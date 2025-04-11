Анализируем итоги 1143-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ захватила Александрополь западнее Горловки, сообщает военный пабли Deep State. Также россияне взяли Калиново. В целом заметно продвижение на север по трассе, которая ведет в Константиновку.

Deep State пишет, что россияне нашли у ВСУ слабые места в обороне. Также они усилили применение дронов на этом участке фронта. Основная тактика наступления – "уничтожать позицию в ноль, до максимальной невозможности ее удержания".

Также в последнее время набирает обороты борьба между экипажами дронов, "которые ищут и выпиливают их, чтобы они не доставляли неприятностей. Кто быстрее найдет и уничтожит, тот имеет преимущество".

"Ну и отдельно стоит выделить проблемы с ТРО, которое часто испытывает трудности в удержании участков фронта", - пишет паблик.

Также сообщается о продвижении РФ в Успеновке на покровском выступе.

Западные СМИ пишут о том, что Россия активизирует свои атаки и, возможно, готовится к чему-то более масштабному.

Например, россияне могут начать операцию по окружению Сум, заявил изданию BBC-Украна источник в украинском Генштабе. "Одна из целей — это создать окружение или полуокружение Сум", — заявил собеседник. По его словам, России это нужно для появления буферной зоны перед российской границей.

Военный аналитик Константин Машовец считает, что в Сумской области вероятными целями российского наступления будут возвышенности между селами Юнаковка и Храповщина, лесной массив к северо-востоку от Сум, который простирается от Радьковки до Могрицы, и побережье реки Псёл в приграничной зоне.

Источник в руководстве украинского Генштаба также говорит, что в с конца марта идет рост числа боевых столкновений на всех участках фронта. Количество наступательных действий со стороны россиян увеличилось более чем вдвое и стало самым высоким с начала года, что может говорить о подготовке Россией крупной операции.

Если в начале марта фиксировалось около сотни столкновений в день, то к концу месяца их число превышало 200. По состоянию на начало апреля средний показатель держится на уровне 150–160.

Собеседник в Генштабе считает, что "эскалация российского наступления" может произойти ориентировочно в мае — начале июня. Ранее замглавы ОП Палиса называл сроки апрель-май.

При этом приоритетными направлениями остаются агломерации городов в Донецкой области, к которым российская армия смогла приблизиться в 2024 году - по линиям Покровск–Мирноград и Краматорск–Славянск–Константиновка.

Также увеличилось количество атак южнее Запорожья, но это пока не представляет угрозы областному центру, сообщил источник в украинском военном командовании. На данном этапе армия РФ пытается усложнить логистику ВСУ между узлами обороны в Орехове и Каменском, захватив возвышенности. В последние недели командование ВСУ перебрасывает на этот участок дополнительные подразделения.

Также российская армия пытается активизировать свои действия в районе Волчанска и развивает успех на нескольких плацдармах на реке Оскол - вблизи сёл Тополи, Двуречная, Каменка и Новомлынск, сообщил изданию собеседник.

"Если РФ удастся объединить эти плацдармы и перебросить туда бронетехнику, то украинское командование может столкнуться с кризисом обороны как у Купянска, так и севернее — вдоль линии границы Харьковской и Белгородской областей", - пишет BBC.

Телеканал CNN также выпустил материал о ситуации на фронте в Украине. И также сообщает, что украинские военные опасаются прорыва фронта прежде всего под Покровском.

"В сообщениях украинских солдат в социальных сетях за последние несколько дней описываются опасения возможного окружения в одном месте и прорыва линии обороны в другом", - говорится в статье.

По словам украинских военных, россияне на этом участке снова активизировались, но при этом они могут пойти не на сам Покровск, поскольку он надежно защищен, а на запад - в сторону Днепропетровской области, до которой осталось 6 км.

Россия может попытаться использовать заход в Днепропетровскую область как "полезную разменную монету на будущих переговорах", полагает издание. В таком случае это впервые с начала полномасштабной войны армия РФ войдет в новый регион Украины.

Украинский командир заявил изданию, что с наступлением потепления россияне станут активнее использовать тяжелую технику, пока же они больше атакуют малыми пехотными группами.

CNN отмечает, что хотя Россия много атакует, она не захватывает больших территорий. Но аналитик Ник Рейнольдс из Королевского института объединенных оборонных исследований в Лондоне отмечает, что это не означает для РФ отсутствие результата, так как ее цель - это истощение.

"И цель не немедленная. Цель — убить людей, уничтожить оборудование, высосать ресурсы, обанкротить украинское государство и сломить его волю к борьбе", - говорит Рейнольдс.

Все это говорит о том, что Путин "не беспокоится, что расстроит Трампа", который пригрозил Кремлю мерами, если тот не покажет готовности к миру, отмечает CNN.

Итоги "Рамштайна"

В Брюсселе сегодня состоялось первое заседание контактной группы по Украине - "Рамштайна" - под председательством Британии и Германии. США впервые не приехали на очную встречу, ограничившись онлайн-присутствием министра обороны Хегсета.

Немецкий министр Писториус уже объявил, что Германия передаст Украине еще 4 системы ПВО Iris-T, 30 ракет для систем Patriot, 100 тысяч артиллерийских боеприпасов, 15 танков Leopard 1 и разведывательные беспилотники.

При этом, по словам Писториуса, установки Patriot, которые просит Киев, Германия предоставить не сможет, поскольку сама ждет их от Штатов. В то же время Зеленский делает акцент на том, что Украине нужны именно системы Patriot, так как только они могут эффективно сбивать баллистические ракеты.

Он также заявил, что мир в Украине кажется недостижимым в ближайшем будущем. "Мы обеспечим, чтобы Украина получала и дальше преимущество от нашей совместной военной поддержки. Россия должна понять, что Украина способна продолжать борьбу, и мы в этом поддержим это", - заявил он.

Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что на сегодняшнем "Рамштайне" Украине объявили помощи на 21 млрд евро и "это рекордная поддержка". "2025 год — критический год для войны в Украине, и это критический момент", - добавил Хили, не уточняя, в чем критичность.

Судя по всему, из этой помощи больше половины выделит Германия - Писториус заявил об 11 миллиардах евро. Но, по его словам, эта сумма рассчитана до 2029 года, то есть на ближайшие пять лет.

И, судя по всему, эти деньги пойдут прежде всего на модернизацию немецкого ВПК.

Издание Der Spiegel со ссылкой на внутренний документ Бундесвера сообщило, что немецкое оружие "пригодно лишь частично", как показала война в Украине.

В документе заместитель военного атташе посольства Германии в Киеве докладывает, что украинские солдаты на фронте испытывают серьезные трудности с поставляемыми системами вооружения: зенитным вооружением, танками, артиллерией.

Например, он пришел к выводу, что самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 демонстрирует "столь высокую техническую уязвимость, что ее пригодность для ведения войны ставится под серьезное сомнение".

Основной боевой танк Leopard 1A5 зарекомендовал себя "надежным" на передовой, но часто используется украинцами "только в качестве импровизированной артиллерии из-за слабой брони". А ремонт более нового танка Leopard 2A6 настолько дорогой, что на передовой зачастую просто невозможен.

Система ПВО IRIS-T показала себя весьма эффективно, но стоимость боеприпасов оказалась слишком высокой, и они "не были доступны в необходимых количествах".

Зато хорошо себя зарекомендовала старая зенитная самоходная установка Gepard, уже снятая с вооружения в ФРГ. Она стала "самой популярной, эффективной и надежной системой вооружения" у ВСУ.

РСЗО MARS "меняет правила игры на поле боя" благодаря большой дальности, но пригодна лишь "частично", поскольку не может стрелять американскими кассетными боеприпасами.

Резюме отчета: "Едва ли какая-либо крупная немецкая единица техники полностью пригодна для войны".

Что же до итогов "Рамштайна", то США уже второй раз по его итогам не выделили Украине новых пакетов помощи. Обычно такие пакеты всегда предоставлялись к заседанию этой группы. То есть, американцы продолжают дистанцироваться от дальнейших военных поставок Киеву - сверх того, что уже выделили при Байдене.

Переговоры в Стамбуле и Петербурге

Вчера и сегодня между США и Россией идут новые раунды дипломатической активности.

В Стамбуле 10 апреля состоялась встреча по линии Госдепа и МИД РФ, где обсуждали возобновление отношений по линии дипломатии. В частности, обсуждались меры по облегчению режима передвижения дипломатов и их визовому оформлению. Также россияне поднимали вопросы возобновления прямого авиасообщения и снятия санкций с "Аэрофлота".

Украина в Турции не обсуждалась. Зато она станет главной темой сегодняшних встреч спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа, который прибыл в Санкт-Петербург.

Там он уже встретился с представителем Путина Кириллом Дмитриевым и на данный момент встречается с российским президентом.

В Кремле допустили, что будет обсуждаться в том числе встреча Путина и Трампа.

Но, судя по всему, главной темой будет остановка огня, согласие на что настоятельно требует от России Трамп.

Сегодня он еще раз дал понять, что считает - мяч в деле завершения войны сейчас "на поле" у России.

«Россия должна начать действовать. Слишком много людей гибнут, тысячи в неделю, в ужасной и бессмысленной войне - войне, которая никогда не должна была произойти, и не произошла бы, если бы я был президентом!», - написал Трамп в своей соцсети.

Американский президент, судя по всему, действительно не оставил намерения завершить войну к концу апреля-начале мая. В марте, путем жесткого давления, он добился от украинских властей согласия на перемирие. Теперь ждет того же от России. Он, а также госсекретарь Рубио, уже высказывали недовольство тем, что Москва тянет с ответом, а также отдельными заявлениями Путина. Рубио сказал, что Америка будет ждать от Москвы ответа на предложение о перемирии "не месяцы, а недели". И, если ответ будет отрицательным, то могут ужесточиться санкции.



О вторичных санкциях против российской нефти, если Кремль не согласится на прекращения огня, говорил и Трамп. А сегодня СМИ сообщили, что Белый дом намерен ввести санкции, если до конца месяца не будет достигнуто прекращение огня в Украине.



О том, что согласие РФ является ключевым моментом с точки зрения отношений США и России заявила вчера представитель Госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге. Она напомнила слова президента США Дональда Трамп о том, что на повестке переговоров с Россией есть только один пункт - прекращение огня.

"Никакой другой динамики не будет, пока с этим не разберутся", - сказала Тэмми Брюс, добавив, что Вашингтон не хочет, чтоб мирное урегулирование растянулось на полгода или год.



Сегодня к Путину прилетел Уиткофф, и не исключено, что это будет одна из последних попыток прийти к неким договоренностям.

В то же время и в отношениях Вашингтона и Киева далеко не все просто. Связано это с давлением США по поводу ресурсной сделки. Трамп уже пригрозил Зеленскому большими проблемами, если тот не согласится ее подписать. Причем подписания американцы также ждут в ближайшие недели.



То есть, ход событий по войне и переговорам, похоже, движется к определенной развязке. Либо в ближайшие недели (до конца апреля-начала мая) будет заключено перемирие и подписана ресурсная сделка. Либо Трамп может резко ужесточить позицию в отношении РФ или Украины (в зависимости от того, кто в большей степени не оправдает его ожиданий), а, возможно, и в отношении обеих стран сразу.



В случае срыва перемирия, США, с большой долей вероятности, поставят на паузу и переговорный процесс с РФ. Какие меры они после этого предпримут в отношении Москвы – вопрос пока открытый. Однако, скорее всего, напряжение в российско-американских отношениях усилится. Вплоть до возможности масштабной эскалации с новым витком ядерных угроз со стороны РФ, если меры Вашингтона окажутся болезненными для России.



Какая диспозиция сторон на сейчас и от чего зависит развязка?



1. Украинские власти хоть и дали согласие на прекращение огня, однако, как мы уже писали, сделала это, во-первых, из-за давления Штатов, которые поставили это условием возобновления военной помощи, а во-вторых, исходя из уверенности в том, что Путин не согласится. И, в ответ, Трамп его за это как-то жестко накажет – санкциями или увеличением поставок оружия Киеву. На это же надеется и западная "партия войны", которая рассматривает нынешнюю войну как ловушку для России и не хочет дать ей из нее выскочить.

2. Главным риском для украинской власти является история со сделкой по недрам, последняя редакция которой выписана американцами на очень жестких условиях, которые Зеленский подписывать пока не хочет. Если прийти к компромиссам по сделке не удастся и Киев откажется ее подписать, то последствия могут быть далеко идущими. Министр финансов США Бессент уже сказал, что заключение сделки является частью плана Трампа по завершению войны в Украине, что прозвучало как намек – "не будете подписывать, Америка умывает руки и дальше воюйте сами без нашей помощи". Безусловно, это может быть элементом запугивания, и, возможно, полного разрыва отношений США и Украины не будет, даже если сделку не подпишут, но, очевидно, без неприятных для Зеленского последствий это не останется.

3. Путин выставил условием своего согласия на перемирие прекращение поставок оружия и мобилизации в Украине. Также есть отдельный перечень условий по поводу прекращения огня на море в виде снятия санкций с российского сельхозэкспорта (включая как европейские, так и американские санкции). Кроме того, время от времени Москва продолжает заявлять о "нелигитимности" Зеленского, давая как бы понять, что условием достижением мира является его уход с поста президента.

4. Относительно реакции США на условия РФ есть разные версии. По одной из них американцы вообще не намерены выполнять никаких предварительных условий Москвы, требуя для начала согласия на прекращение огня, а "потом поговорим об остальном". Вторая версия – прямо противоположна. И заключается в том, что Вашингтон с Москвой уже обо всем договорились и все условия согласовали (в том числе и те, которые публично не озвучивались), а ныне просто идет игра Трампа на публику, чтоб показать, как он добивается "мира через силу". Третья версия – срединная. Она исходят из того, что американцы не хотят выполнять все условия Путина, но готовы выполнить некоторые из них. Например, снять часть санкций, которые наложили на РФ США, а также отказаться от приема Украины в НАТО. Судя по сигналам из Вашингтона, последняя версия наиболее реалистичная. По крайней мере, по НАТО сам Трамп неоднократно заявлял, что Украина туда не вступит. Да и по санкциям, Белый дом давал понять, что может пойти на смягчение.

5. Итого: ход событий в ближайшие недели будет определяться двумя факторами. Первое – подписание/не подписание сделки по недрам. Второе – достигнут или нет США и Россия договоренностей, которые откроют дорогу к согласию Кремля на перемирие. Последний момент ключевой. Что может повлиять на позицию Путина в этом вопросе? Санкции и прочие угрозы со стороны США и ранее оказывали небольшое воздействие. А сейчас, после того, как Трамп уже всему миру объявил торговую войну, а потом резко сдал назад, вес его угроз уже в значительной степени девальвировался. Да и вторичные санкции на покупателей нефти, которыми угрожает России Вашингтон, тот же Китай, после введения Америкой 145% пошлин на товары из КНР, вряд ли уже будет соблюдать. Падение цен на нефть для российской экономики будет болезненно, но по способности продолжать войну ударит далеко не сразу. Запас прочности есть. Безусловно, все эти моменты на позицию Кремля так или иначе будут влиять, но не в первую очередь. Более существенное влияние окажет готовность Трампа выполнить хотя бы часть условий РФ. Это может стать серьезным аргументом для согласия Москвы на перемирие.

Но главное, что будет определять позицию Путина, это ответ на три ключевых вопроса.



Первый – насколько для него обозначенные им публично условия завершения войны (включая передачу всех четырех областей, изменения во внутренней политике Украины, признание российского статуса захваченных территорий и т.д.) являются принципиально важными, а не просто стартовой позицией для переговоров.



Второй – видит ли Путин возможность достижения этих целей военным путем без сверхусилий в виде мобилизации, полного перевода экономики на военные рельсы, затягивания поясов населению, использования ядерного оружия.



Третий – если не видит, то готов ли Путин на такие сверхусилия.



Если ответ "да" - то на компромиссы Кремль вряд ли будет идти. И тут уже весь вопрос в том, насколько его оценка возможностей РФ окажется верной, а не такой же как и в феврале 2022 года.



Если ответ "нет" - значит на тех или иных условиях Путин войну закончить готов, оставив за собой уже захваченные территории плюс еще получив что-то от Трампа (отказ от принятия в НАТО Украины, отмена санкций).



Примечательно при этом, что те же силы, связанные с "партией войны" на Западе, которые накануне полномасштабного вторжения, говорили о том, что Путин его готовит (хотя тогда в это мало кто верил), теперь в один голос говорят, что Путин на прекращение огня не согласится. 24 февраля 2022 года Кремль полностью оправдал их ожидания. Оправдает ли на этот раз – увидим в ближайшие недели.

Почему уходит посол США

Вчера американские СМИ сообщили, что посол США в Украине Бриджит Бринк планирует досрочно уйти в отставку.

"Ее отставка связана с необычным сочетанием личных и политических проблем, включая недавние сокращения в USAID. К тому же, Бринк служит в зоне боевых действий, вдали от своей семьи, поскольку Киев входит в список столиц, где американские дипломаты служат, не привозя с собой семьи", — рассказал собеседник телеканала CBS News.

Телеканал пишет, что Бринк хотела уйти сразу после инаугурации Трампа, но госсекретарь Рубио ее тогда не отпустил.

Позже уход подтвердил Госдепартамент. "Посол Бринк уходит в отставку. Она была послом там три года — это долгий срок в зоне боевых действий", - заявили в ведомстве.

The Financial Times со ссылкой на "людей, знакомых с ее решением", пишет, что Бриджит Бринк уходит в отставку "из-за усиливающихся политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа".

По словам источников, ее уход также произошел на фоне ухудшения ее рабочих отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя это не было причиной ее отказа от должности.

Люди, знакомые с решением Бринк уйти в отставку, говорят, что она подверглась растущему давлению со стороны высокопоставленных лиц в администрации Трампа, которые поставили под сомнение ее готовность поддержать их стратегию в отношении Украины, пишет издание.

В Украине же отставку Бринк сейчас многие в связывают с недавним скандалом - когда она не упомянула, что ракета, которая ударила по Кривому Рогу была российской, за что подверглась в Украине жесткой критике. В том числе и со стороны Владимира Зеленского.



Однако, если этот скандал и сыграл свою роль, то далеко не единственную и, скорее всего, не главную.



И, когда западные СМИ пишут, что в отставку Бринк просилась еще вскоре после инаугурации Трампа, это звучит совершенно логично.



Бринк – человек, полностью связанный с Демпартией США. Она является креатурой Виктории Нуланд. На своем посту отметилась патронированием различного рода грантовых активистов, чем сильно раздражала Зеленского, который в прошлом году ставил вопрос о ее увольнении перед Блинкеным.



Поэтому в новую эпоху американской политики, когда поток грантов через USAID перекрыт, а связи с Демпартией являются "черной меткой", Бринк является явно чуждым элементом. Тем более - в Украине, политику по которой Трамп кардинально меняет. А для этого, помимо прочего, необходим и новый посол, который бы четко проводил новую линию.



В выстроенной за последние 10 с лишним лет системе влияния США на политику Украины посольство США играет огромную роль, так как на него завязано огромное количество контактов и согласований.



Поэтому кандидатура будущего посла будет очень важна.

Отправят ли в Киев резкого трамписта, который будет постоянно повторять тезисы на тему "вы нам должны $150 млрд", "вы не благодарны", "когда будет сделка по недрам" и т.д.? Или же это окажется более спокойная кандидатура карьерного дипломата?



Выбор посла скажет о многом.



Но, не исключено, что зависеть он будет, не в последнюю очередь, от итогов переговоров США и РФ по Украине. Смогут ли они прийти к общему знаменателю и согласится ли Путин на прекращение огня. Или не согласится. Это будет две разные ситуации и две разные дальнейшие стратегии США по Украине.