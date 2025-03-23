В воскресенье, 23 марта, в Украине идет 1124-й день войны с Россией.
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Последние новости
12:41 Момент удара по многоэтажке в Киеве сегодня ночью.
12:06 Силы обороны освободили населенный пункт Надия в Луганской области. Об этом сообщает Третья штурмовая бригада.
"Силами бригады, прежде всего 1-го штурмового батальона, восстановлен контроль над населенным пунктом Надия", - говорится в сообщении.
Общий объем освобожденных от врага территорий – три квадратных километра.
"Взятие Надии стоило противнику двух месяцев усилий и двух стертых в "ноль" механизированных полков – 752-го и 254-го 20-й армии РФ", – заявил командир Третьего Армейского Корпуса Андрей Белецкий.
11:49 Волонтер Екатерина Андреева в Сумской области попала под обстрел в прямом эфире.
Она говорила, что находится со своей группой в лесу и проехать к месту эвакуации не могут, потому что россияне взорвали мост.
Эфир прерывается после того как волонтер очень громко закричала, так как начался обстрел.
Позже в эфире сообщили, что девушка вышла на связь. Она осталась жива.
10:36 Горящая после удара украинских дронов нефтебаза на Кубани сегодня ночью разгорелась с новой силой.
Там произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара, сообщили в оперативном штабе. Теперь площадь пожара на нефтебазе увеличилась до двух тысяч квадратных метров.
Нефтебаза была атакована в ночь на 19 марта и горит уже четвертые сутки.
10:15 Ночью россияне запустили как минимум 122 "Шахеда", из которых сбили 97. И еще 25 дронов-имитаторов были "локационно потеряны".
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Пострадали Киевская, Харьковская, Сумская, Черниговская, Одесская и Донецкая области.
10:10 Жесткая мобилизация в Белгород-Днестровском Одесской области.
Сотрудники ТЦК упаковывали мужчину в бус. Женщины пыталась помочь ему отбиться.
Позже в областном ТЦК заявили, что мужчина был в розыске и дважды пытался убежать, что привело к применению силы.
По итогу его доставили нарядом в Белгород-Днестровский военкомат.
09:26 Нацполиция планирует закупить баллончики со слезоточивым газом на сумму 18,4 миллиона гривен. Об этом заявил военный аналитик Дмитрий Снегирев.
По его словам, это может быть подготовка к возможным протестам.
Он также отметил, что полномочия полиции по применению силы станут даже шире, чем у "Беркута" до 2014 года.
Напомним, в пятницу правоохранительный комитет Рады одобрил законопроект, который дает Нацгвардии право использовать огнестрельное оружие против митингующих.
08:00 Сегодня ночью россияне массированно атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате атаки врага три человека погибли, среди них 5-летний ребенок.
Об этом сообщает Нацполиция и КГВА.
"3 человека погибли, в том числе 5-летний ребенок. Еще 10 пострадали. Среди погибших – отец и его маленькая дочь. А младшему пострадавшему в результате российской атаки — всего 11 месяцев", - пишет КГВА.
Зафиксировано падение обломков в нескольких районах столицы:
В Днепровском районе был пожар на верхних этажах 9-этажного жилого дома, повреждено здания общепита, зафиксировано падение обломков на многоэтажку, повреждены квартиры на 6 этаже 16-этажного жилого дома.
В Голосеевском районе обломки рухнули на территорию промзоны.
В Подольском районе обломками вражеского дрона повреждена многоэтажка, начался пожар на 20 этаже, также зафиксировано падение сбитого БпЛА в промзоне.
В Шевченковском районе обломки упали в жилом квартале, повреждены 6 автомобилей.
В Деснянском районе зафиксировано падение обломков на территории лесополосы.