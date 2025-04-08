Анализируем итоги 1140-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Минобороны РФ заявило о взятии Гуево в Курской области.

Украина этого не подтверждала.

Пр этом карта паблика Deep State свидетельствует о продвижении российских войск в районе этого населенного пункта, хотя он частично указан еще под контролем ВСУ.

Судя по карте Deep State, россияне продвинулись к центру приграничного села и приближаются к нему с двух сторон, пытаясь отрезать часть украинских сил в северо-восточной части Гуево.

Также у РФ есть продвижения вдоль границы с Украиной в районе сумского села Журавка (западнее Басовки). Там по карте Deep State заметно увеличилась "серая зона" - за счет территории, которую раньше контролировали ВСУ.

В Сумской области российские войска дошли уже до стратегически важного села Локня южнее Басовки. Украинские телеграмм-каналы сегодня опубликовал кадры боев на северных окраинах села Локня, куда прорвались штурмовые групп РФ на квадроциклах.

Локня примыкает к трассе Сумы - Суджа, главной артерии остатков украинских сил в Курской области, которую пытаются перерезать россияне. Локня также находится вблизи Юнаковки, которую считают одной из целей российского наступления в Сумской области.

При этом на карте Deep State приближение россиян к Локне пока не отображено. Паблик пишет, что атака на Локню отбита. Однако, само по себе то, что она вообще имела место показывает, что армия РФ уже закрепляется в находящейся к северу Басовки, о взятии которой на днях заявляли россияне, но Украина это опровергала.

Зеленский вчера впервые подтвердил присутствие украинских войск в Белгородской области.

"Фронт. Наше присутствие на Курщине и наше присутствие в Белгородской области. Продолжаем вести активные действия в приграничных районах на территории врага, и это абсолютно справедливо — война должна возвращаться туда, откуда она пришла", — заявил президент Украины в вечернем видеообращении.

Он отметил, что главная цель этой операции, "как и раньше, максимально защитить нашу землю" в Сумской и Харьковской областях от РФ.

Напомним, атака ВСУ на Белгородскую область со стороны Сумской началась в середине марта.

Бои с тех пор не вышли за пределы приграничной территорий и сосредоточены вокруг сел Демидовка и Поповка. ВСУ туда зашли, но вчера российские паблики писали, что армия РФ отбила Демидовку. Украина этого не подтверждала.

При этом ВСУ продолжают сохранять присутствие у обеих деревень и контролируют Поповку, пишут российские паблики. Они регулярно выкладывают видео ударов по украинской технике в этом районе, а также по сопредельному приграничью Сумской области.

Украинский паблик Deep State также не фиксирует боев дальше указанного приграничного района.

То есть пока продвижение ВСУ в Белгородской области носит ограниченный характер и его нельзя сравнивать с прошлогодним прорывом в Курскую область.

На Донбассе росияне за сутки продвинулись в Часовом Яре и в Новолюбовке на Лиманском направлении.

При этом ВСУ, как заявляет Deep State, оттеснили российские войска из части села Шевченко к югу от Покровска. Накануне россияне практически захватили соседнюю Лысовку.

Deep State пишет, что из-за дронов сейчас в Шевченко "винегрет" из украинских и российских позиций. По его данным, после того, как на штурм поселка бросили лучшие подразделения ВСУ, они смогли занять примерно половину населенного пункта. Но в населенном пункте продолжаются бои и россияне контратакуют.

Заявления о китайских пленных

Сегодня Зеленский обвинил Китай в отправке солдат на войну в Украине на стороне РФ. Он опубликовал видео с двумя пленными, взятыми, как он заявил, в Донецкой области. По его словам, их взяли в плен в Тарасовке (под Константиновкой) и Белогоровке (под Северском).

Президент сказал, при этом, китайцев в рядах российской армии "значительно больше двух". Всего, по его данным, в бою участвовали шестеро китайских военных. Зеленский отметил, что китайцы воюют непосредственно в Украине, в отличие от северокорейцев, которые воевали на территории РФ в Курской области.

"Очень рассчитываем, что после этой ситуации американцы будут говорить сначала с украинцами, а затем с русскими. Очень надеемся, что и китайская сторона тоже отреагирует", – сказал президент.

Также Зеленский рассчитывает, что после этой новости американцы вернутся в формат "Рамштайн", из которого они вышли, отказавшись посещать ближайшее заседание группы. "Мне кажется, у нас есть шанс поговорить с американцами, и будем верить, что они изменят свою позицию, особенно после сегодняшней новости", - заявил президент на брифинге (чем этот момент крайне показателен, мы разберем ниже).

Он заявил, что главе МИД Сибиге поручено связаться с Пекином и обсудить эту ситуацию. Тот уже заявил, что вызвал китайского поверенного, чтобы "потребовать объяснений". Министр заявил, что участие китайцев в войне на стороне РФ "ставит под сомнение заявленную Китаем позицию за мир и подрывают доверие к Пекину как к ответственному постоянному члену Совета Безопасности ООН".

Напомним, в начале марта в украинских пабликах появилось видео, как утверждалось, с китайцами, одетыми в российскую военную форму под Покровском.

Но тогда эту тему украинские власти не поднимали. При этом стоит отметить, что сегодня это было не первое антикитайское заявление со стороны украинской власти. С утра глава "Центра по борьбе с дезинформацией" при СНБО Коваленко заявил, что Китай строит порт в Грузии, что является "угрозой для НАТО", потому что "Китай хочет отодвинуть НАТО в Черном море".

"Стратегия Си Цзиньпина сейчас проста: вытеснить НАТО с восточной части Черного моря, свести альтернативный маршрут в Европу без участия России и Турции и расширить военно-логистическую сеть КНР под видом гражданских объектов", - написал главный по "дезинформации" в украинском Совбезе.

Очевидно, что этот пост вышел уже тогда, когда украинским властям было скорее всего известно о пленении китайских граждан. Что наводит на мысль о скоординированной кампании.

Судя по заявлениям Зеленского, которые мы приводили выше, историю с попавшими в плен в Украине китайцами он сейчас использует, чтобы показать Трампу, что его планы "оторвать" Россию от Китая вряд ли увенчаются успехом - раз китайцы уже даже воюют на стороне РФ. А потому Украина и США должны вместе противостоять российско-китайскому альянсу, враждебному Штатам. И с Москвой американцам нужно быть жестче.

Отметим также, что это первое столь резкое заявление в адрес Китая со стороны Зеленского с начала вторжения. До этого он старался избегать каких-либо прямых обвинений в адрес Пекина. Наоборот - все время демонстрировал готовность к диалогу. Хотя китайцы уже давно стали де-факто главным союзником РФ, при помощи которого Москва обходила санкции и наращивала производство вооружений.

Но сейчас, судя по всему, Зеленский решил сменить концепцию. Во-первых, появился повод - взятие в плен китайских граждан. Во-вторых, на фоне нарастания торговой войны между Китаем и США, видимо, на Банковой пришли к выводу, что сейчас можно эффективно разыграть тему "китайской угрозы", чтобы укрепить отношения Киева с Трампом, а отношения последнего с Москвой, наоборот, подорвать.

Как отреагирует на эту ситуацию Вашингтон, пока неизвестно.

Однако, стоит сказать, что "качание" темы "китайской угрозы" несёт для Киева и серьёзные риски.

Китай, пожалуй, единственная страна, которая может переломить ход войны в Украины, так как является безусловным мировым лидером в производстве ныне главного оружия на поле боя - дронов. В том числе, из китайских комплектующих собирается и львиная доля беспилотников, которые сейчас выпускаются в Украине. Полностью, безусловно, поток и дронов, и комплектующих Китай в Украину остановить не сможет (всегда есть возможность купить через посредников), но определенные препоны создать в состоянии.

Но главная угроза даже в другом. Китай, если захочет, может поставить для нужд российской армии миллионы дронов и систем РЭБ. Причем, возможно, даже вместе с тысячами операторов БПЛА (чтобы приобрели боевой опыт).

И, если такое случится, это кардинально поменяет ситуацию на фронте. Так как опыт практически всех крупных сражений последних месяцев показывает, что захват превосходства в небе через преимущество в дронах является сейчас главным фактором успеха наступательных действий. Плюс к этому все более важную роль будут играть и наземные роботизированные системы, которые также может производить в большом количестве Китай.

О том, что КНР имеет потенциально огромное влияние на ход боевых действий, заявляют и украинские военные.

До сих пор Пекин избегал прямой и масштабной военной поддержки России. Главным образом из-за нежелания накалять отношения с Западом, который является основным внешнеэкономическим партнером КНР. Но, по мере развертывания торговой войны с США, этот сдерживающий фактор ослабевает. Что само по себе представляет большую угрозу для Украины. А дальнейшая раскрутка темы участия в боях китайских военных, эту угрозу может только усилить.

Переговоры в Стамбуле

Тем временем, продолжается переговорный процесс между США и Россией.

Сегодня спикер Путина Песков анонсировал новый раунд переговоров, который состоится в Стамбуле в четверг, 10 апреля. "Это будет по линии министерства иностранных дел", - заявил Песков.

В США этого пока не подтверждали. Но, судя по формату встречи, речь пойдет о восстановлении дипломатических отношений. Одна такая встреча уже проходила в Стамбуле в конце февраля - после нее в Америку отправился новый российский посол Дарчиев (он же возглавит и нынешнюю делегацию).

То есть, между Вашингтоном и Москвой идут два параллельных трека - украинский (на нем пока относительное затишье) и двусторонний, который касается остальных аспектов американо-российского сотрудничества.

Есть еще и смешанный формат, на уровне спецпредставителей, которые периодически встречаются и обсуждают весь спектр вопросов (характерный пример - недавний визит в Штаты представителя Путина Кирилла Дмитриева).

Такая "трехэтажная" архитектура переговоров говорит о том, что обе стороны в них заинтересованы. Но пока неизвестно, каким будет результат.

Трамп вчера заявил, что США проводят встречи с Россией и Украиной, приближаясь к цели завершения войны. При этом он заявил, что недоволен ударами РФ по Украине.

"Я не в восторге от того, что происходит с бомбардировками, потому что они сейчас бомбят как сумасшедшие. Они бомбят - я не знаю, что там происходит. Это не самая лучшая ситуация", - сказал президент США.

При этом ключевой вопрос сейчас, во что выльется "невосторг" Трампа, если с Россией договориться по Украине не удастся. Для "партии войны" в Украине и на Западе желателен вариант, при котором Трамп так или иначе вернется к политике Байдена с поставками оружия и всем видами противостояния с РФ, кроме прямого конфликта. Или даже ужесточит санкции и увеличит военную помощь.

Однако пока Вашингтон, хотя и дает понять, что санкции против РФ возможны, если Москва не поддержит прекращение огня, но резких движений избегает. Как уже говорилось, на ближайшем "Рамштайне" - контактной группе по координации военной помощи Киеву - представителей США не будет. А сегодня стало известно, что американцы выводят свое оборудование и персонал из логистического хаба в польском аэропорту Жешув, где координировалась помощь Украине.

Об этом официально сообщило американское командование по Европе и Африке.

"Важная работа по содействию военной помощи Украине через Ясенку (название аэропорта под Жешувом - Ред.) будет продолжена под руководством Польши и НАТО, при поддержке оптимизированного военного присутствия США. Польша и ее союзники будут поддерживать надежную защитную инфраструктуру вокруг этого критического объекта", - говорится в сообщении.

Заявлено, что персонал и техника США переедут в "другие места" в Польше, эта операция планировалась несколько месяцев для "оптимизации военных операций США".

Штаты присутствовали в аэропорту Жешува с начала полномасштабной войны в Украине. И то, что они передают свои функции там НАТО, шаг пусть и достаточно символический, но весьма показательный. Он максимально соответствует тем установкам, которые проговаривают у Трампа уже несколько месяцев - США должны так или иначе выйти из конфликта в Украине.

Также сегодня СМИ сообщили, что Вашингтон намерен вывести из Восточной Европы 10 тысяч американских солдат.

Поэтому, если предположить, что договориться с Россией у Штатов не выйдет, то вариант увеличения помощи Украине и усиления давления США на РФ, хоть и возможный, но не единственный. Есть и другой вариант - максимальное дистанцирование США от войны.

Впрочем, все ж таки есть вариант, что Москва и Вашингтон смогут договориться о прекращении огня и завершении войны. По большому счету, сейчас все зависит от российско-американских договоренностей по этому поводу (Украина на перемирие уже дала согласие). РФ уже выставила условия своего согласия на перемирие. Вопрос теперь - как будет реагировать США и какие у Трампа будут встречные предложения. Тогда и станет понятно, придут ли стороны к общему знаменателю.