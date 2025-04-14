Великий понедельник открывает Страстную неделю — самый важный и строгий период Великого поста.
В этот день верующие вспоминают, как Иисус Христос вошёл в Иерусалимский храм и обличил торгующих, изгнав их из святого места.
Также в Евангелии упоминается событие, когда Христос проклял бесплодную смоковницу, ставшую символом души, не приносящей добрых плодов — веры, любви и покаяния.
Эти события несут глубокий духовный смысл: время пришло очищать не только храм, но и собственное сердце от всего ненужного, праздного, эгоистичного.
Как провести этот день, о чем молиться — в нашем материале.
Правила и запреты в Великий понедельник — 14 апреля 2025 года
Что можно делать в Великий понедельник:
- посетить храм, если есть возможность, или молиться дома;
- прочитать Евангельское чтение дня (от Матфея 21:18–43);
- уделить время тишине, размышлениям, покаянию;
- начать духовную и физическую подготовку к Пасхе;
- очистить дом, выбросить лишнее — это символ внутреннего очищения.
Что нельзя делать в Великий понедельник:
- заниматься шумными делами, веселиться, устраивать праздники;
- гневаться, осуждать, спорить;
- употреблять мясо, молочные продукты, алкоголь;
- переедать, особенно вечером — пища должна быть скромной и постной;
- игнорировать молитву и духовную работу над собой.
Кому и о чём молиться в Великий понедельник
В этот день особенно уместны молитвы Иисусу Христу, с прошением о:
- прощении грехов;
- духовной силе пройти Страстную неделю с чистым сердцем;
- избавлении от гордыни, равнодушия и душевной пустоты;
- укреплении веры, надежды и любви;
Также можно молиться Пресвятой Богородице, прося Её о заступничестве, покое в семье, тишине в душе.
Краткая молитва на Великий понедельник:
"Господи Иисусе Христе, даруй мне покаяние истинное, сердце очищенное и разум просветлённый, чтобы достойно пройти путь Страстной недели и встретить Светлое Воскресение с миром и верой. Аминь".