В США арестовали женщину, обвиняемую в незаконной торговле человеческими костями.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию.

Как рассказали в правоохранительных органах, 52-летняя жительница Флориды Кимберли Шоппер "сознательно приобрела" и выложила для продажи человеческие кости на торговой площадке Facebook.

По информации следователей, обвиняемая предложила интернет-пользователям приобрести два фрагмента черепа за $90, ключицу и лопатку за ту же стоимость, ребро и позвонок по $35 и часть черепа за $600.

Анализ собранных полицией образцов показал, что кости являются человеческими, их возраст варьируется от 100 до 500 лет. Женщину обвинили в торговле человеческими останками, но освободили под залог в $7,5 тыс.

Шоппер заявила, что ее магазин уже много лет продает человеческие кости и что она не знала о запрете на это во Флориде. Она также назвала останки "учебными моделями". Согласно законам штата, модели могут продаваться во Флориде легально, отмечает Fox News.

Эксперты установили, что череп и фрагмент черепа, скорее всего, являются археологическими находками.

Полицейское управление города Орандж-Сити 21 декабря 2023 года получило сообщение, что некий бизнес в этом районе, который был идентифицирован как Wicked Wonderland, продает человеческие кости.

В сообщении также были представлены фотографии со страницы бизнеса в Facebook, на которой рекламировалось множество человеческих костей.

"Познакомьтесь с грешными женщинами, стоящими за Wonderland. Команда матери и дочери, которые наслаждаются безумием странного и необычного; темного и жуткого. [...] Поскольку мы оба пришли из медицины, у нас есть страсть делиться своими знаниями и опытом в сохранении и исследовании анатомии и патологии всех органических существ, - говорится в описании на сайте. - Более того, мы включаем наши духовные убеждения и практики во всю нашу работу, гарантируя, что каждый образец, полученный этическим путем, обрабатывается с максимальной заботой и уважением. С любовью ~ Ким и Эш".

Ранее мы рассказывали, что американская рэперша похвасталась черепом шестилетнего ребенка.

Также мы писали, что известный британский хирург тайно хранил дома тысячи костей звездных пациентов.