Украина почти полностью потеряла свой плацдарм в Курской области. На данный момент контролируемая ВСУ территория там сузилось до двух небольших приграничных плацдармов и продолжает сокращаться.



Даже из комментариев Зеленского следует, что операция подходит к концу. Президент заявил, что свои задачи она уже выполнила – оттянула силы РФ с других направлений, не допустило глубокого продвижения россиян на Донбассе и атаки на Сумскую область.



Хотя ещё в феврале он заявлял, что никто курскую операцию завершать не планирует, ВСУ держатся там крепко и в ближайшее время россияне Курский плацдарм "срезать" не смогут.



При этом Зеленский тогда совсем иначе чем сейчас формулировал задачи операции. Они, по его словам, заключались в том, чтобы удержать плацдарм, а затем обменять его на часть захваченной россиянами территории. Например, на Запорожскую АЭС.



И сейчас, после фактической потери этого плацдарма, данная задача уже не может быть выполнена.



В связи с этим, выглядит крайне сомнительной версия о договорняке, в результате которого якобы ВСУ сами ушли из Курской области в преддверии переговоров. Наоборот – на этих переговорах Киев был намерен использовать плацдарм как один из важнейших козырей. И потерял он его не по своей воле.



Как все происходило мы уже много раз писали. С конца февраля, после взятия Свердликино, россияне получили огневой контроль над трассой на Суджу. Это резко ухудшило позиции ВСУ на всем плацдарме, так как сильно затруднило логистику. А обвал фронта произошел после того как российские штурмовики смогли по трубе зайти в тыл украинских войск 8 марта. После этого украинские войска начали общее отступление.



И, фактически, сейчас козырь из рук Киева этот выбит. Впрочем, он и до того был не очень сильным, так как размер плацдарма был небольшим и вряд ли бы побудил Путина идти на какие-то серьезные уступки по территориям в Украине. Другой ситуация была бы, если б ВСУ подошли к Курску или же к Курской АЭС. Но они этого не смогли сделать, будучи остановленными на дальних подступах.



Также сомнительно выполнение и других задач, на которые сейчас делает упор Зеленский – оттягивание сил с других фронтов.

В этом плане Курская операция сыграла скорее в минус, подчеркнув крайнюю ограниченность украинских резервов.



Безусловно, и россияне были вынуждены отправить в Курскую область значительные силы. Однако важно смотреть на конечный результат.



Из-за переброски наиболее боеспособных соединений ВСУ в Курскую область с августа сильно просел фронт на Донбассе. Именно тогда россияне ускорили свое продвижение, заняв, по итогу, Селидово, Горняк, Украинск, Курахово – всю линию обороны, которую ВСУ долго готовили для сдерживания натиска с востока. И фронт был отодвинут от Донецка и Мариуполя на десятки километров.



По сути, Киев в прошлом году "разменял" Курский плацдарм на значительную часть Донецкой области. Но сейчас плацдарм фактически потерян, а территории на Донбассе так и остались под контролем россиян (и они там продолжают наступление). То есть, по итогу, конечной результат для Украины оказался сугубо минусовым.



Что касается аргумента о том, что наступление в Курской области предотвратило атаку армии РФ на Сумскую область, то, во-первых, само по себе наступление стало успешным из-за сравнительной немногочисленности российских сил на этом участке границы (то есть, они вряд ли готовились тогда к масштабному броску на Сумы). А во-вторых, для сдерживания наступления в любом случае потребовалось бы меньше сил, чем для наступления на Курскую область и последующее удержание плацдарма. А значит и на других участках фронта не было бы такой "просадки" из-за нехватки сил ВСУ.

Помимо военных назывались и политические цели операции в Курской области.

В первую очередь – поднять боевой дух Украины, вернуть веру общества и западных партнеров в способность ВСУ одерживать победы, разбить аргументы тех, кто предлагал договариваться с Москвой и заканчивать войну, убедить США в "слабости" РФ, в том, что не нужно бояться угроз Москвы, а надо давать дальнобойные ракеты и расширять прочую помощь.



В "моменте" некоторые из задач были выполнены – моральный дух действительно был на некоторое время поднят, на Западе были сильно впечатлены. Однако, вскоре наступление РФ на Донбассе и российское контрнаступление в Курской области все это свело на нет.



Не сильно зашла тема о "слабости России". После успеха в Курской области ВСУ нигде более подобный прорыв повторить не смогли, хотя и пытались. Это указывало на то, что, в случае с Курском, речь шла не о системных проблемах с боеспособностью российской военной машины, а о локальном случае, связанным, судя по всему, со слабостью командования на местах, которое не смогло оценить обстановку и организовать оборону. Тем более, что там была "черезполосица" различных подразделений – армия РФ, включая срочников, "Ахмат", пограничники (значительная часть последних буквально сразу сдалась в плен, что также повлияло на ситуацию).



По итогу, иформационно-политический эффект от прорыва ВСУ был хоть и немалым, но кратковременным, не повлиял в целом на отношение Запада к перспективам войны, а после нынешней потери плацдарма оказался, по итогу, вообще негативным.



Правда, у Курского прорыва была еще одна цель, судя по заявлениям Киева и акцентам в западных СМИ. Причем, не исключено, что она могла быть главной во всей операции.



Это – подрыв доверия к Путину и дестабилизация ситуации в России.



И, первоначально, определенный успех был. Главной союзницей и помощницей Украины в этом деле выступила та же группа внутри российской власти и спецслужб, которая в 2022-2023 годах двигала Пригожина и готовила почву для его мятежа через подконтрольную сетку Z-пабликов, которые дискредитировали военно-политическое руководство России (подробнее о деятельности данной группы мы писали здесь).



После провала мятежа и гибели Пригожина градус "зрады" сильно снизился. Однако группа эта никуда не исчезла и мощно проявила себя вскоре после начала Курской операции ВСУ. Подконтрольные ей Z-паблики подняли волну паники и истерики. Правда, волна эта была российскими властями быстро погашена. И, в целом, ситуация под контролем удержана и сильного роста негатива в отношении политики Путина не было, хотя рейтинг его тогда несколько просел.



Однако, этот опыт показал для Украины и Запада "точки уязвимости" во внутрироссийском информационно-политическом поле. И когда украинские власти и "партия войны" на Западе говорят о том, что не нужно ни о чем с Путиным договариваться, а нужно воевать дальше, потому что "Россия обязательно рухнет", расчет, в том числе и есть всю на ту же группу, которая уже дважды пыталась качать ситуацию в РФ – перед мятежом Пригожина и после начала Курского наступления ВСУ.



Зачем группа это делает есть разные версии. Начиная от внутриаппаратной борьбы различных ведомств и "башен Кремля" за влияние и заканчивая попыткой дестабилизировать ситуацию в РФ с целью свергнуть Путина (подробнее об этом здесь и здесь).



Но, так или иначе, можно констатировать, что подконтрольные данной группе паблики системно разжигают все существующие в российском обществе противоречия – между народом и властью/чиновниками, между богатыми и бедными, между теми, кто на фронте, и теми, кто в тылу, между русскими и мусульманами, между солдатами и командирами.



Впрочем, пока, как видим, российские власти быстро купируют "волны зрады".



Но если война затянется, а различные проблемы внутри РФ будут нарастать по мере усиления тягот военного времени, тогда данная группа, не исключено, вновь попытается сыграть в свою прежнюю партию.

К слову, именно подконтрольные ей Z-паблики сейчас наиболее активно выступают против скорейшего прекращения огня.