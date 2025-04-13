В воскресенье, 13 апреля, в Украине идет 1145-й день войны с Россией.

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Последние новости

12:08 Видео из Сум. Сообщают, что пострадал конгресс-центр Сумского госуниверситета.

11:54 На данный момент в Сумах уже 21 погибший и более 20 раненных, заявил глава МВД Игорь Клименко.

Он пишет, что полиция ограничила доступ к месту прилёта.

11:38 Уже известно о более 20 погибших в Сумах, заявил и.о. мэра города Кобзарь.

11:34 Фото последствий ракетного удара по центру Сум публикует Сумской горсовет.

11:33 Первая минута после прилёта в Сумах.

11:31 Ещё одно видео с места прилёта в Сумах.

11:24 Пострадавший троллейбус после прилёта в Сумах.

11:22 Момент прилёта по Сумам.

11:16 Фото и видео из центра Сум, куда был ракетный прилет. Погибшие лежат прямо на улице. Местные паблики пишут, что горит троллейбус.

11:12 Последствия ракетного удара по центру Сум. Мэрия говорит о множестве погибших.

11:11 Россияне ударили из РСЗО по Купянску. Погибли две женщины, сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В результате обстрела вспыхнули конструктивные элементы гаража на площади 10м². К сожалению, во дворе пятиэтажного дома погибли две женщины", - написал он.

11:03 В результате удара двух ракет по центру Сум много погибших, сообщает и.о. мэра города Кобзар.

10:32 Паблики сообщают об ударе двух баллистических ракет по Сумам.

10:07 Российские войска продвинулись к юго-западу от Торецка - на участке, где они наступают уже несколько дней подряд.

По данным Deep State, бои идут в селе Валентиновка. Также "серая зона" увеличилась в районе трассы на Константиновку.

09:50 Российские войска продвинулись в Курской и Сумской областях, показывает карта военного паблика Deep State.

В Курской области - они заняли часть территорий в районе Гуево (россияне заявляют о возвращении под контроль РФ этого населённого пункта) и Олешни у границы с Украиной. Также, по версии Deep State, в "серую зону" перешел пункт пропуска "Суджа".

В Сумской области "серая зона" расширилась в районе приграничных Журавки и Веселовки. Российские военные паблики также пишут о продвижении в Сумской области в районе Басовки и Локни (в направлении Юнаковки). Украина это официально не подтверждала.

09:01 Россияне атаковали Украину 55 ударными дронами. Сбито 43 ударных БПЛА на севере, юге и в центре страны, сообщают Воздушные силы ВСУ.

12 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

08:45 За два месяца действия военных контрактов для 18-24 лет их подписало менее 500 человек.

Об этом заявил замглавы Офиса президента Павел Палиса.

"Мне хотелось бы, чтобы цифра была больше. Потому что это до 500 человек. Хотя заявок было очень много", - сказал Палиса.

"Человек на словах согласился, но до подписания не дошло. Где-то родители влияют, где-то подумали: "Тут скоро будет мир - дружба - помидоры, не надо", разные причины бывают", - объяснил он причины такой статистики.

Напомним, Кабмин принял постановление о внедрении этих контрактов ещё 11 февраля.

Их позиционировали как способ привлечь в армию молодых людей, которые по возрасту не подпадают под мобилизацию.

Помимо крупных выплат, контракт предусматривает демобилизацию через год и право выезда за границу.

08:42 В результате вчерашнего обстрела РФ в Купянске горела квартира на 9-м этаже многоэтажного жилого дома, сообщает ОВА.

08:15 Ночью и утром россияне провели 70 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, сообщает ОВА.

Зафиксировано 200 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская громады.

08:05 В Херсонской области из-за российских обстрелов за прошедшие сутки 3 человека погибли, еще 7 - получили ранения, сообщает глава ОВА Александр Прокудин.

Российские военные были по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили многоэтажку и 11 частных домов. Также оккупанты изуродовали складское помещение и частный автомобиль.

08:00 За прошедшие сутки россияне убили 3 жителей Донецкой области: в Покровске, Лимане и Мирном. Об этом сообщает глава ОВА Вадим Филашкин.

Еще 5 человек в области за сутки получили ранения.