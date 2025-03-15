Китай строит огромные мега-мосты для вторжения на Тайвань. Об этом сообщает отраслевой журнал Naval News и публикует фото кораблей-мостов, которые были сделаны на пляже северо-востока страны.

"Китай в настоящее время строит по меньшей мере пять новых специализированных кораблей, которые, по-видимому, предназначены для десантных операций. Эти корабли могут предоставить Китайской Народной Республике уникальную возможность выгрузить большое количество бронетехники прямо на тайваньские дороги", - пишет журнал.

Выводы журнала основаны на анализе спутниковых снимков, на которых видны срочные строительные работы на нескольких верфях на восточном побережье Китая, прямо напротив Тайваня.

Китайские государственные СМИ опубликовали имитационные модели развертывания плавучих мостов после того, как был обнаружен плавучий колосс.

"Строительство таких специальных мостов-кораблей - один из индикаторов, за которым следят оборонные аналитики в поисках раннего предупреждения о возможном вторжении. Не исключено, что эти корабли можно объяснить их гражданским назначением. Но тот факт, что строится так много кораблей, которые намного больше сопоставимых гражданских судов, делает это неправдоподобным", - анализирует журнал.

Авторы журнала отмечают, что корабли пригодны для доставки на берег большого количества тяжелого оборудования за короткое время.

Напомним, в январе Министерство торговли Китая заявило о запрете на поставки товаров двойного назначения для 28 оборонных компаний США. 10 из попавших под запрет американских компаний были включены в перечень "ненадежных организаций" в связи с продажей оружия Тайваню.