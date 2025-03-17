Анализируем итоги 1118-го дня войны в Украине.

Курский плацдарм

На минувших выходных военный паблик Deep State подтвердил полное взятие Суджи российскими войсками. Также в Курской области они вернули себе контроль над Рубанщиной к западу от Суджи (о чем ранее заявляло МО РФ).

Также отход из Суджи фактически подтвердил Генштаб ВСУ, опубликовав карту, где заметно, что зона украинского контроля откатилась от города.

Таким образом сейчас Украина контролирует лишь два небольших плацдарма на границей с РФ. Один к западу от Суджи в районе Гоголевки (часть российских пабликов пишут, что село уже взято, другие заявляют, что за него идут бои). Второй - к югу от Суджи в районе Гуево.

Зеленский считает, что Россия планирует войти на территорию Сумской области и окружить там украинские войска. Об этом он заявил, оспаривая заявления Трампа и Путина, что ВСУ окружены на Курщине.

"Я считаю, что российская сторона хочет окружить украинских военных в том же направлении, но на территории Украины. Важно, что наши войска это знают, командование знает, и мы четко понимаем, где они хотят это сделать. Они, разумеется, хотят обеспечить себе максимальное присутствие на территории Украины, и ничего нового здесь нет", - сказал украинский президент.

Карту такого предполагаемого окружения опубликовал украинский офицер с позывным "Алекс". Он пишет, что россияне действительно скапливаются в Курской области, чтобы создать предпосылки для отрезания остатков плацдарма. Они проникают на украинскую территорию пешим ходом и на квадроциклах. "Скорее всего, скоро пойдут новыми волнами, как об этом заявляли до этого. Там в сторону Олешни идут, чтобы запереть кольцо, остаток наших сил", - пишет "Алекс".

То есть, по мнению украинских военных, россияне попытаются в Сумской области перекрыть трассу на Суджу, чтоб отрезать пути отступления ВСУ из плацдарма в районе Гоголевки.

Также, судя по намекам в российских пабликах, армия РФ может нанести удар на Мирополье, чтоб зайти с юга в тыл к плацдарму ВСУ в районе Гуево.

Тем временем, окружение ВСУ в Курской области в очередной раз оспорили в минобороны Украины. Министр Умеров заявил, что "в целях сохранения определенной готовности сил и войск мы провели плановую передислокацию на более выгодные рубежи обороны". "На данном этапе ни одно подразделение Сил обороны не оцеплено и заявления о тысячах украинских военнослужащих, попавших в окружение, не соответствуют действительности", - сказал глава Минобороны.

При этом нардеп Марьяна Безуглая, критикующая Умерова и главкома Сырского, написала, что отступление ВСУ из Курской области не было запланировано и подразделения выходят, кто "как может", без приказа. Она называет это "очередным просчетом".

"Люди не получают никаких приказов на выход, каждое подразделение выходит, как может. Это варварство со стороны Сырского! Операция была необходима, а удержание позиций — важно, особенно сейчас", - заявляет Безуглая.

Украинские военные описывают "БиБиСи" свое отступление из Курской области как "фильм ужасов", "катастрофа", "коллапс" и "провал фронта". Они говорят, что отходили под постоянными ударами российских беспилотников, которые перерезали основную трассу снабжения Суджа-Сумы.

9 марта боец "Владимир" написал изданию, что он в Судже, где "паника и обвал фронта". Украинские войска "стараются отойти - колоннами войск и техники. Часть из них сжигают российские беспилотники на дороге. Уехать днем ​​невозможно".

"У нас все материально-техническое обеспечение здесь на одной трассе Суджа-Сумы. И все знали, что [россияне] попытаются ее перерезать. Но это опять-таки стало неожиданностью для нашего командования", - говорит боец. Перед возвращением Суджи под контроль РФ он написал, что российские силы давят их с трех сторон.

Другой боец "Максим" говорит, что "противнику удалось уничтожить десятки единиц техники", а обломки "создали пробки на путях поставки". А "Антон", который служил в штабе командования Курского фронта, назвал ситуацию "катастрофической". Он рассказал, что ему удалось выйти из Суджи пешком, ночью - "несколько раз едва не погибли. Беспилотники постоянно в небе". Он считает, что весь плацдарм Украины на Курщине будет потерян, но "с военной точки зрения Курское направление себя исчерпало. Удерживать его больше нет смысла".

Четвертый солдат "Дмитрий" сравнил отступление со "сценой из фильма ужасов: дороги усеяны сотнями уничтоженных автомобилей, бронетехники и квадроциклов. Есть много раненых и погибших". Их авто застряло в грязи, за ними охотился дрон, они два часа прятались в лесу, прежде чем их спасли. "Дмитрий" рассказал, что многие украинские бойцы отступали пешком, и "ребята шли по 15-20 км". Ситуация, по его словам, превратилась из "сложной и критической в ​​катастрофическую".

14 марта он заявил, что "в Курской области все закончено... операция не стала успешной". По его оценкам тысячи украинских военных погибли с момента первого перехода на территорию России в августе.

О том, что не все было столь гладко с оставлением Курского плацдарма, говорит и внезапная смена главы украинского Генштаба. Вместо Анатолия Баргилевича главой ГШУ стал Андрей Гнатов - к слову, не так давно снятый с поста командира группировки "Хортица" после потери Великой Новоселки. Официально, впрочем все эти взаимосвязи не подтверждались. Заявляется, что Гнатов будет заниматься в Генштабе внедрением "новых идей", в частности - корпусной системы.

Нардеп Безуглая на это заявила, что новый глава ГШУ "значительно современнее большинства, но неуверенно себя показал командующим восточным фронтом "Хортица" и имеет выраженные признаки приспособленца, избегал любых ситуаций, которые нуждались в отстаивании позиции".

Возвращаясь к вопросу Курской области - западные СМИ массово пишут, что операция Украины на российской территории в целом подошла к концу и потеря последних украинских плацдармов в российском регионе - дело ближайшего будущего. Зеленский уже заявил, что "свои задачи ВСУ там выполнили". Какие это могли быть задачи и выполнены ли они - "Страна" анализировала в отдельном материале.

Запорожский фронт

На днях активизировался фронт к западу от Орехово Запорожской области и к востоку от бывшего Каховского водохранилища.

Российские военные паблики в конце прошлой недели начали писать о том у РФ там есть тактические продвижения. Они сообщили о захвате села Пятихатки к юго-западу от Орехова. И утверждают, что россияне прорвались также в соседние деревни Щербаки и Малые Щербаки.

Сегодня минобороны РФ заявило о захвате соседнего села Степового.

Украинские военные подтвердили потерю Степового, Щербаков и Малых Щербаков. Об этом сообщает военнослужащий Станислав Бунятов. Он заявил, что это требует внимания командования.

Согласно карте украинского военного паблики Deep State, в этом районе россияне увеличили размер серой зоны, однако потери трех деревень DS не подтверждает. Тем не менее, как видим, частично эта информация уже с украинской стороны подтверждается.

"Ситуация обостряется и на Запорожском, и Гуляйпольском с Ореховским направлениями", - заявил в субботу Владислав Волошин, представитель сил обороны Юга, не вдаваясь в конкретику. Генштаб сегодня на свежих картах показал российские атаки в направлении Степового, Пятихаток и Щербаков.





Предполагается, что эти атаки являют собой попытку обойти Орехов с запада и гипотетически - нарушить логистику ВСУ на этом направлении. А также угрожать с фланга Каменскому вблизи Каховского водохранилища.

Российские паблики утверждают, что прорвали первую линию обороны ВСУ на Ореховском направлении и в дальнейшем могут двинуться наиболее коротким путем на Запорожье, до которого от Степового менее 40 километров.

Как уже ранее анализировала "Страна", наступление РФ на юге в сторону Запорожья и далее на Днепр - потенциально наиболее опасное направление для жизненно важных центров украинской обороны, на которых завязана логистики половины всего фронта. Потенциально оно гораздо важнее тех же Сум, об атаке на которые все чаще говорят в Украине в связи с курским отступлением ВСУ.

Другой вопрос - собираются ли россияне масштабно наступать под Запорожьем. Либо же, как это часто происходит, они воспользовались ситуацией на конкретном участке фронта и смогли получить тактический успех. Который затем перейдет вновь в позиционную фазу.

И тут ключевой вопрос - в наличие резервов у ВСУ, который сейчас задействованы для сдерживания наступления российских войск на Донбассе, а также для обороны Сумской области. Хватит ли их на то, чтоб быстро остановить россиян в Запорожской области?

Чего ждать от нового звонка Путина и Трампа?

Ожидается, что Трамп и Путин завтра проведут разговор. Об этом заявил президент Трамп, а позже подтвердил Кремль.

Это будет второй их созвон. Первый состоялся 12 февраля - и тогда это был, по сути, официальный старт переговорам по Украине. После того звонка россияне встретились с представителями США в Эр-Рияде, а затем американцы - с украинской делегацией в Джидде. Где Украина дала согласие на полное прекращение огня.

Россия на прошлой неделе также дала свое согласие. Но Путин при этом озвучил два условия - остановка мобилизации в Украине, а также поставок оружия Киеву. После этого с Путиным встретился представитель Трампа Уиткофф, а с главой российского МИД Лавровым созвонился его американский коллега Рубио.

На этих переговорах - особенно у Путина с Уиткоффом - главной темой были скорее всего условия перемирия. И, хотя представители Киева и европейских обвинили Москву в том, что, выставляя условия, она фактически отказывается от перемирия, комментарии американцев звучали прямо наоборот - в США ход переговоров с Путиным оценили позитивно и сказали, что не считают озвученные Путиным условия отказом от прекращения огня.

Уиткофф на выходных заявил, что разногласия с Россией по Украине сокращаются, и Путин "принимает философию Трампа". А также, что в переговорах намечен "позитивный тренд", и есть надежда на скорую договоренность о мире.

Спецпосланник Трампа также раскритиковал заявление Макрона о "неискренности" Москвы в вопросе прекращения огня. "Мне жаль, когда люди дают такие оценки, не обладая необходимыми знаниями из первых рук", - заявил Уиткофф.

Позитивные комментарии раздавал и Трамп. Он назвал "дегенератами" журналистов, которые заявляли, что Путин якобы заставил Уиткоффа ждать много часов перед аудиенцией, и опроверг эту информацию. А сегодня, когда он подтвердил, что завтра поговорит с Путиным, Трамп сказал, что "с Россией у нас все хорошо, и мы посмотрим, сможем ли мы что-то объявить, возможно, ко вторнику. Во вторник я буду говорить с президентом Путиным, и за выходные была проделана большая работа. Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может, получится, может, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы".

На вопрос, каких еще тем коснутся во время разговора, Трамп ответил, что они с Путиным будут "говорить о земле" (то есть, о территории).

"Это много земли. Это сильно отличается от того, что была до войны, как вы знаете. И мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях, потому что это, знаете ли, большой вопрос. Но я думаю, что мы уже многое обсудили с обеими сторонами, Украиной и Россией. Мы уже говорим об этом, разделе определенных активов. Да, и они работают над этим", - заявил Трамп.

О том, что США и Россия намерены обсуждать территории и вопрос Запорожской АЭС, американцы говорят уже не впервые. Подтверждала эти обсуждения ранее в Джидде и Украина. Судя по заявлению Трампа о "разделе активов", речь могла идти о совместном управлении атомной станцией, нормальная работа которой зависит фактически от двух стран. И которая в теории может снабжать электричеством как подконтрольные Киеву, так и Москве украинские территории.

Идет ли речь именно об этом "разделе активов" или каком-то другом - узнаем, вероятно, уже завтра. Но пока можно констатировать несколько моментов.

1. Условия Путина по перемирию явно не оттолкнули Трампа, их детально обговорили и, видимо, постараются привести к некому общему знаменателю (если еще не привели). Иначе непонятно, что тогда будут обсуждать оба президента, если по главному вопросу накануне договориться не смогли.

2. Судя по заявлениям Трампа о территориях и электростанциях, обсуждения идут уже дальше, чем собственно тема перемирия. То есть стартовала дискуссия о том, каким будет долгосрочное мирное соглашение.

"Красные линии" Киева и Москвы

Украина сегодня выдвинула свои "красные линии" к будущему соглашению. Глава МИД Сибига озвучил "фундаментальные" для Украины вещи, которые "не обсуждаются, которые нельзя затрагивать" на мирных переговорах.

"Первое - это территориальная целостность и суверенитет Украины. Никогда Украина не признает оккупированных территорий.

Второе, ни одна страна не имеет вето на выбор украинского народа, на выбор Украины относительно участия в тех или иных союзах. Или это Европейский союз, или это НАТО.

Третье, не может быть никаких ограничений обороноспособности Украины, никаких ограничений по силе нашей армии, наших возможностей.

В-четвертых, Россия должна быть привлечена к ответственности", - заявил Сибига. Он также добавил, что "НАТО не может быть снято с повестки дня".

Относительно Альянса - Трамп и его помощник Уолтц буквально на днях заявили, что вопрос вступления Украины не рассматривается. А генсек НАТО Рютте Ранее заявил, что Трамп убрал этот вопрос из обсуждения.

Россия же, по заявлению замглавы МИД Грушко, по этому вопросу потребует прямого отказа НАТО принимать Украину. Москва хочет получить "железобетонные" гарантии, которые будут "исключать членство Украины в НАТО и возможность размещения на ее территории иностранных военных контингентов или ее использования для оказания военного давления на Россию".

"Частью этих гарантий должен стать нейтральный статус Украины, отказ стран НАТО принимать ее в члены альянса", - заявил Грушко.

Он отдельно выступил против присутствия европейских миротворцев в Украине.

"Нам абсолютно все равно, под каким шильдиком контингенты НАТО могут быть размещены на территории Украины: будь то Евросоюз, НАТО или в национальном качестве. В любом случае, если они появляются там, это означает, что они размещаются в зоне конфликта со всеми последствиями для этих контингентов как стороны конфликта", - добавил Грушко.

Определяющей для Запада и Украины в вопросе миротворцев будет позиция США.

Американцы пока наотрез отказываются давать военные гарантии европейским миротворцам - по сути мягко убирая их из послевоенной конфигурации и не позволяя странам Европы "застолбить" свои зоны влияния в Украине (без гарантий США и НАТО европейские армии опасаются входить на украинскую территорию). В Москве как альтернативу предложили миротворцев из нейтральных стран - об этом вчера заявил Медведев.

О доминирующем настрое в администрации Трампа по поводу перспектив войны в Украине говорит достаточно резкое высказывание советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца, который заявил, что вытеснение россиян с захваченных украинских территорий не соответствует национальным интересам Америки и может перерасти в третью мировую войну.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста ABC News, означает ли урегулирование российско-украинского конфликта, что РФ останется на контролируемых ею сейчас территориях Украины.

"Мы должны спросить себя, отвечает ли это (война за возвращение Украине захваченных РФ территорий - Ред.) нашим национальным интересам? Реалистично ли это? Мы говорили об этом и с европейцами, и с украинцами. Неужели мы собираемся изгнать каждого россиянина с каждой пяди украинской земли, включая Крым? Стратегия администрации Байдена заключалась в том, чтобы (поддерживать усилия ВСУ - Ред.) "столько, сколько потребуется, независимо от сроков", что, по сути, представляет собой бесконечную войну, в условиях, когда мы буквально теряем сотни тысяч людей за считанные месяцы. И это могло перерасти в третью мировую войну", – ответил Уолтц.

К чему идут мирные переговоры?

Итак, сегодня и на выходных было много заявлений с разных сторон касательно хода обсуждения предложения о прекращении огня на 30 дней, а также последующего мирного соглашения по завершению войны в Украине.



Отметим, главные пункты по состоянию на сегодня.



1. По поводу позиции Путина по-прежнему в медиа и экспертной среде преобладает мнение, что он на перемирие идти не хочет, а потому постарается сделать все, чтоб о нем не договорились. Основание делать такие выводы дает продолжающийся поток заявлений из Москвы (в частности, Ушакова) о том, что перемирие нужно Украине и Западу, чтоб перевооружить ВСУ и дат Киеву передышку перед новой войной с РФ. Звучат в России на разных уровнях и другие аргументы против перемирия, который мы подробно разбирали здесь.



Однако, стоит отметить, что сам Путин идею перемирия поддержал, а условия, которые он выставил не выглядят совсем невыполнимыми или заведомо неприемлемыми. Если б он выставил условием вывод украинских войск со всей территории четырех областей, то это можно было бы трактовать сразу как однозначный отказ. Но Путин выдвинул (по крайней мере публично) пока только два условия: прекращение после начала перемирия поставок оружия Украине и мобилизации в ВСУ. Первое условие может выполнить Трамп, если захочет. Выполнение второго условие зависит от Киева и пока реакция на него негативная. Но, с другой стороны, принудительная мобилизация-бусификация и сейчас крайне непопулярна в украинском обществе. А если вступит в силу режим прекращения огня, то отпадет главный аргумент почему ее нужно проводить (возмещать боевые потери действующей армии). Поэтому нельзя на 100% исключать, что украинские власти отменят мобилизацию после начала перемирия. Особенно, если на горизонте появятся выборы.



Также стоит отметить, что американцы, в отличие от Киева и европейцев, не трактуют выставленные Путиным условия как форму отказа от перемирия, о чем в пятницу прямо заявил Рубио, а вчера Уиткофф. Наоборот – Вашингтон говорит о "прогрессе в переговорах" и о "сокращении дистанции в позициях с Москвой". То есть, в США видят перспективу в продолжении диалога с РФ по прекращению огня (завтра, например, Трамп намерен поговорить с Путиным).



В целом же, как мы уже писали, позиция Путина по поводу перемирия в конечном счете будет определяться ответом на три вопроса.



Первый: что готов предложить Трамп в обмен на согласие Путина на прекращение огня и будет ли чем-то ему угрожать в случае отказа. Второй: считает ли Путин достижимыми обозначенные им ранее цели без сверхусилий со стороны России (мобилизация, полный перевод экономики на военные рельсы, затягивание поясов населению и т.д.). Третий: если не считает, то готов ли он на такие сверхусилия.



2. Главной новостью последних дней стало то, что американцы уже начали обсуждать с Украиной и Россией условия не только перемирия, но и мирного соглашения, которое должно быть заключено через некоторое время после прекращения огня.



В тоже время его содержание пока еще очень непонятно. Из отрывочных заявлений Трампа, Рубио и Уолтца следует, что обсуждается несколько вопросов.

Первое – нейтральный статус Украины и отказ НАТО от приема Киева в Альянс. Второе – вопрос Запорожской АЭС и возможность ее эксплуатации Украиной. Третий – вопрос территорий. Тут конкретики совсем мало и потому это можно трактовать и как обсуждение возвращения Украине части захваченных территорий, и как передачу России части еще не захваченных территорий, и как побуждение Киева к официальному признанию российского статуса захваченных территорий. На последнее, в частности, несколько раз намекал Уолтц. Четвертый - вопрос, как сказал Трамп, "раздела активов". Что под этим понимается точно неизвестно. Возможно - совместный контроль над ЗАЭС. Или судьба замороженных на Западе российских активов. Либо ещё что-то.

Это только те вопросы, о которых было публично сказано. Возможно, обсуждается и еще что-то. Наверняка также идет дискуссия и по очень сложному вопросу о миротворцах и по гарантиям безопасности для Украины. Напомним, свои войска в Украину после прекращения огня хотят послать Франция и Британия, но РФ категорически против. Также европейцы и украинские власти хотят, чтобы в гарантиях безопасности так или иначе поучаствовали бы и США, но Трамп пока против этого.

Впрочем, и по другим озвученным пунктам позиции сторон космически далеки друг от друга. Киев отказывается даже обсуждать возможность признания российского статуса захваченных территорий или передачу РФ каких-то новых (еще не захваченных) районов. Москва неоднократно высказывалась категорически против передачи Украине даже части уже захваченных территорий.

Теоретически, можно допустить, что РФ готова обсуждать совместную с украинским "Энергоатомом" эксплуатацию Запорожской АЭС без возвращения под контроль Украины Энергодара ("Росатом" является крупнейшим игроком на мировом рынке ядерной энергетики и заинтересован в урегулировании ситуации с ЗАЭС, чтоб не напрягать отношения с МАГАТЭ). Однако практическая реализация этого плана сопряжена с таким количество проблемных вопросов и деталей, что его перспективы выглядят предельно туманными.



Наконец, что касается НАТО, то Украина не хочет официально объявлять нейтральный статус. А Москва ранее выставляла требование, чтоб отказ НАТО от приема Киева был зафиксирован решением саммита Альянса. Возражений от Трампа и его команды не было. Однако торпедировать идею могут многие европейские члены НАТО.



В общем, по всем озвученным пунктам потенциального мирного соглашения ситуация более чем проблемная. Тем более, что у США, по сути, нет сильных рычагов склонить обе воюющие стороны к принятию соглашения, которое их не устраивает. Новые санкции против РФ если и дадут эффект, то очень отложенный (и вообще неясно готовы ли США предпринимать серьёзные меры давления против Москвы, что может еще более сблизить Россию и Китай). На Украину рычаги влияния у Вашингтона, конечно, есть. Но и они не столь мощные, чтоб заставить Киев идти на какие-то чрезвычайные уступки. Украинские власти уже давали понять, что будут воевать и без поддержки США, если потребуется.



3. В такой ситуации, единственное, что сейчас реально сделать – это прекратить огонь по линии фронта, а все остальные вопросы перенести на потом. Украина уже дала согласие. И, нельзя исключать, что может дать и Путин, если Трамп ему что-то взамен предложит (снятие санкций, прекращение поставок оружия Киеву и т.д.).



Но даже процесс подготовки к перемирию будет очень непростым из-за необходимости согласования множества технических деталей начиная от точной фиксации линии фронта (значительная часть которой это "серая зона", прочного контроля над которой не имеет ни одна из сторон) и заканчивая вопросами контроля за прекращением огня. Зеленский заявлял, что процесс переговоров о перемирии может занять месяц, а у Трампа говорили о "ближайших неделях". И в течение этого времени на любом из этапов обсуждения все может сорваться.



Но, по крайней мере, прекращение огня к Пасхе 20 апреля пока остается вполне вероятным вариантом, если на то будет воля обоих воюющих сторон.



Ставки очень высоки. Срыв переговоров о прекращении огня может вызвать новую эскалацию с трудно прогнозируемыми последствиями вплоть до втягивания в войну НАТО, что чревато уже ядерным конфликтом, который никому не нужен. А потому есть шансы, что договорятся. Хотя и будет это очень трудно.