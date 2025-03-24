Анализируем итоги 1125-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Линия фронта за выходные существенным образом не менялась.

По данным DeepState, армия РФ продвинулась около Каменки и Тополей на западном берегу Оскола к северу от Купянска. Это вблизи от российской границы.

А 3-й штурмовой корпус ВСУ заявил об освобождении села Надия в Луганской области - восточнее города Боровая.

Украинский военный обозреватель Мирошников заявил об ухудшении ситуации в Торецке, часть которого удерживают ВСУ.

"По Торецку ситуация продолжает ухудшаться. Фактически, полностью потеряна шахта “Торецкая” вместе с терриконом. Арьергардное сопротивление еще продолжается, но в целом ситуация уже понятна. Крымское не просто утрачено — враг уже продвинулся до прудов и сумел закрепиться. От шахты “Центральная” враг пытается продвигаться на юг и к остаткам Забалки. Короче говоря, готовимся к полной утрате Торецка", - написал Мирошников.

Напомним, что о захвате Торецка Россия заявляла еще 7 февраля. Но украинские военные паблики пишут, что ВСУ контролируют отдельные районы Торецка.

ВСУ вошли в село Демидовка Белгородской области РФ. Об этом пишут российские военные телеграм-каналы, публикуя видео, как утверждается, с нанесением ударов россиянами по украинским военным в этом населении пункте. Заявляется, что в селе идут бои, армия РФ пытается вытеснить оттуда ВСУ.

Также российские паблики пишут, что украинские войска атаковали село Поповка в Белгородской области. Сообщают о боях близ окраин населённого пункта. Минобороны РФ сегодня заявило, что атаки ВСУ отбиты.

Напомним, об атаках украинских войск в Белгородской области в России заявляют уже почти неделю. Однако Украина официально этого не подтверждала. В то же время источник, близкий к ВСУ, подтвердил Bild наступательные действия в Белгородской области и сказал, что их целью является создание буферной зоны на российской территории с целью не допустить запланированное РФ наступление на Сумскую область.

К обстрелам. К обстрелам. Россия сегодня нанесла ракетный удар по Сумам. На данный момент уже более семи десятков людей получили ранения. Власти сообщают, что пострадали жилые многоэтажки. В российских пабликах пишут, что удар наносится по одному из предприятий.

Россия сегодня вновь обвинила Украину в ударах по энергообьектам.

Минобороны РФ утверждает, что вчера вечером дроны пытались атаковать газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму. Заявлено, что атака была отражена. Также, по версии РФ, этой ночью украинские дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае.

Кроме того Москва утверждает, что в субботу утром была атакована газораспределительная станция "Валуйка" в Белгородской области, повреждено технологическое оборудование. Ранее Россия обвиняла Украину в ударе по газоизмерительной станции "Суджа" и нефтебазе на Кубани, которая горит до сих пор.

В субботу спикер МИД Мария Захарова заявила, что Москва может пересмотреть свой мораторий на удары по украинской энергетике, если такие прилеты продолжатся. В то же время спикер Кремля Песков сегодня заявил, что Путин пока не отменял своего запрета.

Переговоры в Эр-Рияде

Вчера начался новый раунд переговоров по Украине в Саудовской Аравии.

В воскресенье вечером около пяти часов общались представители Киева и Вашингтона. Утром понедельника началась встреча США с российской делегацией - она продолжается горазо дольше, стороны уже уходили на два перерыва. И, к моменту публикации, ещё не закончена.

Также украинская делегация пока не уезжает из Эр-Рияда - в ожидании, что может понадобиться новая встреча с американцами после того как они завершат переговоры с россиянами.

Прямых контактов Киева и Москвы, как заявлялось, не планируется. США будут общаться с каждой делегацией по отдельности и координировать процесс.

Что на данный момент обсуждается и какие результаты - пока неизвестно. Но накануне встречи советник Трампа Майк Уолтц очертил основные темы разговора.

"Прогресс будет следующим: у нас есть прекращение огня по инфраструктуре, которое вступило в силу сразу после телефонного разговора президента Трампа с президентом Путиным на этой неделе, теперь мы собираемся поговорить о прекращении огня на Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить зерно, топливо и возобновить торговлю в Черном море", - заявил Уолтц.

Следующим этапом США считают обсуждение "линий контроля, которые являются фактическими линиями фронта". "Это касается деталей механизмов проверки, поддержания мира, замораживания линий там, где они есть", - уточнил советник президента США. "Мы приближаемся, и мы ближе к миру, чем когда-либо", - заключил Уолтц.

То есть, во-первых будут обсуждать прекращение огня - как в воздухе, так и на море. Во-вторых, общее прекращение огня по всей линии с фронта с уточнением где именно этот фронт проходит. И, возможно, также будут обсуждаться элементы долгосрочных соглашений, включая вопросы контроля территорий.

В Кремле уже подтвердили, что обсуждать будут в том числе возобновление зерновой сделки - не уточняя других деталей. Но, судя по словам Уолтца, которые приводились выше, речь идет о полноценном восстановлении торговли в Черном море. Спецпредставитель Трампа Уиткофф предполагает, что договоренности могут появиться уже на этой неделе.

Советник Банковой Сергей Лещенко рассказал, что Украина и США вчера обсуждали, в частности, прекращение ударов по портам, . "Речь шла о взаимном прекращении огня: мы не будем атаковать их (российские) объекты на море и реках, а они не будут атаковать наши объекты, наши Херсонский и Николаевский порты, порты Большой Одессы", — сказал он. Также обсуждалось прекращение ударов по другой инфраструктуре и судам. Сегодня эта тема, вероятно, обговаривается и с россиянами.

Ряд российских пабликов пишут, что Россия хочет вписать в соглашение о моратории на удары в Черном море также и запрет на удары по Крымскому мосту. Официально это пока не подтверждалось.

Напомним, что РФ вышла из данной сделки в 2023 году, обвинив Запад в невыполнении части ее условий - в части отмены санкций на российские удобрения. Поэтому не исключено, что на нынешних переговорах РФ будет увязывать новый формат сделки с ослаблением этих или каких-то других санкций.

Напомним, что Украине не была выгодна "зерновая сделка", так как она ограничивала украинский морской экспорт только продовольствием и давала представителем РФ возможность контроля за содержимым судов, которые выходили из черноморских портов Украины. И когда РФ, после удара по Крымскому мосту, в июле 2023 года, вышла из зерновой сделки, Украина смогла в течение нескольких месяцев полностью разблокировать свой экспорт и импорт морским путем - и без всякого контроля грузов со стороны России. При этом РФ регулярно наносит удары по портовой инфраструктуре Одесской области, а также по кораблям, которые стоят в портах.

Как пишет Financial Times, черноморские страны НАТО уже опасаются, что в случае новой сделки по Черному морю российский военный флот может вернуться в западную часть моря, откуда он ушел после ударов со стороны Украины.

На данный момент переговоры продолжаются. Об их результатах станет известно позднее.

В то же время в России говорят, что Москва рассматривает переговоры с Трампом как отдельное направление, не связанное с Украиной, пишет The New York Times, пообщавшись с высокопоставленными российскими дипломатами.

Зампредседателя комитета по международным делам Госдумы РФ Никонов заявил, что Трамп и Путин разрабатывают "двустороннюю повестку дня", которая "не связана с Украиной". "Украина идет своим чередом. Наступление продолжается. Я думаю, что для Путина отношения с Америкой важнее, чем вопрос конкретно Украины", - сказал Никонов.

В частности, РФ особенно заинтересована, чтобы США разрешили экспорт в РФ запасных частей для самолетов американского производства и восстановили прямые рейсы в Москву, говорит российский специалист по международным делам Александр Дынкин.

В свою очередь РФ может разрешить американским авиакомпаниям летать над Сибирью, что она запретила в 2022 году. А также исключить США из списка "недружественных стран", что позволит американским компаниям вести бизнес в России.

Что касается Украины, то, как заявил директор Института мировой экономики и международных отношений в Москве Федор Войтоловский, Россия будет искать "дорожную карту" для более широкого соглашения, прежде чем согласится на прекращение огня. Он также считает, что Россия может принять миротворческие силы ООН в Украине, если в их состав не будут входить войска из стран НАТО.

"Для России долгосрочная перспектива более ценна, чем тактическое прекращение огня. Мы можем прийти к модели, которая позволит России и США, России и НАТО сосуществовать, не вмешиваясь в сферу интересов друг друга", — сказал Войтоловский, который входит в состав консультативных советов при МИД и Совбезе РФ.

"Что касается Украины, то Путин не демонстрирует признаков отказа от своих главных целей - гарантии того, что Украина никогда не вступит в НАТО, ограничения вооруженных сил Украины и определенного уровня влияния на внутреннюю политику Украины. Итог: Кремль, похоже, полон решимости получить как можно больше выгод из желания Трампа заключить мирное соглашение по Украине, даже если это замедляет переговоры. С точки зрения Москвы, улучшение отношений с Вашингтоном является экономическим и геополитическим благом - которое может быть достигнуто, даже если российские ракеты продолжат обстреливать Украину", - делает вывод NYT.

Интервью Уиткоффа

Наиболее непубличная часть любых обсуждений по Украине - это ситуация с территориями, которые останутся под российским контролем. И как это будет вплетено в общую рамку как договоренностей по завершению войны, если таковые будут.

Показательным в этом смысле стало интервью спецпредставителя Трампа Стивена Уиткоффа телеведущему Такеру Карлсону (его полные цитаты по Украине мы публиковали здесь).

Уиткофф заявил, что обсуждается вопрос признания российского статуса захваченных территорий Украины. Причем это он назвал центральный вопросом.

"Во-первых, я считаю, что главный вопрос в этом конфликте - это так называемые четыре региона: Донбасс, Крым. Вы знаете эти названия - Луганск, и ещё два других. Это русскоязычные регионы, там проводились референдумы, на которых подавляющее большинство людей высказалось за то, чтобы быть под властью России. На мой взгляд, именно это является ключевым вопросом в конфликте. Суть в том, что в Украине есть конституционные ограничения относительно того, что именно она может официально уступить, когда речь идёт об отказе от территорий. Но Россия де-факто контролирует эти регионы. Вопрос в том, признает ли мир эти территории российскими? Сможет ли Зеленский политически выжить, если признает это? Это - центральный вопрос во всём конфликте", - заявил Уиткофф.

Он также сказал, что Зеленский согласился провести выборы в Украине еще до подписания долгосрочного мира. Также Зеленский и Ермак, со слов спецпредставителя, признали, что вступления в НАТО Киев не получит.

Переговорщик Трампа также заявил, что "верит" Путину и полагает, что не собирается ни атаковать Европу, ни снова нападать на Украину. При этом он подтвердил, что у РФ есть претензии на те украинские регионы, где Москва провела "референдумы" - давая понять, что ими Россия, в случае признания этих территорий за ней, и ограничится.

Интервью в целом вышло крайне позитивным в отношении Путина. Уиткофф, например, рассказал, что Путин молился за Трампа, когда на того было совершено покушение, и подарил ему портрет действующего президента США, выполненный русским художником - чем Трамп был чрезвычайно "тронут".

Интересный пассаж касался гарантий безопасности Украине. Заявив, что отказ Украине в НАТО "общепризнан", Уиткофф далее сказал следующее:

"Было много разговоров о том, могут ли они по-прежнему пользоваться, цитирую без кавычек, так называемой защитой по статье 5, что обеспечивает каждой стране НАТО безопасность. Сможет ли Украина в какой-то мере добиться этого от Соединенных Штатов или европейских стран, не будучи членом НАТО? Я думаю, что этот вопрос открыт для обсуждения", - заявил представитель Трампа.

Напомним, что выше Уиткофф говорил о возможности признания российскими захваченных РФ территорий. И, не исключено, что эти два момента - статус и гарантии Украине по 5-й статье от отдельны стран Альянса - находятся между собой во взаимосвязи. Если их сопоставить друг с другом, то получается следующая конструкция: США готовы рассматривать предоставление Украине гарантий безопасности, однако в обмен на то, что Киев признает российский статус захваченных территорий и, через мирный договор с РФ, зафиксирует новые границы как международно признанные.

Повторимся - прямых таких заявлений ни Трамп, ни Уиткофф не делали. Это лишь предположение. Но, с точки зрения американцев, определенная логика в связке этих двух вопросов есть.

США вряд ли готовы давать гарантии безопасности, подразумевающие вступление в войну на стороне государства, имеющего не закрытый территориальный спор с соседней страной, которая, к тому же, является крупнейшей ядерной державой. Но если этот территориальный спор будет урегулирован по обоюдному согласию, то вопрос предоставления гарантий уже не выглядит совершенно невозможным.

Правда, тут есть две проблемы.

Первая - украинские власти уже многократно категорически заявляли, что официальное признание российского статуса захваченных территорий для них абсолютно не приемлемо.

Вторая - открытым остаётся вопрос поддержит ли Россия идею, чтоб Украина получила фактические права члена НАТО, пусть даже формально в Альянс и не вступая.

Но, если на чашу весов будет положено то, что каждая из сторон, в обмен на уступки по этим моментам, получит то, что она уже давно требует, то какова будет реакция - неизвестно. В любом случае, это вопрос компромиссов и переговоров. Очень трудных переговоров с риском их срыва в любой момент.

Ряд СМИ на Западе интервью Уиткоффа уже раскритиковали. К этой критике подключился глава комитета Рады по внешней политике Александр Мережко. Он заявил, что Уиткофф может быть "посланником Путина".

"Это просто позорные, шокирующие заявления. Я не понимаю, о чем идет речь. О невежестве, о некомпетентности, о непрофессионализме. Он ретранслирует российскую пропаганду. И у меня вопрос – кто он? Он посланник Трампа или, может быть, посланник Путина? Это просто позор и шок", - заявил Мережко.

Далее Зеленский, не упоминая фамилии Уиткоффа, обвинил команду Трампа в распространении российских нарративов.

"Я считаю, что России удалось повлиять на некоторых людей в команде Белого дома с помощью информации. Их сигнал американцам заключался в том, что украинцы не хотят прекращать войну, и нужно что-то сделать, чтобы заставить их", - заявил президент в интервью Time.

Напомним, ранее Зеленский уже говорил, что Трамп распространяет "российские нарративы", что в итоге закончилось скандалом в Белом доме.

Вице-президент Вэнс заступился сегодгня за Уиткоффа. "Стив Уиткофф - отличный парень, который делает невероятную работу. Люди, которые огрызаются на него, злятся, что он добивается успеха там, где они терпели неудачу в течение 40 лет. Оказывается, многое в дипломатии сводится к простому умению: не быть идиотом", - написал Вэнс в Х.

Между тем сегодня вышло интервью Зеленского журналу Time с показательным названием, которое было вынесено на обложку: "Конец игры".

И сам Time и бравший интервью у Зеленского журналист Саймон Шустер о президенте Украины пишут регулярно и по обложкам журнала можно проследить эволюцию оценок издания. В мае 2022 года Шустер опубликовал восторженный текст о лидерстве Зеленского. В ноябре 2023 он опубликовал статью о том, что далеко не все в окружении Зеленского уже верят в его обещания отвоевать украинские территории в границах 1991 года (статья эта тогда вызвала огромный резонанс).

А в нынешнем выпуске Time Шустер пишет, что от этих целей вынужден отказаться уже и сам Зеленский, согласившийся с предложенным американцами полным прекращением огня по линии фронта, хотя это и противоречит ранее заявленной позиции президента Украины.

"Зеленский сказал Ермаку (во время переговоров в Саудовской Аравии - Ред.) согласиться на прекращение огня без предварительных условий. В некотором смысле это был еще одно большое отступление. Зеленский всю войну требовал гарантий безопасности от американцев и уступок от русских. Теперь почти все его требования были отклонены", - пишет журнал.

Судя по тексту разговора с Зеленским, теперь он видит своей главной задачей убедить Трампа в том, что Путин "не такой сильный как кажется", что ему нельзя верить и что в случае если Москва получит слишком большие уступки, то президент США и его команда будет выглядеть слабыми.

Возвращаясь к интервью Стива Уиткоффа. Одни из ключевых его заявлений касались ядерной угрозы.

"Мы не можем позволить этой стране (Украине - Ред.) втянуть нас в Третью мировую войну. И это не моя позиция. Это позиция президента Трампа", - заявил Уиткофф.

На самом деле, это ключевая позиция, которая определяет отношение США к войне в Украине сейчас, и определяла отношение и при Байдене. Просто при прошлом президенте Вашингтон не формулировал ее так откровенно, как Уиткофф.

Мы уже писали о том, как Белый дом оказывал давление на Киев, чтоб дать российским войскам уйти с правого берега Днепра в ноябре 2022 года, так как опасались применения Россией ядерного оружия.

А вчера The Wall Street Journal опубликовала большую статью о том как с весны 2022 года советник Байдена по нацбезопасности Салливан вел негласные переговоры с высшими российскими чиновниками - в том числе с советником Путина Юрием Ушаковым и тогдашним секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, с целью "удержать конфликт в рамках", чтобы "не дать пламени перекинуться на соседние страны и, главное, не допустить ядерного удара".

"Белый дом никогда не подтверждал факт этих встреч, но, по свидетельству источников, считал их необходимостью - на фоне недвусмысленных заявлений Москвы о "всех доступных средствах". США сознательно сохраняли эти каналы, несмотря на санкции и попытки международной изоляции Москвы. Они выбрали осторожность. Да, это ограничило маневры - в том числе и возможности Киева по стремительному освобождению территорий. Но позволило удержать хрупкий баланс - между решимостью и сдержанностью, между войной и войной, которую не пережить", - пишет The Wall Street Journal.

Таким образом российский арсенал ядерного оружия, даже без его использования на поле боя, является фактором, при помощи которого Москва управляет ходом войны в свою пользу, побуждая США воздействовать на украинские власти, чтоб "не дать втянуть Америку в Третью мировую".