В воскресенье, 6 апреля, в Украине идет 1138-й день войны с Россией.

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Последние новости

11:00 В ходе сегодняшнего ракетного удара по Киеву погиб человек.

Как написал мэр города Виталий Кличко, его тело нашли а Дарницком районе. Мужчина находился на улице, рядом с эпицентром взрыва. Сейчас устанавливается его личность.

10:28 Сегодня ночью россияне совершили комбинированный удар по Украине ракетами воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА.

Силами ПВО были сбиты 13 из 23 ракет и 40 из 109 БпЛА.

53 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

09:35 Военкомы и полиция пытались мобилизовать парня в Днепропетровской области, но прохожие не дали.

Параллельно один из мужчин вступил в диалог с ТЦК начал упрекать их, что они не воюют, хотя на инвалидов не похожи.

Один из военных ответил на это, что у него был "добрый командир" (который позволил ему перевестись в тыл - Ред.).

09:31 Последствия удара авиабомбы по многоэтажке в Купянске.

Частично поврежден дом и повреждено остекление окон в трех многоквартирных домах.

В результате обстрела пострадали 67-летний мужчина и 78-летняя женщина.

09:25 Польша сегодня ночью поднимала в воздух свою авиацию - из-за взлета стратегических бомбардировщиков РФ.

09:20 Еще кадры последствий удара по промзоне на киевской Оболони сегодня ночью.

Также публикуют видео момента прилета.

09:16 Власти Киевской области заявили об отражении атак ракет и дронов этой ночью.

Разрушены два здания авторемонтных предприятия в районе Броваров, повреждены семь автомобилей и два погрузчика. Также повреждены окна и фасад АЗС.

Помимо Киева и области, ракетный удар этой ночью наносился по Черкасской области, подтвердили власти региона. Мониторинговые паблики писали о налете крылатых ракет на Умань.

Также взрывы звучали в Винницкой области, в районе Гайсина.

09:07 У российских войск новое продвижение в Торецке, сообщает военный паблик Deep State.

Ранее мы сообщали, что штурмы там РФ проводит, в том числе через подземные коммуникации.

Также россияне продвинулись на западном берегу реки Оскол на севере Харьковской области (район Каменки) и в Новолюбовке по направлению Боровой.

08:17 Сегодня ночью восемь "Шахедов" ударили по ​​промышленной инфраструктуре Сум.

Повреждены административные, складские помещения, автомобильная и другая техника одного из предприятий.

08:06 Сегодня утром РФ нанесла удар баллистическими ракетами по Киеву. Пожары возникли в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах.

В Дарницком районе загорелось одно нежилое здание, разрушено другое, загорелись три авто.

На Оболони пожар возник в мебельном цехе с распространением пламени на еще одно складское здание. Также произошло частичное разрушение трех последних этажей 5-этажного бизнес-центра.

В Соломенском районе произошло возгорание складского здания.

Всего пострадали три человека, двое из которых госпитализированы.