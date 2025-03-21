В ночь с 29 на 30 марта 2025 года Украина перейдет на летнее время. Это ежегодное событие, которое традиционно проводится в последнее воскресенье марта.

Все подробности — в нашем материале.

Когда и куда переводить стрелки часов

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины, переход на летнее время осуществляется в 03:00 ночи, когда часы переводят на 04:00.

В 2025 году это произойдет в ночь с субботы, 29 марта, на воскресенье, 30 марта.

В этот день стрелки часов переводятся на один час вперед.

В результате спать будем на час меньше, но зато вечера станут длиннее и светлее.

Как перевод времени влияет на самочувствие

Переход на летнее время может вызвать:

нарушение сна и усталость;

повышенную раздражительность;

снижение концентрации;

обострение сердечно-сосудистых заболеваний у людей, склонных к гипертонии и стрессу.

Однако эти симптомы обычно проходят в течение нескольких дней, если соблюдать рекомендации по адаптации.

Как подготовить организм к переходу на летнее время

Перевод часов может повлиять на самочувствие, особенно у людей с чувствительным биоритмом.

Вот несколько рекомендаций, которые помогут адаптироваться к смене времени: