В четверг, 13 марта, в Украине идет 1114-й день войны с Россией.

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08:16 Россия представила США список требований к перемирию в Украине.

Об этом со ссылкой на свои источники пишет Reuters.

Точных требований собеседники агентства не назвали. Но заявили, что речь идёт о перезагрузке отношений с Вашингтоном.

Они охарактеризовали условия Кремля как "широкие и схожие с требованиями, которые он ранее предъявлял Украине, США и НАТО".

08:04 У Киева закончились ракеты дальнего радиуса действия ATACMS.

Об этом со ссылкой на источники в США и Украине пишет Associated Press.

"Американский чиновник заявил, что США поставили менее 40 таких ракет в целом, и что они закончились у Украины в конце января", - сообщает агентство.

Эту информацию подтвердили его источники в оборонном комитете Рады.

Отметим, что с момента инаугурации Дональда Трампа фактов применения этих ракет, а также британских и французских дальнобойных ракет по России зафиксировано не было.

08:03 Путин сегодня сделает заявление по Украине. Об этом сообщил его спикер Дмитрий Песков.

Заявления прозвучат во время визита в Москву президента Беларуси, на итоговой пресс-конференции Путина и Лукашенко.

Напомним, от России сейчас ждут ответа на предложение США о 30-дневном перемирии в Украине. Киев уже дал своё согласие.

08:00 Сегодня ночью россияне атаковали Днепропетровскую область. Силам ПВО были уничтожены 11 БПЛА. Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

В Днепре повреждены инфраструктурный объект, многоэтажки. Произошел пожар. Разбиты не менее 100 окон.

Осколочные ранения получила 52-летняя женщина. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести.