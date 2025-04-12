В субботу, 12 апреля, в Украине идет 1144-й день войны с Россией.

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10:58 Последствия удара "Шахедов" по предприятию в Святошинском районе Киева этой ночью.

10:08 Верховная Рада продлит военное положение и мобилизацию уже 16-18 апреля.

Оно будет действовать до 6 августа, заявил нардеп Ярослав Железняк.

Напомним, сейчас военное положение действует до 9 мая. Его отмена открыла бы путь к объявлению выборов.

09:18 Украина будет мобилизовывать 18-летних, заявил командир 93-й бригады ВСУ Шамиль Крутков.

"Я уверен, к сожалению, что мы будем мобилизовывать с 18 лет. Это реалии, с которыми нам, возможно, придётся столкнуться", - сказал он.

Он считает это решение давно назревшим.

"Как показывает практика, мы начинаем их мобилизовывать тогда, когда это нужно было сделать ещё вчера… С самого начала нужно было делать, нравится или нет, добровольно-принудительную мобилизацию (с 18 лет - Ред.)", - сказал Крутков.

По его словам, "патриотов (то есть, добровольцев - Ред.) недостаточно, чтобы остановить российскую армию".

09:15 Ночью россияне ударили по Украине 88 беспилотниками. Сбито 56 БПЛА, еще 24 дрона-имитатора были локационно потеряны, сообщают Воздушные силы ВСУ.

В результате российской атаки пострадали Харьковская, Киевская, Одесская, Днепропетровская и Донецкая области.

08:50 Российские войска за минувшие сутки снова продвинулись на участке фронта между Покровском и Торецком - в районе Калинового.

Там, как вчера сообщал паблик Deep State складываются угрожающая ситуация в связи с ежедневными продвижениями РФ.

Также россияне приблизились к Котляровке, что у границ Днепропетровской области.

08:19 Ночью в Днепре и в Павлоградском районе звучали взрывы.

От атаки "Шахедов" пострадали частные дома, сообщает ОВА.

08:03 В Святошинском районе Киева дроны попали в промышленное предприятие. Пострадали три склада, сообщает ГСЧС.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщал также о поврежденном частном доме в Дарницком районе.

По данным спасателей, в столице после ночной атаки двое пострадавших.