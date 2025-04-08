Американец Райан Уэсли Рут, обвиняемый в попытке застрелить президента США Дональда Трампа, пытался купить реактивную установку в Украине всего за несколько недель до своего ареста.

Об этом сообщает газета New York Post, ссылаясь на судебные документы.

Так, 58-летний Райан Уэсли Рут пытался совершить покупку ракетницы индивидуального использования у человека, которого он считал украинцем, имеющим доступ к военному оружию, заявили федеральные прокуроры в ходатайстве. В одном из чатов, который функционировал через зашифрованное приложение для обмена сообщениями, Рут якобы попросил партнёра прислать ему ручной противотанковый гранатомёт или переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger.

"Я посмотрю, что мы можем сделать... (Трамп) не хорош для Украины", – писал Рут.

Позже Рут интересовался у собеседника, имя которого не разглашается, стоимостью вооружений и возможными способами его доставки.

"Мне нужно оборудование, чтобы Трамп не мог быть избран", – добавил подсудимый, согласно документам следствия.

Напомним, Рут был арестован после того, как 15 сентября агент Секретной службы заметил дуло его винтовки, торчащее из кустов в гольф-клубе Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Американцу грозит многолетний тюремный срок в случае признания виновным в покушении на жизнь главы государства.

Мы публиковали видео момента задержания стрелка возле поля для гольфа.

Как мы сообщали, сторонник демократического кандидата Камалы Харрис Уэсли Рут поддерживал Украину и вербовал афганцев для ВСУ.