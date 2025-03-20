Весеннее равноденствие – это день, когда продолжительность дня и ночи примерно равны, а Солнце пересекает небесный экватор, переходя из южного полушария в северное.

В 2025 году это астрономическое событие произойдет сегодня, 20 марта. Традиции, приметы и суеверия народного праздника — в нашем материале.

Весеннее равноденствие: традиции

С древних времен этот день почитался как важная точка в годовом цикле. Различные народы отмечали его обрядами, связанными с плодородием, обновлением и возрождением жизни.

Для древних славян весеннее равноденствие было временем празднования Масленицы и встречи весны. После этого дня начинались веснянки – обряды, связанные с призывом тепла и плодородия. Огонь играл важную роль в ритуалах: люди разводили костры, чтобы отпугнуть зиму и встретить солнце.

В Европе этот день связан с праздником Остара – древнегерманским праздником, посвященным богине весны. В честь нее украшали дома зелеными ветвями и цветами, а также красили яйца – символ новой жизни. Эта традиция со временем перешла в христианскую Пасху.

В Персии и ряде других стран весеннее равноденствие совпадает с праздником Навруз – Новым годом, который отмечается как день обновления и начала нового жизненного цикла. Люди украшают дома, готовят угощения и совершают обряды очищения.

Народные приметы Дня весеннего равноденствия

С Днем весеннего равноденствия связано множество погодных примет, в том числе:

в день равноденствия ясная погода – год будет плодородным;

дует сильный ветер – к дождливому лету;

на деревьях появляются первые почки – весна будет ранней;

птицы начали активно петь – скоро потеплеет.

Также в народных поверьях есть несколько мистических примет, связанных с этим днем:

в ночь на равноденствие можно увидеть знаки от умерших родственников – например, услышать их имена во сне или заметить неожиданные символы;

если в этот день приснился покойник и дал совет – к важным переменам;

в старину верили, что нельзя смотреться в темное зеркало в этот день – оно может показать образ из другого мира;

если в день равноденствия ветер вдруг стихает, это знак, что духи предков рядом и слушают просьбы живых.

Почему в день весеннего равноденствия загадывают желание

Считается, что в этот день энергетика природы особенно сильна, а граница между мирами истончается.

Наши предки верили, что в момент, когда день и ночь равны, Вселенная находится в состоянии гармонии, а любые просьбы и намерения обретают особую силу.

Именно поэтому в день весеннего равноденствия принято загадывать желания, проводить медитации и ритуалы на привлечение удачи и благополучия.

Чтобы желание сбылось, необходимо:

очистить пространство – провести уборку, выбросить ненужные вещи;

найти уединенное место на природе или у открытого окна;

четко сформулировать желание в настоящем времени, как будто оно уже сбылось;

закрыть глаза, представить свое желание в ярких деталях и ощутить радость от его исполнения;

поблагодарить Вселенную и отпустить желание, доверяя судьбе.

Можно также записать желание на бумаге и сжечь его, пустить по воде или закопать в землю, символизируя рост новой мечты.