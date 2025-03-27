В четверг, 27 марта, в Украине идет 1128-й день войны с Россией.

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08:42 В Харькове за вчерашний вечер зафиксировано восемь попаданий БПЛА, было четыре крупных пожара, сообщают в ГосЧС.

Крупнейший пожар произошел в производственном здании. Кроме того, горели складские помещения и автомобили. По предварительным данным, 12 человек пострадали.

08:00 В Харькове в результате массированного вражеского удара беспилотниками пострадали 11 человек. Об этом сообщает глава ОВА Олег Синегубов.

Среди раненых 14-летняя девушка, 25-летний мужчина, 70-летняя женщина, 60-летний мужчина и 20-летняя девушка. Им предоставлена ​​вся необходимая медицинская помощь.

Острую реакцию на стресс получили две 79-летние женщины, 31-летний и 27-летний мужчины и 60-летняя женщина.

Повреждены жилые дома, гражданские автомобили, хозяйственные постройки. Профильные службы продолжают устранять последствия обстрела города.