Главная новость дня – введение Трампом пошлин на товары почти со всего мира.



Событие уже окрестили "мировой торговой войной" и "концом глобализации".



Что все это означает и какими будут последствия?



Мировые рынки уже лихорадит. Снижаются фондовые индексы. Их падение ожидается и в США.

Многие экономисты и эксперты пишут, что Трамп нанес удар в первую очередь по самой американской экономике, поскольку повышение тарифов приведет к росту инфляции, а также обернется большими проблемами для крупных американских корпораций, которые в последние десятилетия выводили производства за границу.



Однако в действиях Трампа есть своя логика.



Она заключается в ликвидации торгового дефицита в США с другими странами. Негативное сальдо торгового баланса во многом и провоцирует рост государственного долга Америки.



А рост госдолга, по признанию практически всех экономистов, создает огромную угрозу стабильности американской финансовой и экономической системы, а также, соответственно, позициям доллара.



Чтобы ликвидировать этот дефицит, Трамп и стремится восстановить промышленное производство США, тем более что в Америке процесс деиндустриализации был даже более масштабным, чем в Европе.



Для этого и вводятся тарифы - чтобы американские корпорации возвращали производство в США, а инвесторы со всего мира вкладывали деньги в промышленность и другие отрасли экономики Штатов.



То есть логика в действиях Трампа есть.



Но его "шоковые" способы несут, непременно, большие опасности для американской экономики.



Во-первых, это рост инфляции. Не все импортные товары американская промышленность может сразу заменить. Следовательно, пошлины приведут к росту цен. И, следовательно, к росту издержек производителей.



Во-вторых, излом тренда на деиндустриализацию, в котором американский бизнес находился в последние 40 лет, сам по себе очень сложен. Корпорации не могут в один день закрыть свои фабрики по производству автомобилей, айфонов и компьютеров в Индии, Китае или Мексике и сразу запустить производство в США. Это очень длительный процесс, который к тому же имеет свои ограничения – нужно найти рабочую силу, свободные мощности электроэнергии, построить новые промышленные объекты (или возродить заброшенные). На все это нужно время. Причем, какое это время, никто точно сказать не может.



В-третьих, страны, против которых ввели пошлину, уже заявили, что готовят ответные меры против американских товаров. И, хотя Вашингтон и грозит в таком случае еще больше увеличить тарифы, в эту игру можно играть вдвоем – ограничения аналогично снова усилят и против товаров из США. Впрочем, негативное влияние этого фактора для США в определенной степени будет нивелироваться тем, что часть стран побоится вводить пошлины в ответ по политическим причинам и из-за зависимости от американской военной поддержки (об отказе от ответных мер, например, уже заявили Британия и Австралия, не до конца понятна и позиция ЕС). Также в структуре американского экспорта большую долю занимают энергоносители, сельхозпродукция и другие высоколиквидные сырьевые товары (которые, как показывает опыт подсанкционной России, всегда своего покупателя найдут), а также продукция ВПК, заменить которую многим странам нет возможности. То есть сильно порезать американский экспорт будет не так-то просто. Но некоторые потери, конечно, будут.

В четвертых, крупнейшие партнеры США могут сократить вложения американских государственных ценных бумаг, столкнувшись с проблемами с экспортом. Ранее дефицит торговли США с другими странами покрывался за счет вложений этих стран в американские гособлигации. Так, например, увеличение вложений стран ЕС в казначейские облигации в 2024 году были примерно равны дефициту в торговле США с Европой, образовавшейся в том же году. После введения пошлин Евросоюз (да и не европейские страны) может значительно менее активно вкладывать деньги в американские облигации, что, по итогу, глобально введя баланс для Вашингтона в минус.



Главный риск для Трампа – в разнице во времени между наступлением негативных моментов от его «шоковой терапии» (многие ощущаются буквально сразу) и положительными последствиями (которые придется ждать долго).



Впрочем, тяжело придется и всему миру.



Основной удар пошлины Трампа наносят, во-первых, ключевые геополитические союзники США – Европа, Япония, Южная Корея. Также ранее была введена пошлина в 25% против Канады и Мексики.



Во-вторых, за Китаем. Против КНР США начали полномасштабную торговую войну. Нынешняя пошлина в 34% уже не первая. Плюс к этому удар наносится и по отдельным направлениям китайской торговли. К примеру, наложено 30% пошлины на импорт в почтовых посылках.

В-третьих, по Индии. При Байдене эта страна рассматривалась как приоритетная для переноса производств американских корпораций из Китая. Пошлины Трампа эту тему фактически прекращают, побуждая переносить производство непосредственно в США.



Ответная реакция пострадавших от американских пошлин стран может во многом изменить геополитический ландшафт всего мира и напрямую повлиять, в том числе и на Украину, а также на ход войны.



Собственно, именно возможные геополитические последствия будут наиболее значимы и для Украины, и для России.



Непосредственно экономически на Украине эти пошлины могут иметь небольшое влияние из-за ограниченных объемов украинского экспорта в США. Гораздо больше влиять, конечно, если ситуация приведет к падению мировой экономики, что, в свою очередь, снизит цены на сырьевые товары. Последний момент еще более важен для России.



Однако пока сложно сказать, как именно мировая экономика и сырьевые рынки отреагируют на пошлины Трампа. К тому же на те же цены на нефть влияют и экономические факторы. К примеру, если США нападут на Иран и на Ближнем Востоке начнется большая война, то цены на нефть могут взлететь независимо от динамики мирового ВВП.



Поэтому, повторимся, намного более важными для Украины и России и хода войны будут геополитические изменения.



Наиболее важными из них могут быть следующие.



Первое – дальнейшее усиление противостояния внутри коллективного Запада и раскола между ЕС и США. Это однозначно негативный фактор для Украины, которая, как показывает практика последних месяцев, может стать заложником этого противостояния. Кроме того, американские пошлины усугубит экономические проблемы Европы, что прямо скажется и на способности ЕС поддерживать Украину. Для России наоборот углубление американо-европейских споров идет плюс, поскольку появляется возможность игры на них. И не только во взаимодействии с Трампом, но и потенциально, при всей вражде и идеологическом противостоянии, и с европейцами. Для них углубление противостояния с Вашингтоном и нарастание экономических проблем повышает ценность возобновления отношений с РФ как минимум в плане возобновления импорта дешевых энергоносителей. Идеи уже такие в воздухе витают.



Второе – снижение влияния вторичных санкций США на другие страны. Если же Китай сталкивается с фактическим блокированием своего экспорта в Америку, то и мотивов боятся санкций, вводимых Вашингтоном против, например, покупателей российской нефти, у китайцев становится меньше. В то же время повышается для КНР и важность доступа к любому крупному рынку, альтернативному американскому. И то и другое для России плюс.

Третье – торговая война, инициированная Трампом, может кардинально изменить весь геополитический ландшафт мира. О его конкретных очертаниях говорить пока рано. Варианты могут быть очень разные. Но фундаментально развитие событий может последовать двум сценариям. Во-первых, путем фрагментации мира на закрытые друг от друга рынки. Собственно, именно это делает Трамп, не только вводящий пошлины, но и стремящийся установить контроль над Канадой, усилить влияние на Мексику, а также навязывая зависимыми от США странами выгодные американцам экономические соглашения (как, например, соглашение с недрами с Украиной). То есть Трамп формирует отдельный, подконтрольный только Вашингтону рынок. Аналогичные рынки могут попытаться сформировать под себя другие крупные государства (или союзы государств), закрываясь торговыми барьерами. Во-вторых, крупнейшие страны мира, пострадавшие от тарифов Трампа, могут скоординировать свою стратегию и коллективно противостоять США, фактически создав планетарный антиамериканский Альянс для сохранения глобальной свободной торговли в том виде, в каком она существовала в последние 30 лет. И особенно если при этом ЕС будет наводить мосты с Китаем и Россией. Для РФ оба варианта скорее возможности для игры на противоречие крупнейших игроков с козырями в виде больших запасов полезных ископаемых и немаленького внутреннего рынка. Также, с учетом того, что Россия – единственная страна в мире, имеющая сравнимый с США ядерный потенциал, РФ может стать важной военной «крышей» для любого антиамериканского альянса в мире. Это, в частности, повышает ценность для Трампа договоренностей с Кремлем, чтобы такого альянса не произошло. В свою очередь, это может и активизировать усилия Вашингтона по скорейшему завершению войны в Украине через соглашение с Путиным.



Если подытожить, то для Украины непосредственно экономические последствия начавшейся Трампом мировой торговой войны будут незначительными. В то же время геополитические риски очень велики. Для России серьезные экономические риски будут в случае падения цен на сырьевых рынках. В то же время, изменения геополитической ситуации могут открыть для РФ поле для большой игры и усиления позиций.



Но главным риском для обеих стран является продолжение войны, которая отвращает огромные ресурсы, мешая сосредоточиться на ответе на колоссальные вызовы новой мировой реальности и мешая эти вызовы превратить возможности.