Райан Уэсли Рут. Фото: Телеграм

Американец Райан Уэсли Рут, обвиняемый в попытке застрелить президента США Дональда Трампа, пытался купить реактивную установку в Украине всего за несколько недель до своего ареста.

Об этом сообщает газета New York Post, ссылаясь на судебные документы.

Так, 58-летний Райан Уэсли Рут пытался совершить покупку ракетницы индивидуального использования у человека, которого он считал украинцем, имеющим доступ к военному оружию, заявили федеральные прокуроры в ходатайстве. В одном из чатов, который функционировал через зашифрованное приложение для обмена сообщениями, Рут якобы попросил партнёра прислать ему ручной противотанковый гранатомёт или переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger.

"Я посмотрю, что мы можем сделать... (Трамп) не хорош для Украины", – писал Рут.

Позже Рут интересовался у собеседника, имя которого не разглашается, стоимостью вооружений и возможными способами его доставки.

"Мне нужно оборудование, чтобы Трамп не мог быть избран", – добавил подсудимый, согласно документам следствия.

Напомним, Рут был арестован после того, как 15 сентября агент Секретной службы заметил дуло его винтовки, торчащее из кустов в гольф-клубе Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Американцу грозит многолетний тюремный срок в случае признания виновным в покушении на жизнь главы государства.

Снимок заголовка на nypost.com

Мы публиковали видео момента задержания стрелка возле поля для гольфа.

Как мы сообщали, сторонник демократического кандидата Камалы Харрис Уэсли Рут поддерживал Украину и вербовал афганцев для ВСУ.

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