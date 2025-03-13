Анализируем итоги 1114-го дня войны в Украине.

Ответ России на идею перемирия

Главная новость - Путин сегодня дал согласие на перемирие в Украине, которое предложил Трамп. Но со своими условиями.

"Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранило первопричины кризиса", - заявил российский президент. - Благодарю господина Трампа, что он уделяет урегулированию в Украине столько внимания".

Также Путин перечислил условия, на которых должно быть объявлено перемирие.

"Мы хотим гарантий, что во время 30-дневного перемирия, Украина не будет проводить мобилизацию, не будет проводить подготовку солдат, и не будет получать оружие", - заявил Путин.

Далее он сказал, что нужно будет подробно обсуждать вопрос контроля перемирия на почти 2000-километровой линии фронта и того, кто сможет отдавать приказы на открытие огня.

Он не исключил, что будет обсуждать тему перемирия с Трампом.

Кроме того, советник Путина Ушаков уже подтвердил, что российский президент сегодня встретится с посланником Трампа Уиткоффом, который уже прибыл в Москву. Видимо, там и начнутся обсуждения того, как обеспечить перемирие.

То есть Путин поддержал идею перемирия, но будет выставлять к ней условия.

Исходя из того, что озвучил российский президент, они не касаются заведомо неприемлемых для Украины и США - вроде признания за РФ захваченных территорий или же передачи России всей территории четырех областей (Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской).

Из тех условий, которые назвал российский президент есть два конкретных: остановка поставок оружия Киеву и прекращение мобилизации в Украине.

Можно сразу сказать, что Киев будет жестко против обоих условий. Ради возобновления помощи США Украина в принципе подписалась под перемирием, хотя изначально делать этого не собиралась. Также Зеленский вряд ли планирует прекращение мобилизации.

Но если говорить об американцах, то далеко не факт, что они условия Путина сходу отбросят. Администрация Трампа давно критикует и поставки оружия Киеву, и мобилизацию в Украине. То есть эти условия, с американской точки зрения, явно можно обсуждать.

При этом вопрос поставок оружия Украине - в руках Трампа. Что касается прекращения мобилизации после объявления перемирия, то это должно быть решение Зеленского.

И, скорее всего, первая реакция Киева будет негативной. Однако, на позицию украинских властей могут повлиять США.

Также идея отмены мобилизации популярна в украинском обществе и будет воспринята как большой шаг к возвращению страны к нормальной жизни.

Кроме того, после прекращения огня, наверняка будет немало желающих пополнить армию и добровольно (если будут продолжать платить хорошие деньги), так как рисковать жизнью в бою уже не придется. Да и многие "СЗЧшники" вернутся в свои части, если им дадут очередную амнистию.

И уже последовала реакция Трампа на заявление Путина.

"Я получил известие, что в России все идет хорошо. Я надеюсь, что Путин и другие готовы положить конец этому кошмару. Путин сделал очень многообещающее заявление, но оно было не полным. Хотелось бы видеть прекращение огня со стороны РФ. Надеемся, что РФ поступит правильно. Я надеюсь встретиться и поговорить с Путиным", - сказал Трамп.

Также он считает, что взаимодействие США с РФ по Украине "идет нормально".

Кроме того, он дал понять, что уже идет обсуждение не только перемирия, но и итогового соглашения. Причем, речь идет и о вопросах контроля территорий.

"Мы обсуждали с Украиной землю, участки земли, которые будут сохранены и утрачены, и все остальные элементы итогового соглашения. В этом замешана электростанция, знаете, очень большая электростанция (видимо речь идет о Запорожской атомной электростанции - Ред.). Кому достанется электростанция, кому достанется то или это? Так что, понимаете, это непростой процесс. Но первый этап — это прекращение огня. Тем не менее, многие отдельные вопросы уже были обсуждены. Мы обсуждали концепции территорий, потому что не хочется тратить время на прекращение огня, если оно ничего не будет значить. Поэтому мы говорим: «Вот что вы можете получить, а вот что — нет». Обсуждался вопрос НАТО и членства в НАТО, и все знают, каков ответ на это. Честно говоря, этот ответ известен уже 40 лет. Так что на самом деле многие детали итогового соглашения уже обсуждались. Теперь мы увидим, готова ли Россия. И если нет, это станет очень разочаровывающим моментом для всего мира", - сказал Трамп, подтвердив, что сегодня в Москве спецпосланник президента США Уиткофф проведет переговоры.

Что значит реакция Трампа?

С одной стороны, позитивный тон относительно заявления Путина по перемирию и вообще по переговорам с РФ.

С другой стороны, он сказал, что "заявления Путина многообещающие, но недостаточны".

Кроме того, он дал понять, что обсуждается уже и некое общее мирное соглашение. Деталей по нему он сказал мало и размыто. Но из его слов можно сделать вывод, что там будет прописан отказ Украины от членства в НАТО, а также территориальный вопрос. Как выразился Трамп "участки земли, которые будут сохранены или утрачены". В том числе, обсуждается и вопрос принадлежности Запорожской АЭС, которая сейчас находится под российским контролем.

В детали повторимся, президент США не вдавался. Но, судя по всему, в ходе переговоров он (либо Киев) хочет поднять вопрос о возвращении части ныне захваченных РФ территорий Украине, включая Запорожскую АЭС. Каким образом Трамп хочет убедить в этом Россию - пока не очень понятно (Путин и прочие российские руководители неоднократно заявляли, что ничего отдавать не намерены). Возможно, взамен он намерен уговорить Украину официально признать российских статус прочих захваченных территорий (хотя против этого жестко выступают украинские власти). Но это пока предположение. Конкретики мало.

Но уже исходя из озвученных позиций понятно, что Трамп намерен продвигать вариант мирного соглашения, который может столкнуться с сильным сопротивлением каждой из сторон.

В этом плане ключевой момент - это перемирие, которое президент США видит как первый этап - еще до заключения мирного соглашения. Вопрос в том, что после его объявления обе воюющие стороны могут просто "забыть" о подписании соглашения и затем просто сосуществовать без него (если им не понравится продвигаемый Трампом вариант), как уже более 70 лет без всякого мирного соглашения сосуществуют Северная и Южная Кореи.

И будет ли Трамп настаивать жестко на согласовании в той или иной форме текста этого соглашения еще до заключения перемирия. Если будет, то перемирие может и не начаться никогда, несмотря на все усилия Вашингтона.

Ситуация на фронте

Минобороны РФ сегодня официально заявило о возвращении под российский контроль Суджи в Курской области.

Украина этого не подтверждала. На картах Генштаба и военного паблика Deep State украинское присутствие так или иначе сохраняется в Судже.

Тем не менее, вчера и особенно сегодня из Суджи появляется много видео с присутствием в разных районах города российских войск. Военные паблики РФ заявляют, что ВСУ в городе уже нет.

Более того, они сообщают, что российские войска уже зачистили и все прилегающие к Судже поселки (Гончаровка и Заолешенка), а украинская армия отступила уже вплотную к границе.

Путин вчера приехал в Курскую область и провел совещание с главой российского генштаба Герасимовым на командном пункте. Он поставил задачу "в кратчайшие сроки" завершить вытеснение украинских сил из Курской области, а также создать на границе "зону безопасности" (из чего многие сделали вывод, что Путин заявил о планах на Сумскую область).

В Сумской области российские войска вошли в село Басовка, сообщает Deep State. По карте паблика, бои приблизились непосресдственно к этой деревне, которая прилегает к трассе, ведущей из Сум на Суджу. Но этой трассе еще "висит" в значительной мере логистика остатков плацдарма ВСУ в Курской области.

"Враг продолжает пробовать пробираться в Басовку между Журавкой и Новеньким. В основном они применяют для этого пехоту, но если сначала они по посадкам лезли пешим ходом, то сейчас они пробуют залетать на квадроциклах", - сообщает украинский военный паблик.

Он пишет, что россиянам удается зайти в село, но не закрепиться, так как по ним сразу открывают огонь. Однако "трудность ситуации заключается в том, что противник накопил достаточно большое количество пехоты".

Российские паблики ближе к вечеру заявили, что уже захватили Басовку, но подтверждений этому пока нет.

В целом, по версии российских пабликов, бои в Куркой области смещаются к границе.

Украинские войска удерживают позиции на рубеже Гоголевка - Рубанщина - Олешня. Некоторые российские паблики пишут, что Рубанщина уже под контролем РФ, а в Олешню уже зашли российские войска и ведут там бои.

На Донбассе россияне продвинулись к северу от Часова Яра на Краматорском направлении - в сторону Новомарково, о чем вчера писали российские паблики и сегодня подтвердил Deep State. Напомним, Новомарково - важный пункт на пути к Краматорску, который находится на господствующей высоте.

Также российские войска продвинулись в Белогоровке Луганской области. Не так давно уже сообщалось о продвижении РФ в этом укрепрайоне ВСУ.

На юге Донецкой области РФ продолжает наступать со стороны Великой Новоселки в сторону трассы на Запорожье - что потенциально опасно для украинских сил к западу от Курахово.

К обстрелам. Ночью снова звучали взрывы в Днепре, там от прилетов "Шахедов" пострадали объекты инфраструктуры.

Европа и миротворцы

Европейская "партия войны" тем временем пытается найти форматы, в которых она выйдет из войны в Украине, сохранив свое влияние на Киев.

Bloomberg пишет, что Великобритания и Франция пытаются разработать план послевлоенной помощи Украине, для чего Париж и Лондон создают "коалицию желающих". Стармер и Макрон, по данным агентства, ведут переговоры с 37 странами не только из Европы, но также из Азии.

"План предполагает, что страны Европы, Содружества и Азии предоставят финансирование, войска, самолеты или военно-морские суда, чтобы помочь защитить Украину от перспективы дальнейшей российской агрессии", - говорится в статье. По данным Bloomberg, во вторник представители государств, не входящих в НАТО, включая Австралию, Японию и Новую Зеландию, присоединились к переговорам в Париже с военными начальниками десятков европейских стран, а также Канады.

Как пишет Bloomberg, каждую из стран спросили, что она готова предоставить "коалиции желающих". Тех, кто исключал отправку войск в Украину, спросили, согласны ли они на размещение сухопутных войск в соседних европейских странах и какой другой вклад они могли бы внести, включая отправку кораблей, самолетов, танков и предоставление разведывательной информации.

Все эти действия предполагаются на случай заключения мирного соглашения в Украине, которое бы предусмотрело ввод в страну миротворцев.

В то же время далеко не все на Западе готовы участвовать в этом. В НАТО вчера заявили, что европейские миротворцы могут и не поехать в Украину после завершения боевых действий.

Генсек Рютте сказал, что есть и "иные способы обеспечить гарантии безопасности Украины" после прекращения огня, кроме "отправки европейских сил". Вероятно, он подразумевал снабжение украинской армии западными странами.

Премьер Италии Мелони также раскритиковала Францию и Британию за "спешку" с отправкой миротворцев в Украину и не примет участие в субботнем созвоне европейских лидеров по инициативе Британии, сообщает La Repubblica со ссылкой на источники.

По данным издания, Мелони "дистанцируется от франко-британской оси". Также сообщается, что Италия не поддержит резолюцию Европарламента, считая, что в ней слишком много заявлений "против Дональда Трампа".

"Последние действия премьера Италии вызвали раздражение Парижа и Лондона. Мелони дала понять Стармеру, что она не будет присутствовать на созвоне "желающих" в субботу, если повестка дня, в настоящее время сосредоточенная на возможности отправки миротворческих контингентов в Киев, не будет изменена", - говорится в статье.

Напомним, Мелони, наряду с премьером Венгрии Орбаном, считается одним из наиболее близких к Трампу европейских лидеров.

Также сегодня от идеи оправки войск в Украину открестилась Финляндия - аргументируя, что она граничит с Россией, отправка войск может стать поводом к прямой войне.

Россия же сегодня в очередной раз выступила против идеи размещения европейских миротворцев в Украине. Спикер МИД РФ Марич Захарова заявила, что считает это "провокационным шагом, направленным не на урегулирование конфликта, а на поддержание нездоровых и вредных иллюзий у верхушки киевского режима".

Спикер МИД РФ заявляет, что "это будет означать вовлечение их в конфликт, Москва будет реагировать всеми средствами". Она утверждает, что США "дистанцируются" от таких планов Европы, понимая, к чему это может привести.

Напомним, что разговоры по миротворцам сейчас упираются в два момента. Первый - жесткое несогласие РФ на их введение в Украину (по крайней мере, с участием стран НАТО). Второй - в нежелание США гарантировать миротворцам любые виды военной поддержки в случае атаки на них со стороны РФ, без чего войска в Украину не хотят посылать даже Британия и Франция.

Поэтому, как видим в том числе по заявлению НАТО, в Европе сейчас ищут и альтернативные форматы поддержки Украины после окончания войны. В частности, на помощь послевоенной украинской армии (что, впрочем, также будет пытаться блокировать Россия, которая настаивает на "демилитаризации" Украины). Определяющее слово здесь будет за Трампом: согласится ли он в рамках соглашения по Украине продвигать европейские инициативы - либо же пойдет по пути самоустранения от данной проблемы и предложит европейцам договариваться с Путиным напрямую.