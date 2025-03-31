В понедельник, 31 марта, в Украине идет 1132-й день войны с Россией.

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Последние новости

9.54 В Харькове дроны повредили пять промышленных помещений одного из научно-производственных предприятий, сообщает мэр Терехов.

Вспыхнул большой пожар, который еще тушат. Взрывной волной повредило 11 многоэтажек и два детских сада.

9.18 Утренние кадры последствий атаки дрона по предприятию и складу в Харькове.



8.28 В Харькове этой ночью "Шахед" упал на крышу предприятия и склада, сообщают областные власти.



8.10 Вчера вечером "Шахеды" атаковали Доброполье в Донецкой области.

На видео попало масштабное зарево от прилёта.

8.03 Российские войска прорвались в село Разлив юго-западнее Курахово.

Об этом вчера писали российские паблики, а затем подтвердил украинский мониторинговый канал Deep State.

Судя по его карте, уверенного контроля ВСУ в этом селе нет.

Украинский обозреватель Богдан Мирошников заявляет об угрозе мешка, в который могут попасть из-за прорыва на Разлив украинские гарнизоны в Константинополе и под Андреевкой.

По его словам, севернее россияне из Андреевки пытаются прорваться в Алексеевку и выйти через реку Волчью западнее Константинополя в тыл ВСУ.

"В Разливе тяжело. Контроля мало. Ситуация в этом мешке в целом очень сложная, и крайне не хотелось бы, чтобы это закончилось окружением или хаотическим выходом", - пишет Мирошников.