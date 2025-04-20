В воскресенье, 20 апреля, в Украине идет 1152-й день войны с Россией.

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08:02 Телеграм-канал Воздушных сил примерно с 22 часов перестал сообщать о воздушных тревогах.

Также, в отличие от всех предыдущих ночей, ВСУ не сообщали о движениях "Шахедов", пусках КАБов или ракет.

Российское минобороны до настоящего момента также ничего не сообщало об атаках дронов по своей территории.

07:34 Президент Владимир Зеленский сегодня утром вновь заявил, что РФ нарушает пасхальное перемирие.

По его словам, в период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 сегодня произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотники. С начала сегодняшних суток было 5 штурмовых действий российской армии и 59 обстрелов.

Зеленский говорит, что ВСУ отвечают огнём.

При этом, из его заявления можно сделать вывод, что интенсивность боевых действий все же снизилась: "российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине".

Также президент заявил, что "украинское предложение продлить режим прекращения огня на 30 дней после 24:00 сегодняшнего дня остается в силе".