Переход на летнее время в Украине в 2025 году
Переход на летнее время в Украине в 2025 году

В ночь с 29 на 30 марта 2025 года Украина перейдет на летнее время. Это ежегодное событие, которое традиционно проводится в последнее воскресенье марта.

Все подробности — в нашем материале. 

Когда и куда переводить стрелки часов

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины, переход на летнее время осуществляется в 03:00 ночи, когда часы переводят на 04:00.

В 2025 году это произойдет в ночь с субботы, 29 марта, на воскресенье, 30 марта. 

В этот день стрелки часов переводятся на один час вперед.

В результате спать будем на час меньше, но зато вечера станут длиннее и светлее.

Как перевод времени влияет на самочувствие

Переход на летнее время может вызвать:

  • нарушение сна и усталость;
  • повышенную раздражительность;
  • снижение концентрации;
  • обострение сердечно-сосудистых заболеваний у людей, склонных к гипертонии и стрессу.

Однако эти симптомы обычно проходят в течение нескольких дней, если соблюдать рекомендации по адаптации.

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Как подготовить организм к переходу на летнее время

Перевод часов может повлиять на самочувствие, особенно у людей с чувствительным биоритмом.

Вот несколько рекомендаций, которые помогут адаптироваться к смене времени:

  • за несколько дней до перевода стрелок старайтесь ложиться и вставать на 15–20 минут раньше, чтобы организм постепенно привык к новому расписанию;
  • избегайте кофеина и гаджетов перед сном – свет от экранов подавляет выработку мелатонина, а кофеин может мешать быстрому засыпанию;
  • прогулки на свежем воздухе и умеренные физические нагрузки помогут организму легче перестроиться;
  • старайтесь принимать пищу в одно и то же время, избегая поздних ужинов;
  • обеспечьте комфортный сон: проветрите комнату перед сном, используйте затемненные шторы и исключите резкие шумы.
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