В воскресенье, 30 марта, в Украине идет 1131-й день войны с Россией.

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08:00 В результате удара "Шахедами" по Харькову погибли два человека - 67-летний мужчина и 70-летняя женщина.

25 человек получили ранения разной степени тяжести, сообщает глава ОВА Олег Синегубов.

Среди пострадавших детей в больнице находится 15-летняя девушка. Она находится в тяжелом состоянии.

Двое детей, получивших легкие ранения, будут лечиться амбулаторно.