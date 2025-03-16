Мессенджер Telegram начнёт замораживать аккаунты, которые нарушают правила платформы. Об этом сообщает профильное издание "Код Дурова".

Такой вывод эксперты сделали, анализируя код бета-версию приложения Telegram для macOS. Там появилось упоминание функции, по которой аккаунт нарушителя будет переведён в режим "Только для чтения".

В этом случае пользователь сможет ещё некоторое время продолжить пользоваться Telegram - однако уже без возможности отправлять сообщения и как-либо взаимодействовать на платформе. При этом ограничения можно будет обжаловать через официального бота.

Отмечается, что если не подать обжалование в течение некоторого времени, то аккаунт будет удалён. Официально Telegram таких новшеств не подтверждал.

Напомним, профильный ресурс 404 Media со ссылкой на отчет бота Telegram Transparency Report заявил, что Telegram после ареста Павла Дурова выдал США данные на тысячи пользователей.

Также ранее стало известно, что Telegram раскрыл данные сотен пользователей в рамках расследований во Франции.