да и перемирие в воздухе и на море без полного прекращения огня вряд ли долго продержится и может быть в любой момент сорвано взаимными обвинениями в нарушениях договоренностей. При таком раскладе ни о каком завершении войны не может быть и речи. И полномасштабные боевые действия будут продолжаться дальше.

Поэтому единственной практической целью предложения Киева является, вероятно, стремление украинских властей разблокировать поставки американского оружия и разведданных.

Так как для этого Трамп требует от Зеленского продемонстрировать "стремление к завершению войны, к миру и к переговорам", то это "стремление" и демонстрируется через идею "воздушно-морского" перемирия, которое войну в реальности не прекратит.

То есть задача Ермака на нынешних переговорах достаточно узкая - убедить американцев, чтобы они "зачли" в качестве "демонстрации стремления к миру" предложенный Киевом план и возобновили поставки оружия вне зависимости от того, какой ответ на предложение о "воздушно-морском" перемирии даст Россия.

Поведутся ли на это американцы, узнаем уже в ближайшее время - после того как закончатся переговоры и свое мнение по поводу их итогов выскажет Трамп.