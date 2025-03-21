В ночь с 29 на 30 марта 2025 года Украина перейдет на летнее время. Это ежегодное событие, которое традиционно проводится в последнее воскресенье марта.
Все подробности — в нашем материале.
Когда и куда переводить стрелки часов
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины, переход на летнее время осуществляется в 03:00 ночи, когда часы переводят на 04:00.
В 2025 году это произойдет в ночь с субботы, 29 марта, на воскресенье, 30 марта.
В этот день стрелки часов переводятся на один час вперед.
В результате спать будем на час меньше, но зато вечера станут длиннее и светлее.
Как перевод времени влияет на самочувствие
Переход на летнее время может вызвать:
- нарушение сна и усталость;
- повышенную раздражительность;
- снижение концентрации;
- обострение сердечно-сосудистых заболеваний у людей, склонных к гипертонии и стрессу.
Однако эти симптомы обычно проходят в течение нескольких дней, если соблюдать рекомендации по адаптации.
Как подготовить организм к переходу на летнее время
Перевод часов может повлиять на самочувствие, особенно у людей с чувствительным биоритмом.
Вот несколько рекомендаций, которые помогут адаптироваться к смене времени:
- за несколько дней до перевода стрелок старайтесь ложиться и вставать на 15–20 минут раньше, чтобы организм постепенно привык к новому расписанию;
- избегайте кофеина и гаджетов перед сном – свет от экранов подавляет выработку мелатонина, а кофеин может мешать быстрому засыпанию;
- прогулки на свежем воздухе и умеренные физические нагрузки помогут организму легче перестроиться;
- старайтесь принимать пищу в одно и то же время, избегая поздних ужинов;
- обеспечьте комфортный сон: проветрите комнату перед сном, используйте затемненные шторы и исключите резкие шумы.