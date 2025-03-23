В воскресенье, 23 марта, в Украине идет 1124-й день войны с Россией.

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Последние новости

12:41 Момент удара по многоэтажке в Киеве сегодня ночью.

12:06 Силы обороны освободили населенный пункт Надия в Луганской области. Об этом сообщает Третья штурмовая бригада.

"Силами бригады, прежде всего 1-го штурмового батальона, восстановлен контроль над населенным пунктом Надия", - говорится в сообщении.

Общий объем освобожденных от врага территорий – три квадратных километра.

"Взятие Надии стоило противнику двух месяцев усилий и двух стертых в "ноль" механизированных полков – 752-го и 254-го 20-й армии РФ", – заявил командир Третьего Армейского Корпуса Андрей Белецкий.

11:49 Волонтер Екатерина Андреева в Сумской области попала под обстрел в прямом эфире.

Она говорила, что находится со своей группой в лесу и проехать к месту эвакуации не могут, потому что россияне взорвали мост.

Эфир прерывается после того как волонтер очень громко закричала, так как начался обстрел.

Позже в эфире сообщили, что девушка вышла на связь. Она осталась жива.

10:36 Горящая после удара украинских дронов нефтебаза на Кубани сегодня ночью разгорелась с новой силой.

Там произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара, сообщили в оперативном штабе. Теперь площадь пожара на нефтебазе увеличилась до двух тысяч квадратных метров.

Нефтебаза была атакована в ночь на 19 марта и горит уже четвертые сутки.

10:15 Ночью россияне запустили как минимум 122 "Шахеда", из которых сбили 97. И еще 25 дронов-имитаторов были "локационно потеряны".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Пострадали Киевская, Харьковская, Сумская, Черниговская, Одесская и Донецкая области.

10:10 Жесткая мобилизация в Белгород-Днестровском Одесской области.

Сотрудники ТЦК упаковывали мужчину в бус. Женщины пыталась помочь ему отбиться.

Позже в областном ТЦК заявили, что мужчина был в розыске и дважды пытался убежать, что привело к применению силы.

По итогу его доставили нарядом в Белгород-Днестровский военкомат.

09:26 Нацполиция планирует закупить баллончики со слезоточивым газом на сумму 18,4 миллиона гривен. Об этом заявил военный аналитик Дмитрий Снегирев.

По его словам, это может быть подготовка к возможным протестам.

Он также отметил, что полномочия полиции по применению силы станут даже шире, чем у "Беркута" до 2014 года.

Напомним, в пятницу правоохранительный комитет Рады одобрил законопроект, который дает Нацгвардии право использовать огнестрельное оружие против митингующих.

08:00 Сегодня ночью россияне массированно атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате атаки врага три человека погибли, среди них 5-летний ребенок.

Об этом сообщает Нацполиция и КГВА.

"3 человека погибли, в том числе 5-летний ребенок. Еще 10 пострадали. Среди погибших – отец и его маленькая дочь. А младшему пострадавшему в результате российской атаки — всего 11 месяцев", - пишет КГВА.

Зафиксировано падение обломков в нескольких районах столицы:

В Днепровском районе был пожар на верхних этажах 9-этажного жилого дома, повреждено здания общепита, зафиксировано падение обломков на многоэтажку, повреждены квартиры на 6 этаже 16-этажного жилого дома.

В Голосеевском районе обломки рухнули на территорию промзоны.

В Подольском районе обломками вражеского дрона повреждена многоэтажка, начался пожар на 20 этаже, также зафиксировано падение сбитого БпЛА в промзоне.

В Шевченковском районе обломки упали в жилом квартале, повреждены 6 автомобилей.

В Деснянском районе зафиксировано падение обломков на территории лесополосы.