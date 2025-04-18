Анализируем итоги 1150-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ существенно продвинулась на кураховском направлении, сообщает DeepState. А именно - в Константинополе, что находится на трассе на Запорожье, и южнее - около Разлива.

Также россияне продвигаются восточнее Басовки Сумской области (у границы с Курской областью РФ).

Усложняется для ВСУ ситуация на Лиманском направлении в Донецкой области. "Россияне продвигаются уже табунами, нынешними силами ВСУ сдержать такое нашествие невозможно", - рассказал комбат Юдж из 66-й бригады.

По его словам, ситуация почти критическая: россияне атакуют отрядами по 10-12 бойцов, имея преимущество 1:12. Армия РФ использует погоду и растительность для маскировки, пытаясь закрепиться на правом берегу Черного Жеребца и угрожая Лиману и Боровой, отметил военный.

Украинские войска сдерживают наступление дронами-камикадзе и артиллерией, но без резервов остановить противника невозможно, добавил Юдж.

Сегодня россияне нанесли ракетные удары по Харькову и Днепру.

В Харькове три "Искандера" попали по предприятию в Основянском районе. От взрывной волны и осколков пострадала многоэтажка, около сотни человек получили ранения. Один погиб.

В Днепре пострадал ряд зданий - офисы, фитнес-центр и другие.

Также масштабные пожары были после удара "Шахеда" на предприятиях в Николаеве и Сумах.

Минобороны РФ заявило, что били "по ключевым производственным площадкам выпуска беспилотных летательных аппаратов и объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины". Украина этого не подтверждала.

Что показал "день переговоров" в Париже

Вчера в столице Франции прошли переговоры США с представителями Европы, а также с Украиной. Затем госсекретарь Рубио позвонил министру иностранных дел РФ Лаврову.

Рубио в этой поездке сопровождал спецпредставители Трампа Келлог и Уиткофф, который недавно побывал у Путина.

Зеленский позже рассказал, что во встречах принимали участие также представители Лондона и Берлина. По словам французского министра иностранных дел Ноэля-Барро, Европа впервые "получила место за столом переговоров" по Украине. Условлено, что новый раунд переговоров пройдет в Лондоне на следующей неделе.

О чем говорили и к чему пришли?

В Госдепе заявили, что ключевая цель этой поездки - остановка огня в Украине. И что Рубио заявил всем участникам консультаций (включая Россию, позвонив Лаврову по телефону), что война должна закончиться.

"Мы представили всем сторонам контуры прочного и длительного мира. Обнадеживающий прием в Париже американской делегации показывает, что мир возможен, если все стороны обязуются достичь соглашения", - заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

Позже выступил и сам госсекретарь. Он заявил,что США готовы продолжать мирные переговоры еще "несколько дней", а затем "пойдут дальше" и сфокусируются на других проблемах.

"Нам нужно очень быстро определить — и я говорю о вопросе нескольких дней — возможно ли это осуществить в течение следующих нескольких недель. Если да — мы участвуем. Если нет — тогда у нас есть и другие приоритеты.

Могу сказать одно: у этой войны нет военного решения. Ни одна из сторон не обладает стратегическими возможностями, чтобы быстро закончить эту войну.

Есть и другие аспекты. Я всегда напоминаю, что часть санкций против России — это европейские санкции, которые мы не можем снять, даже если это будет частью какого-либо соглашения. Поэтому Европа в любом случае должна будет участвовать.

Со стороны США мы уже три года, потратив миллиарды долларов, поддерживаем Украину. Но сейчас мы подошли к моменту, когда у нас есть и другие направления, на которых нужно сосредоточиться", - заявил госсекретарь США.

Также он добавил, что на переговорах во Франции гарантии безопасности Киеву не обсуждались, поскольку для этого еще нет условий (то есть, видимо, прочной остановки огня).

В этом комментарии обращают на себя внимание несколько моментов.

Во-первых, срочность ожидания результатов - в течение нескольких дней. Трамп вчера также заявил, что до конца недели ждет ответа России по предложению о прекращении огня в Украине (и позже намеки на скорое решение вопроса сделал вице-президент Вэнс).

Это может говорить о том, что договоренности приобретают некую осязаемую форму, и, с точки зрения США, скоро они могут быть утверждены всеми сторонами.

Во-вторых, отстранение США от темы гарантий безопасности в Париже, где, к слову, в тот же день собирались представители "коалиции желающих" ввести войска в Украину после окончания войны.

То есть вариант ввода западных войск американцы в рамках вчерашней встречи, судя по всему, не обсуждали. И в качестве фактора остановки войны это Вашингтоном на данный момент не рассматривается.

Во-третьих, Рубио не обещал ввести санкции против РФ, если через "несколько дней" прекращения огня не будет. В этом контексте слова о том, что у Америки много других приоритетов, можно трактовать так, что, в случае отсутствия прогресса по переговорам, США могут не начать "наказывать" Россию (на что надеются в Украине и Европе), а остраниться от конфликта. То есть, прекратить заниматься Украиной.

В этом случае Москва останется "при своих", ничего не потеряв. А вот Киев может потерять очень много. Поэтом с данной точки зрения заявление Рубио выглядит как давление, в первую очередь, на украинские власти. Целью этого давления может быть принятие Зеленским неких условий, который были озвучены американской делегацией на встречах в Париже.

Каковы могут быть условия мира?

В контексте переговоров в Париже стоит обратить внимание на логику и хронологию событий.

1. На прошлой неделе Уиткофф встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, после чего он заявил, что стороны приблизились к договоренностям и "мы стоим на пороге чего-то великого". Судя по всему, спецпредставитель Трампа обсудил условия согласия Путина на прекращения огня. Что это за условия – достоверно неизвестно. Ходят очень разные слухи. От признания российскими пяти украинских регионов, до изменений во внутренней политике Украины, гарантий нейтрального статуса Украины, отсутствия войск стран НАТО на ее территории, отмены мобилизации и военного положения, проведения выборов, ухода Зеленского, снятия санкций с РФ и т.д.

2. Далее американская делегация отправилась в Париж, чтобы рассказать об этих условиях украинцам и европейцам. В делегации был Уиткофф, который мог донести информацию о переговорах с Путиным "из первых уст". Правда, опять же, неизвестно, как Вашингтон относится к условиям Кремля - поддержал ли он их (взявшись "продавить" их на переговорах с Европой и Украиной) либо "принял к сведению", затем обсудил их в Париже с украинцами и европейцами, чтобы дать Москве "встречное" предложение.

3. Отдельно стоит отметить, что в переговоры включены европейцы. По ним есть как минимум два вопроса. Во-первых, ввод европейских миротворцев после прекращения огня. Москва уже заявила, что категорически против присутствия на территории Украины войск стран НАТО. И, как пишут западные СМИ, Трамп к идее миротворцев относится негативно и добивается, чтобы Макрон от нее отказался (видимо, воспринимая эту тему как фактор, который может сорвать прекращения огня). Правда, официально такая позиция Вашингтона не подтверждалась. Трамп сегодня уклончиво сказал, что позитивно относится к любым миротворцам, но решение по ним должны принимать те страны, которые их хотят отправлять. Второй вопрос по европейцам – это санкции против России. Значительная их часть (например, по отключению РФ от SWIFT) введены странами ЕС. И если встанет вопрос о том, что после прекращения огня часть этих санкций нужно снимать, то с Европой об этом так или иначе говорить необходимо.

4. Дальнейшее развитие событий зависит от того, как Украина и Европа отреагируют на условия РФ, которые озвучил Уиткофф. Отвергнут ли они их полностью, примут ли их полностью или частично, будет ли Вашингтон "продавливать" выполнение этих условий? Возможно, на эти вопросы уже есть ответы сейчас, после встречи в Париже. А возможно, ответ будет после переговоров в Лондоне на следующей неделе. И затем уже будет реакция России на "встречное предложение" - согласится она с ним или нет. Возможно, будет еще неоднократный обмен "встречными предложениями". Хотя, судя по заявлению американцев, вряд ли этому процессу дадут затянуться. А значит, будет ли прекращение огня или нет, мы узнаем уже в ближайшие пару недель.

Тем временем, Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что проект, предложенный американцами европейцам и Украине в Париже, предусматривает такие пункты:

Полное прекращение огня по линии фронта. Контролируемые сейчас Россией территории Украины де-факто останутся за Москвой. НАТО прекращает обсуждать членство Украины. В случае прекращения огня санкции против России ослабляются.

На встречах в Париже США, по данным агентства, заявили, что хотят добиться прекращения огня за несколько недель. Вопрос гарантий безопасности пока не рассматривается.

Один из ключевых вопросов - территориальный. Судя по присутствию на переговорах Уиткоффа, он изложил партнерам видение Путина по этому вопросу (ранее Уиткофф уже говорил, что обсуждается статус пяти украинских территорий, которые Россия видит своими - Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей).

При этом на Wall Street Journal вчера вышел комментарий спецпредставителя Трампа, который показывает, как видят этот "земельный вопрос" в Белом доме. Уиткофф в комментарии газете дал понять, что когда он говорит о передаче России пяти украинских регионов, он говорит не о всей их территории, а только о той их части, которую РФ сейчас уже и так контролирует (что совпадает с информацией "Блумберга").

Причем он заявляет, что Украине могут быть "менее важны" ее русскоязычные регионы. Представитель Трампа также предположил, что "Украину могут меньше волновать некоторые регионы, если они русскоязычные".

"Когда вы начинаете рассматривать эти пять регионов — Россия заинтересована в них, и, кстати, Украина тоже, — но если часть из них в основном русскоязычные, то, может быть, Украину они могут меньше волновать?" — сказал он.

Из этих комментариев можно сделать вывод, что США сейчас поддерживают оставление за Россией контроля над захваченной территорией. Причем из более ранних заявлений Уиткоффа можно сделать вывод, что у Трампа рассматривают и юридическое признание этой аннексии. Против чего неоднократно выступали украинские власти, причем последний раз буквально на днях, когда Зеленский ответил Уиткоффу, что Киев российский статус территорий никогда не признает.

Не исключено, что сейчас это и есть ключевая дилемма всех переговоров - Путин требует в той или иной форме международного признания аннексии (возможно, не в полных границах областей), США готовы это рассматривать ради окончания войны, но Киев и европейские страны выступают против.

Решаема ли эта дилемма в принципе и какой может быть итоговый сценарий решения территориальных вопросов - "Страна" анализировала сегодня в отдельном материале.

Однако, если речь идет только о тех четырех пунктах, о которых написал Bloomberg, и там нет требований к Украине о юридическом признании территорий, то, по большому счету, Киев свое согласие на реализацию плана перемирия уже дал еще в марте, согласились прекратить огонь по линии фронта.

Теперь остаются вопросы и к России - согласится ли она на прекращение огня. И по Европе - согласится ли она снять санкции с РФ и согласится с тем, что Украина не будет членом НАТО (третий и четвертый пункты). И по реакции Москвы, и по реакции Европы пока определенности нет.

Причем если Кремль может (если захочет) быстро принять и реализовать решение о согласии на перемирие, то с решением по отмене санкций со стороны ЕС процедура будет намного тяжелее и медленнее. И ускорить ее может разве что очень сильное давление США

Параллельно развивается история с ресурсной сделкой, которая вчера стала ближе к подписанию. Украина и США заключили меморандум, где сказано, что переговоры по окончательному договору должны завершится 26 апреля.

21 апреля в США приедет для обсуждения окончательных деталей премьер Шмыгаль. Он встретится с министром финансов США Бессентом.

В меморандуме также указывается, что американцы готовы "вместе с украинским народом" инвестировать в Украину, а также "уважают обязательства" Киева, связанные со вступлением в ЕС. Также отмечается "взнос Украины в международную безопасность" в связи с отказом от ядерного оружия в 1994 году.

Ранее Бессент уже заявлял, что сделка нужна Трампу для завершения договоренностей по Украине с Путиным. В этом контексте подписание меморандума показательно - ведь одновременно с ускорением общих переговоров по Украине приблизились и сроки заключения договора о недрах. Что может говорить о синхронизации обоих этих процессов. Или, по крайней мере, о желании американцев их синхронизировать.