Анализируем итоги 1132-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска продвинулись в Курской области. Украинский паблик Deep State подтверждает здесь частичную потерю для ВСУ села Гоголевка и других территорий по направлению к границе со стороны Суджи.

Россияне утверждают, что взяли Гоголевку полностью.

Также "серая зона" на карте DeepState протянулась практически до КПП "Суджа" на границе, хотя сам пропускной пункт помечен как подконтрольный Украине. Напомним, российские паблики уже показывали фото оттуда с флагом РФ и пишут, что КПП и его окрестности (включая газораспределительную станцию) уже полностью под российским контролем.

Кроме того россияне продвинулись в районе Гуево, которое, судя по начертанию карты, хотят обойти с запада. Россияне публикуют видео с заходом своих подразделений в Гуево и заявляют, что уже частично контролирует населенный пункт.

Продолжаются атаки РФ на юге - в Запорожской области. Минобороны РФ вчера заявило о захвате села Щербаки в районе Орехова.

Украина этого не подтверждала. По карте Deep State село наполовину в серой зоне.

Ранее РФ утверждала, что захватила соседние Малые Щербаки, украинские источники подтверждали только заход в село.

При этом украинские паблики уже подтверждали, что россияне усилили атаки на Запорожском направлении, к юго-западу от Орехова.

Украинский военный эксперт Константин Машовец пишет, что россиянам на этом направлении удалось "добиться определённых результатов на тактическом уровне". Основные линии атаки - это Долинка – Щербаки и Пятихатки – Степовое.

"Ближайшими задачами передовых подразделений противника на этом участке есть продвижение до дороги Каменское – Орехов на участке Степовое – Щербаки, а также захват опорных пунктов ВСУ в районе сёл Степовое и Щербаки", - считает Машовец.

Россиянам, по его информации, удалось вклиниться по указанным направлениям на глубину до двух километров.

"Противник на этом участке явно пытается восстановить положение, существовавшее до лета-осени 2023-го года (до начала украинского наступления на этом направлении) и заодно облегчить его себе, а также осложнить для ВСУ, перерезав у них в тактическом тылу ближайшую рокаду (дорогу между Степовое и Щербаки), что явно усложнит для них манёвр силами и средствами на тактическом уровне. И в целом, надо полагать, он близок к выполнению этой программы "минимум" - по сути, дорога уже перерезана", - пишет Машовец.



Россияне в последние дни продвинулись у границы Донецкой и Днепропетровской областей, пишут украинские и российские военные паблики.

Российские паблики пишут о масштабном наступлении и о "прорыве фронта ВСУ" между Котляровкой и Троицким, а также о продвижениях в районе Новоалександровки и Богдановки.

Продвижение россиян фиксирует и украинский паблик Deep State. По его данным, за последние несколько дней войска РФ заняли ряд территорий в районе Котляровки, Преображенки и Надеждинки, а также севернее, в районе Успеновки.

До этого фронт здесь некоторое время был практически "застывшим".

Продвижение россиян подтверждает и американский "Институт изучения войны". Он пишет, что "российские войска продвинулись как минимум в пределах трех километров от административной границы Донецкой и Днепропетровской областей в двух районах Покровского направления".

Также эксперты США прогнозируют новые продвижения РФ на юго-востоке Днепропетровской области. Они цитируют интервью украинских военных, в которых те говорят, что российские войска на Покровском направлении восстановились и готовы к новой наступательной кампании.

Украинский боец с позывным "Мучной" также сообщает, что россияне "готовятся к серьезному продвижению". "Произошел механизированный штурм танками противника между Котляровкой и Троицким. Танки были уничтожены, однако по визуальному контролю в Днепропетровскую обл. противнику остается пройти 3.5км. Это только начало! Также русские подошли к окрестностям Богдановки", - пишет он.

Юго-западнее Курахово российские войска прорвались в село Разлив. Об этом вчера писали российские паблики, а затем подтвердил Deep State. Судя по его карте, уверенного контроля ВСУ в этом селе нет.

Украинский обозреватель Богдан Мирошников заявляет об угрозе "мешка", в которую могут попасть из-за прорыва на Разлив украинские гарнизоны в Константинополе и под Андреевкой.

По его словам, севернее россияне из Андреевки пытаются прорваться в Алексеевку и выйти через реку Волчью западнее Константинополя в тыл ВСУ.

"В Разливе тяжело. Контроля мало. Ситуация в этом "мешке" в целом очень сложная, и крайне не хотелось бы, чтобы это закончилось окружением или хаотическим выходом", - пишет Мирошников.

Российские паблики пишут, что после захвата Разлива (который, по их данным, еще полность не взят), их войска могут как атаковать "в лоб" на запад вдоль трассы на Запорожье, так и начать обходной маневр на север (о чем писал и украинский обозреватель Мирошников).

Готовит ли Россия новое наступление?

Россия готовится к новому наступлению в ближайшие два месяца, заявил еще в пятницу Владимир Зеленский. В частности, на севере - в Сумской и Харьковской областях.

"Путин пытается выиграть время (ведя переговоры с США - Ред.) и готовится к весеннему наступлению. Мы видим подготовку к этой будущей операции. Мы поделились разведывательной информацией с нашими союзниками. Путин готовит новое наступление, в частности в Сумской и Харьковской областях. Он хотел начать эту операцию восемь месяцев назад, но мы помешали ему это сделать благодаря нашему вмешательству в Курске. Вот почему ему сегодня нужно время", - заявил президент Украины в интервью Le Figaro.

После этого тему подхватили западные СМИ. AP со ссылкой на украинских правительственных и военных аналитиков сообщило, что россияне готовятся начать новое наступление в ближайшие недели, чтобы максимально усилить давление на Украину и укрепить переговорную позицию Кремля на переговорах о прекращении огня.

По их данным, Кремль планирует провести весной многоцелевое наступление по линии фронта протяженностью 1000 километров. "Они готовят наступательные действия на фронте, которые должны продлиться от шести до девяти месяцев, почти весь 2025 год", - сказал украинский военный аналитик Алексей Гетьман.

Но не все в Украине поддержали эти прогнозы. Россия сможет пойти в крупное наступление не ранее середины лета, заявил нардеп Роман Костенко, секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности. По его словам, РФ создает новые части и объединения, но вряд ли будет готова к наступлению в ближайшее время.

Уже упомянутый военный эксперт Машовец, анализируя перспективы атаки россиян под Запорожьем, сообщил, что Россия сосредоточила там 70-тысячную группировку, у которой более 300 танков и 700 бронированных машин.

При этом, по его мнению, на данный момент эти действия российской армии носят лишь тактический масштаб. И "говорить о какой-то большей угрозе со стороны противника на этом направлении пока рано". Признаком такой угрозы Машовец считает либо резкое усиление атак на нынешнем участке боев, либо активизацию наступления сразу на многих точках Запорожского фронта.

Ранее "Страна" уже анализировала, каковы чисто военные перспективы у РФ сейчас "добить" (как выразился Путин) украинскую армию.

В то же время, кроме военных, есть еще и внешнеполитические соображения. Россия с Украиной сейчас находятся внутри сложного переговорного процесса, инициированного США. И, хотя он вошел в определенную паузу (о чем ниже), курс Трампа, судя по его словам, остается неизменен - полная остановка огня в ближайшее время.

Если сторонам удастся договориться о таком перемирии, то с высокой вероятностью наступления Россия проводить не станет. Но и на нынешнем этапе подготовка к новой крупной операции в Украине со стороны РФ вызывает вопросы.

Москва достаточно охотно ведет переговоры с Трампом и старается не испортить с ним отношений. В этом контексте подготовка к новому масштабному раунду войны явно бы не осталась незамеченной для Белого дома - и была бы чревата срывом переговорного процесса, который в общем и целом сейчас выгоден Москве.

В ходе этих переговоров беспрецедентные меры давления США оказывают пока что лишь на украинскую сторону (остановка поставок оружия, навязывание Киеву "кабальной" ресурсной сделки, жесткая критика в адрес Зеленского). Также происходит существенный раскол среди западных союзников Украины по линии США - Европа. Трамп также прямо говорит, что Украину "никогда" не возьмут в НАТО.

Поэтому, надо думать, в РФ с большой осторожностью будут предпринимать любые шаги, которые бы заставили Трампа усомниться в намерении россиян заключить мир. Подготовка к масштабному наступлению - явно один из таких шагов.

Поэтому нельзя исключать, что заявления о таком наступлении - это информационный ход с целью показать Трампу, что РФ "недоговороспособный партнер", который хочет продолжения войны.

Тем более, что среди руководства ВСУ существуют и другие точки зрения на нынешнюю тактику РФ. Например, командир 3-го штурмового корпуса ВСУ Андрей Билецкий считает, что главной стратегией россиян сейчас является истощение ВСУ по всей линии фронта, а не оперативные успехи.

По его словам, армия РФ стремится физически и морально ослабить украинскую армию путем постоянного давления, чтобы затем заставить Киев согласиться на свои условия завершения войны.

"Эта тактика тысячи мелких порезов, которая приводит к общему ослаблению украинских сил на всем 1000-километровом фронте, пожалуй, для них более интересна. Они хотят настолько измотать фронт, что фактически будет либо коллапс, либо подписание капитуляции", – сказал Билецкий.

В этой логике, если подготовка России к новой крупной атаке на ВСУ действительно начнется, это будет свидетельствовать о фактическом провале переговоров. И попытке поставить в этой войне уже не дипломатическую точку.

Наезды Трампа на Путина и Зеленского

Вчера Дональд Трамп выразил явное неудовольствие обоими враждующими президентами - Путиным и Зеленским.

Сперва заявление Трампа о Путине опубликовал NBC News. От имени президента США телеканал сообщил что он "зол" и "взбешен" на российского президента за его предложение установить в Украине временную администрацию ООН вместо нынешней власти - и уже с ней решать вопросы мира.

"Трамп заявил, что он был "очень зол" и "взбешен", когда президент России Владимир Путин раскритиковал доверие к руководству президента Украины Владимира Зеленского, добавив, что комментарии "не в том месте"... Путин в пятницу призвал к созданию переходного правительства в Украине, которое могло бы эффективно вытеснить Зеленского", - говорится в статье.

Далее телеканал сообщил, что Трамп грозит РФ новыми санкциями, если та не заключит мирное соглашение с Украиной: "Если Россия и я не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине, и если я решу, что в этом виновата Россия — а это может быть и не так — но если я решу, что виновата Россия, я введу вторичные тарифы на нефть, на всю нефть, поступающую из России".

"Это означает, что если вы покупаете нефть у России, вы не можете вести бизнес в Соединенных Штатах", — сказал Трамп. "Будет введен тариф в размере 25% на всю нефть, тариф от 25 до 50 пунктов на всю нефть". Президент США отметил ,что тарифы на Россию будут введены в течение месяца без соглашения о прекращении огня.

Трамп также сказал, что Путин знает, что он зол, но отметил, что у него "очень хорошие отношения с ним" и "гнев быстро рассеется... если он поступит правильно". По словам Трампа, он с Путиным планирует снова поговорить на этой неделе.

Позже президент США дал новое интервью и несколько смягчил риторику в адрес Путина. Он заявил, что доверяет президенту России и считает, что тот поступит правильно и заключит мирное соглашение. "Я не думаю, что он откажется от своего слова. Вы говорите о Путине. Я не думаю, что он откажется от своего слова. Я знаю его уже давно. Мы всегда хорошо ладили", - сказал Трамп.

При этом он подтвердил, что не разделяет идеи Путина о введении временной администрации ООН в Украину.

"Некоторые из вещей, которые он сказал за последние день или два, имеют отношение к Зеленскому, потому что когда он считает Зеленского не заслуживающим доверия — он должен заключить с ним сделку, нравится он вам или нет. Так что я не был этим доволен. Но я думаю, что он будет хорошим", - сказал президент США, признав, что между Путиным и Зеленским есть "ненависть".

Также он фактически опроверг сообщение телеканала NBC, что Белый дом отводит Кремлю месяц на заключение такого соглашения. Сейчас Трамп заявил, что у него нет конкретных сроков, в которые Путин должен был бы уложиться. "Это психологический дедлайн. Если я подумаю, что они просто тянут время, мне это не понравится", — сказал он.

Президент США добавил, что "не хотел бы" вводить вторичные тарифы на российскую нефть, "но если бы их ввели, это было бы очень плохо для страны (России - Ред.).

В том же интервью Трамп пригрозил и Зеленскому.

"Зеленский сейчас пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам. Если он это сделает… Сейчас он говорит: "Ну, знаете, я хочу пересмотреть условия". Он хочет стать членом НАТО. Но он никогда не должен им стать. Он это понимает. Так что если он хочет пересмотреть сделку, у него большие проблемы", - сказал американский президент.

После заявлений Трампа украинские облигации рекордно упали - поскольку инвесторы усомнились в перспективе заключения мирного соглашения, сообщает Reuters. Но значат ли эти угрозы, что мирный процесс на грани срыва?

Напомним, что угрозы действительно прозвучали впервые за последние недели. До того Трамп довольно позитивно отзывался и о Путине, и о Зеленском, и о перспективах мирного процесса. Поэтому смена тона была воспринята многими как ещё один признак нарастающих проблем в переговорах по завершению войны в Украине, которые инициировал Трамп.

В тоже время, по большому счету, общая диспозиция не изменилась.

Трамп по-прежнему хочет как можно скорее подойти к прекращению огня. Украинские власти он уже принудил к этому. Теперь пытается договориться с РФ методом "кнута и пряника" (угрозы ужесточить санкции в случае отказа Москвы идти на перемирие и обещания их снять в случае согласия). При этом Трамп ведет и параллельную, но не менее для него важную, линию - установить фактический контроль над процессом послевоенного восстановления Украины через так называемую "сделку по недрам", которая обеспечит американцам первоочередное право на участие в инвестиционных проектах, а также даст право на получение доходов от разработки украинских недр. Так как Зеленский, очевидно, в таком виде не хочет подписывать соглашение, Трамп ему и угрожает "большими проблемами". Возможно, впрочем, помимо "кнута" у Трампа для Зеленского есть и некий "пряник" в виде финансовой и/или политической составляющей в обмен на подписание сделки. Впрочем, если он и есть, то публично о нем не говорят.

Что касается России, то она также ведет прежнюю линию, выставляя отмену санкций против российского сельхозэкспорта (в обмен на прекращение огня на море) как условие для дальнейшего движения в направлении полного прекращения огня при одновременном снятии уже и других санкций (или их части). Помимо санкций у Кремля есть и другие требования - гарантии не вступления Украины в НАТО, официальное признание российского статуса захваченных территорий, изменения во внутренней политике Украины. Хотя пока не очень понятно какова будет реакция РФ, если санкции с сельхозпродукции не снимут и прочие требования также не удовлетворят - заморозит ли Москва переговоры, либо все ж таки согласится на полное прекращение огня, увязав его с отменой санкций или с иными условиями, которые могут выполнить США.

Украинские власти же, как и прежде, надеются, что Кремль откажется от перемирия и Трамп, в отместку за это, введет против РФ жесткие санкции. Также на Банковой надеются как-то "пропетлять" по сделке по недрам, чтоб и с Трампом не поссориться, и американцам ничего реально не дать. Хотя, судя по настрою Вашингтона, "пропетлять" на этот раз будет трудно.

Отдельная задача для Зеленского - получение от Трампа гарантий своего сохранения у власти после завершения войны или, как минимум, закрытие американцами темы необходимости смены власти в Украине.

К слову, то, что вчера Трамп возмутился словами Путина о нежелании вести переговоры с Зеленским, в близких к Банковой кругах уже трактуется как то, что Вашингтон "сделал ставку" на сохранение у власти нынешнего президента. Впрочем, есть и альтернативная версия о том, что заявление Трампа это лишь пиар, чтоб склонить Зеленского к подписанию сделки по недрам (мол, "видишь как я за тебя перед Путиным вписался, показывая, что ты мой человек, поэтому подписывай сделку и все у тебя в жизни будет хорошо"). Либо же даже речь идет о совместном игре Трампа и Путина в "хорошего и злого полицейского", чтоб склонить Зеленского к нужным решениям.

Поэтому, повторимся, ситуация примерно находится в прежней точке переговорного "полутупика" - у каждой из трех сторон есть свои требования друг к другу, которые, зачастую, радикально не совпадают. И ближайшие недели покажут, есть ли вариант найти в этом треугольнике некую точку соприкосновения, чтоб выйти на прекращение огня.

Зачем Трамп предложил Зеленскому жесткую сделку по недрам?

Вернемся к вопросу ресурсной сделки, за неподписание которой Трамп уже пригрозил Зеленскому "большими проблемами".

"Новая сделка по недрам выглядит как предложение, от которого следует отказаться", - такой основной рефрен комментариев украинских спикеров и западных СМИ относительно проекта соглашения по разработке полезных ископаемых, предложенного американцами Киеву.

Оно действительно крайне жесткое в отношении Украины, особенно, если сравнивать с довольно абстрактным соглашением, подписание которого сорвалось 28 февраля из-за перепалки Зеленского с Трампом в Белом доме.

По новому проекту создается Фонд реконструкции под управлением американцев, куда будут передаваться доходы от разработки полезных ископаемых в Украине. У этого же фонда будет право "первой ночи" на разработку месторождений и на осуществление новых инфраструктурных проектов.

При этом американцы в этот фонд не вносят ни копейки. Их взносом считается уже оказанная Украине помощь США, фактически таким образом оформляемая "задним числом" как кредит (хотя и выдавалась она в виде грантов).

"Выглядит как будто Украина вела войну с США, проиграла, была захвачена и теперь вынуждена выплачивать пожизненные репарации", - сказал Washington Post один из украинских чиновников.

Реакция Зеленского на проект сделки также негативная. Он заявил, что не будет признавать уже оказанную Украине американскую помощь в качестве кредита.

Возникает вопрос - зачем Трамп предложил жесткий проект договора, который, выглядит столь подчеркнуто унизительно для Киева?

Обсуждается несколько версий.

1. Это стартовая позиция для последующих торгов.

То есть, Трамп изначально просит много, но затем, в процессе обсуждения, готов отступить, чтоб получить выгодную сделку, которая для США будет все равно лучше, чем то, что предполагалось заключить в феврале. Верна эта версия или нет станет понятно уже совсем скоро исходя из реакции Вашингтона на встречные предложения Киева.

2. Трамп намерен настаивать на подписании договора в его нынешнем виде или в близкой к нему редакции, соглашаясь разве что на минимальные уступки.

В таком случае перед Зеленским будет выбор - подписать договор, продавив Раду на его ратификацию, что будет для него равносильно политическому самоубийству. Либо отвергнуть его с риском получить новый конфликт с США и прекращение всякой военной помощи со стороны Вашингтона. А, возможно, и более жесткие меры принуждения в виде санкций и уголовных дел против ближайшего окружения.

И хоть пока Зеленский дает понять, что договор неприемлем, но останется ли он на этой позиции и далее вопрос открытый.

Ответ не него, с одной стороны, зависит от силы и форм "принуждения к подписи", которое может применить Трамп в отношении Зеленского (а также "пряников", которые он ему может дать или пообещать). А с другой стороны, от готовности, возможностей и желания Европы оказать Киеву в данной ситуации полную и максимальную поддержку, фактически став на его сторону в противостоянии с Трампом.

Однако в том, что позиция европейцев будет именно такой есть определенные сомнения (подробнее об этом мы писали здесь).

Зеленский, правда, может пытаться маневрировать или тянуть время. Либо же, например, предложить подписать сделку с условием, что оно вступит в силу с момента подписания мирного соглашения по завершению войны, которое неизвестно когда будет.

Но не факт, что на это пойдет Трамп.

3. Предложение было выдвинуто в расчете на то, что Зеленский от него откажется.

В таком случае у Трампа появляется предлог прекратить военную помощь (или, как минимум, не утверждать новые ее объёмы после того, как закончится оружие из пакетов, утверждённых при Байдене), занять более жесткую позицию в отношении Украины в рамках переговорного процесса по завершению войны, а также ускорить восстановление отношений с РФ, отвязав этот процесс от мирного урегулирования в Украине (например, по отмене санкций). Все это может сильно ослабить переговорную позицию Украины и, со временем, Зеленский может согласиться и на сделку по недрам, и на значительны уступки по условиям мирных договоренностей с РФ. Либо он будет вынужден уйти, чтоб все эти договоренности и сделки подписал кто-то другой.

Впрочем, данная версия верна только если допустить, что Вашингтон уже решил в любом случае идти на масштабное восстановление отношений с РФ, а потому и предлагает Киеву жесткую сделку, с заранее прогнозируемым отказом Зеленского ее подписать, для создания повода начать движение по обозначенным выше направлениям.

Но, повторимся, откажется ли Зеленский подписывать сделку или нет пока с уверенность в 100% сказать нельзя. Вероятность отказа, безусловно, велика, но окончательное решение будет зависеть от силы "аргументации" Трампа и от позиции Европы.

Как США помогали Украине воевать против РФ

Газета New York Times вчера выпустила большой материал о том, что с весны 2022 года США были очень плотно вовлечены в планирование и осуществление военных операций Украины против России.

Издание пишет, что в апреле 2022 года в штаб-квартире армии США по Европе и Африке в Висбадене (Германия) были заключены договоренности между американскими и украинскими военными о поставке разведывательной информации.

"Это партнерство в области разведки, стратегии, планирования и технологий, развитие и внутренняя работа которого были видны лишь узкому кругу американских и союзных чиновников. Расследование New York Times показывает, что Америка была вплетена в военный конфликт гораздо теснее и шире, чем считалось ранее. В критические моменты это партнерство было основой украинских военных операций", - пишет издание.

New York Times приводит примеры операций, которые были совершены украинцами при поддержке США.

1. Одна из них - это удар по штабу 58-й общевойсковой армии в середине 2022 года в Херсонской области. ВСУ при этом использовали данные американской разведки и целеуказания. Атаки морских беспилотников на Севастополь также осуществлялись при поддержке разведданных ЦРУ.

2. Также командование ВСУ узнало о местонахождении крейсера "Москва" благодаря данным американцев, хотя, как утверждает издание, сам удар по крейсеру Киев с США не согласовывал. Американцы разозлились, когда Украина без предупреждения нанесла удар по "Москве".

3. В материале сообщается, что Крымский мост в августе 2024 года был атакован ракетами ATACMS, однако они не смогли нанести ему серьезного ущерба, пишет The New York Times в своей статье о том как США оказывали Украине помощь в войне с РФ.

Издание пишет, что в 2024 году по запросу Киева США предложили операцию Lunar Hail ("Лунный град"), целью которой была кампания ударов по российской инфраструктуре в Крыму. В том числе и по Крымскому мосту.

По плану, созданному украинскими, американскими и британскими военными, ATACMS должны были поразить уязвимые места конструкции, а морские БПЛА - взорваться рядом с опорами. Однако в ходе подготовки операции Россия усилила защиту опор и тогда Украина предложила нанести только ракетный удар.

Главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи и генерал-лейтенант Антонио Агуто выступали против этого, поскольку считали, что это не обрушит мост. Они призвали Киев дождаться готовности или отменить операцию.

Но, по итогу США уступили и удары были нанесены, однако ущерб был очень незначительный - на мосту появилось только несколько выбоин, которые россияне быстро заделали. "Иногда им нужно попытаться дать понять, что мы правы", - сказал по этому поводу один американский чиновник.

Дата атаки в статье не указывается, однако, судя по всему, речь идет о 16 августа 2024 года. Тогда минобороны РФ сообщало о сбитии 12 ракет ATACMS, целью которых был Керченский мост. Украина этот удар не подтверждала.

4. Американцы предоставляли информацию и для ударов украинскими беспилотниками по российской территории. В частности, по военному складу в Торопце Тверской области в сентябре 2024 года.

В целом все цели ударов НIМАRS утверждались американцами (даже когда эти цели находили сами ВСУ). В том числе, начиная с 2024 года, утверждались цели для ударов и на территории РФ (группа, которая передавала Украине разведданные называлась Task Force Dragon - оперативная группа "Дракон").

Материал обсуждает украинские наступления 2022 и 2023 годов.

Первоначально наступление ВСУ на Херсон планировалось в начале сентября 2022 года, но, по требованию Зеленского, его перенесли на конец августа - он планировал выступить на Генассамблее ООН и хотел продемонстрировать там победу.

Американцы давили на Киев, чтоб ВСУ активнее наступали на правом берегу Днепра осенью 2022 года. Но украинские командиры опасались это делать и проявляли осторожность. Тогда США и британцы потребовали уволить генерала Андрея Ковальчука, который командовал войсками в Херсонской области.

По первоначальному плану, ВСУ, освободив Херсон, должны были продолжить наступление на левый берег Днепра, но сил на это уже не хватило.

Отдельно в статье обсуждаются и причины провала украинского контрнаступления летом 2023 года.

"В самый, пожалуй, переломный момент — в середине 2023 года, когда украинцы начали контрнаступление — стратегия, разработанная в Висбадене, стала жертвой раздробленной внутренней политики Украины: президент Зеленский против своего военного начальника и потенциального соперника на выборах (речь, очевидно, о Залужном - Ред.), а военный начальник против своего упрямого подчиненного командира (Сырского - Ред.). Когда Зеленский встал на сторону подчиненного (то есть, Сырского - Ред.), украинцы влили огромное количество людей и ресурсов в полностью бесполезную кампанию по захвату разрушенного города Бахмута. Все контрнаступление закончилось провалом", - пишет издание.

Американцы считают главной причиной провала наступления ВСУ в 2023 году распыление сил, а также перенос сроков. Первоначально планировалось наступать 1 мая, но украинское руководство перенесло сроки в ожидании поставок техники, что дало россиянам время укрепить оборону. Кроме того, вместо планируемых 12 бригад для наступления на Мелитополь было выделено только 7, а 5, без ведома американцев (и вопреки их крайне настоятельным советам), перебросили под Бахмут, где Сырский начал наступление, обещая взять город, а потом "дойти до Луганска".

Здесь же отмечается, что отношения Залужного и Сырского были враждебными. Залужный "насмешливо" назвал Сырского "русским генералом" за то, что тот плохо знал украинский язык и на совещаниях говорил на русском. Также подтверждается информация и о напряженных отношениях между Залужным и Зеленским. В основном - по политическим мотивам (на Банковой в главкоме ВСУ видели потенциального соперника Зеленского на выборах).

Также издание пишет о напряженные отношениях Залужного с его американским коллегой, генералом Марком Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов.

"Во время телефонных разговоров генерал Милли мог не согласиться с запросами украинцев на оружие. Залужный прерывал разговор. Иногда он просто игнорировал звонки американцев. Чтобы поддержать диалог, Пентагон запустил сложную телефонную схему: помощник Милли звонил генерал-майору Дэвиду Болдуину, командующему Нацгвардией Калифорнии, который звонил богатому производителю дирижаблей из Лос-Анджелеса по имени Игорь Пастернак, выросшему во Львове вместе с Алексеем Резниковым, тогдашним министром обороны Украины. Резников разыскал генерала Залужного и сказал ему: "Я знаю, что вы злитесь на Милли, но вы должны позвонить ему", - пишет New York Times.

Уже после неудачи контрнаступления на юге, когда ВСУ начали операцию по высадке украинского десанта на левом берегу Днепра в Крынках, американцы считали ее изначально провальной

Также они не знали о подготовке операции ВСУ в Курской области летом 2024 года с использованием американской техники, посчитали это "подставой" со стороны Киева и "шагом к нарушению доверия", но поддержку (в том числе и передачу координат для ударов в Курской области) все равно продолжили оказывать.

Кроме того, издание подтверждает информацию, что ещё с 2023 года американцы требовали от украинских властей снизить возраст мобилизации до 18 лет.