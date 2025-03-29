В субботу, 29 марта, в Украине идет 1130-й день войны с Россией.

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Последние новости

11:58 Еще кадры прилета по Кривому Рогу.

Власти области заявили о пожаре и прилете по инфраструктуре. Пострадала женщина.

11:51 Минобороны РФ заявляет о захвате села Щербаки в Запорожской области.

Украина этого не подтверждала. По карте паблика Deep State село наполовину в серой зоне.

11:44 Кадры ракетного удара по Кривому Рогу.

Власти города уже подтвердили прилет.

11:36 Президент Владимир Зеленский опубликовал видео последствий ночных прилётов по Украине.

По его словам, удар наносили 170 беспилотников.

11:29 Взрыв в Кривом Роге.

11:07 Украинский паблик Deep State подтверждает продвижение РФ в районе Гоголевки Курской области. А также в целом по направлению к границе со стороны Суджи.

На карте ресурса отображено, что ВСУ частично утратили контроль над Гоголевкой (россияне утверждают, что взяли ее полностью).

Также "серая зона" протянулась практически до КПП "Суджа" на границе, хотя сам пропускной пункт помечен как подконтрольный Украине. Напомним, российские паблики уже показывали фото оттуда с флагом РФ.

Кроме того россияне продвинулись в районе Гуево, которое, судя по начертанию карты, хотят обойти с запада.

09:10 Сегодня ночью Россия выпустила по Украине 172 дрона, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Сбиты 94 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и центре страны.

69 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Днепропетровская, Харьковская и Сумская области.

08:33 Так выглядит ресторанно-гостиничный комплекс "Бартоломео" в Днепре, на который вчера упал беспилотник. Паблики пишут, что эпицентром прилета был банкетный зал.

На видео - пострадавшие от налета многоэтажки в Днепре.

08:11 Утренние фото последствий масштабного удара по Днепру.

Местные власти сообщают, что в целом область атаковали 16 дронов.

07:35 В Днепре количество раненых после прилёта по гостинично-ресторанному комплексу выросла до 21 человека.

"Массированный удар нанес масштабные разрушения и пожары. Горели гостинично-ресторанный комплекс, 11 частных домов, гаражи, СТО. Пострадали многоэтажки и 21 автомобиль", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, четыре человека при ударе погибли.