В субботу, 15 марта, в Украине идет 1116-й день войны с Россией.

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10:34 Российские военные паблики уже несколько дней пишут о том, что фронт "ожил" в районе Орехова, и у РФ там есть тактические продвижения.

На днях телеграм-каналы РФ сообщали о захвате села Пятихатки к западу от Орехова. А сейчас они утверждают, что войска РФ прорвались также в соседние деревни Щербаки и Малые Щербаки. Предполагается, что это попытка обойти Орехов с запада и гипотетически - нарушить логистику ВСУ на этом направлении.

Украинские источники продвижения РФ не подтверждали, но сообщали об атаках на этом направлении.

"На Ореховском направлении наши защитники отразили семь вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Степное, Пятихатки и Щербаки", - пишут об этом в утренней сводке Силы обороны Юга.

Также Запорожская ОВА пишет об интенсивных ударах по Пятихаткам и Щербакам.

10:29 "Повреждения существенные". РФ ночью нанесла удар по объектам энергетики в Днепропетровской и Одесской областях.

Как сообщает ДТЭК, без света осталась часть жителей обоих регионов.

"Повреждения существенные. Энергетики уже трудятся на местах. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома", - добавили в компании.

09:26 В ночь на субботу дроны ударили по зданию лицея в Богодухове Харьковской области.

Также во время тушения пожара были атакованы машины спасателей.

09:16 Две батареи систем ПВО Samp-T, которые Италия и Франция поставили украинцам, практически исчерпали запас ракет.

Об этом пишет издание Corriere della Sera.

"Уже несколько недель правительство Владимира Зеленского просит обе страны отправить больше ракет Aster-30 (которыми заряжаются Samp-T - Ред.). По крайней мере, пятьдесят понадобилось бы. Проблема в том, что итальянский резерв практически достиг уровня боевой готовности. Остальные ракеты используются для обеспечения защиты чувствительных целей на национальной территории", - сообщает газета.

Чтобы получить ракеты, министр обороны Украины Умеров в пятницу встретился в Риме со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто.

08:16 Ночью РФ нанесла удары по энергетике "Укрзализныци", сообщила компания.

Обесточены участки железной дороги в Днепропетровской и Запорожской областях.

"На обесточенные участки уже выведены первые резервные тепловозы, задержки поездов минимальны", - заявили в УЗ.

08:10 Ночью в Кривом Роге закончилась аварийно-спасательная операция, сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Из-за ракетной атаки в городе разрушено одноэтажное здание развлекательного заведения. Повреждены инфраструктура, более полутора десятков многоквартирных и 10 частных домов, 2 учебных и спортивных заведения. Избитые магазины, аптека, салон красоты, кафе, авто.

Пострадали 14 человек, в том числе два ребенка.

08:00 Россияне снова атаковали Одесскую область, сообщает ГСЧС.

В результате вражеской атаки произошел пожар, повреждена критическая инфраструктура, жилой дом, магазин и автомобили.

Один человек пострадал и госпитализирован.