Скончалась мать писателя и публициста Олеся Бузины Валентина Павловна Бузина. Ей было 85 лет.

Об этом сообщила ее внучка Мария Бузина на своей странице в Facebook.

По словам Марии, в январе Валентина Павловна перенесла инфаркт, а последний месяц сильно страдала от болезни.

"Моя прекрасная, родная, великая и значимая! Ты мой ангел, ты всегда была моей опорой и поддержкой. Я берегу и всегда буду беречь в сердце твой светлый мудрый образ. Спасибо за твой вклад в нашу семью, за прошлое, настоящее и будущее. Твой правнук, мы с мамой и люди, для которых ты была бесценно дорога, будут помнить тебя и охранять твою память", - написала Мария.

Мария с бабушкой. Фото: Фейсбук

Напомним, после убийства писателя Олеся Бузины в 2015 году его мать ходила на судебные процессы, требуя наказать виновных. Дело по обвинению в убийстве писателя против Андрея Медведько и Дениса Полищука начали рассматривать в судах в феврале 2018 года, однако до сих пор окончательный приговор так и не вынесен, несмотря на внушительную доказательную базу. Один из подозреваемых открыл свой кофейный бизнес.

"Страна" публиковала интервью с Валентиной Павловной в апреле 2020 года, на пятую годовщину убийства ее сына.