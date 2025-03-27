Владимир Зеленский снова заявил, что "Путин скоро умрет".

"Путин скоро умрет, это факт, и закончится его безопасная и неудачная историческая жизнь", - заявил украинский президент во время интервью общественным вещателям.

Он это заявил в контексте вопроса, "чего боится Путин".

Также Зеленский представил возраст в качестве своего "конкурентного преимущества" в сравнении с президентом РФ.

"Я младше Путина, делайте ставки на меня. Мои перспективы лучше", - добавил Зеленский.

Похожее заявление о "смерти Путина" Зеленский делал месяц назад в интервью журналу The Economist.

"Я люблю жизнь и свободу. Поэтому я борюсь за свободу. И у меня есть время, а у него (Путина - Ред.) нет. Он точно скоро умрет. Но я еще хочу жить, ходить. Мне после политики интересно путешествовать по миру. А ему - нет", - говорил тогда украинский президент.