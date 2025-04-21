Анализируем итоги 1153-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне на выходных захватили Екатериновку на Лиманском направлении. И там же продвинулись в районе села Новое.

Об этом пишет военный паблик Deep State.

Российские паблики при этом утверждают, что их войска взяли Новомихайловку и вошли в Редкодуб. Украина этого не подтверждала.

На Покровском направлении российские войска продвинулись в Преображенке. А под Торецком - в районе Сухой Балки.

Минобороны РФ в субботу заявило о взятии Олешни в Курской области. Это село у границы Украины, примыкающее с востока к трассе из Суджи на Сумы.

Украина этого не подтверждала. По данным паблика Deep State, Олешня находится под контролем ВСУ.

Ранее сообщалось о боях за соседнее курское село Горналь. Если потеря Олешни подтвердится, то Горналь останется последним удерживаемым ВСУ селом на Курщине.

Главком Сырский сообщает, что "продолжаются интенсивные боевые действия" около границы с РФ в Сумской области и в Курской области. "Российские войска пытаются выбить нас с территории Курщины и захватить приграничные территории Сумщины", - пишет главком.

При этом он заявляет, что "силы обороны Украины своими активными действиями в очередной раз сорвали наступление противника на этом направлении".

Эти изменения произошли на фоне объявленного с вечера субботы пасхального перемирия, о котором мы расскажем ниже.

Также накануне Пасхи прошел крупный обмен пленными. Он прошел по формуле 246 на 246. Плюс к тому РФ передала Украине 31 тяжело раненых пленных, а Украина России 15 раненых.

Большинство вернувшихся в Украину – младше 25 лет (то есть, младше возраста мобилизации).

Также накануне прошел крупный обмен погибшими. Причем в 2025 году - и особенно весной - резко возросло количество тел украинских военных, которые передаются домой во время таких обменов с Россией.

В марте и апреле прошло два таких обмена, в ходе которых Украина получила по 909 тел. При обменах в январе и феврале их было по 757.

Для сравнения - с октября по декабрь прошло четыре обмена, в ходе которых число тел колебалось в пределах 501-563, а год назад (в марте-апреле 2024 года) - в пределах 100-140.

При этом число переданных в РФ российских погибших даже снижалось - с 49 в январе до 41 в апреле. Соотношение переданных тел не показывает соотношение общих потерь двух армий, а является свидетельством того кто владеет инициативой и наступает на фронте и за кем, соответственно, остаётся поле боя.

Чем объяснить рост числа переданных на обмен тел погибших украинских военных в последние месяцы?

Возможное объяснение - это наступление российских войск в Курской области и фактическая ликвидация там украинского плацдарма. Это началось ещё в феврале, когда россиянам удалось взять под контроль логистику ВСУ на Суджу, а ускорилось после 8 марта, когда армия РФ вышли в тыл украинским войскам через газовую трубу. Это вынудило украинские войска спешно отступать, чтобы не оказаться в окружении.

При этом, как признаются сами бойцы ВСУ, отступление не было хорошо организованным и многие украинские военные погибли или попали в плен.

Пасхальное перемирие

В субботу вечером Путин заявил, что Россия в одностороннем порядке останавливает на Пасху все боевые действия "из гуманитарных соображений". С оговоркой, что российские войска смогут октрывать ответный огонь.

Перемирие, объявленное Кремлем, вступало в силу с 18 часов субботу и заканчивалось в полночь следующего дня. То есть, действовало 30 часов.

Украина сперва отреагировала на шаг России негативно, заявляя, что Москва должна вместо этого согласиться на полное прекращение огня на 30 дней, как предлагалось ранее. Из чего многие западные СМИ сделали вывод, что Зеленский отверг перемирие - как это было с предложением РФ остановить огонь на Рождество в 2023 году.

Однако в этот раз ситуация изменилась. Хотя сначала власти Украины раскритиковали Путина, затем Зеленский заявил, что поддержит остановку огня - с той же оговоркой, что будет разрешено стрелять в ответ. Источники украинских журналистов, а также "Страны" на передовой подтвердили, что в войска пришел приказ остановить боевые действия.

Ночь на Пасху после этого выдалась тихой - впервые за долгое время не было ударов дальнобойными дронами и ракетами по Украине, что признал и Зеленский. Также украинские власти официально сообщили, что со стороны РФ действительно произошло снижение интенсивности боевых действий. При этом Зеленский заявил, что перемирие тем не менее нарушалось Россией - удары в пределах линии фронта продолжались, как и наземные штурмы.

Россия в свою очередь заявила, что Украина также нарушала перемирие, в частности, используя ракеты HIMARS.

Параллельно Зеленский выдвинул Путину контрпредложение - продлить перемирие на 30 дней. Ответа на это не последовало, и президент Украины тогда внес идею прекратить хотя бы дальнобойные удары по гражданским объектам.

Однако в Кремле заявили, что продлевать перемирие не будут. Поэтому остановка огня закончилась сегодня в полночь. Бои возобновились по всей линии фронта, а также обстрелы - Украина и Россия заявили о налете сотни дальнобойных дронов по своим территориям.

Позже Путин прокомментировал перемирие. Он заявил, что ВСУ снизили боевую интенсивность в этот период, но утверждает, что было более пяти тысяч атак. По мнению российского президента, Украине "подсказали" не отвергать инициативу пасхального перемирия.

Он также прокомментировал предложение Зеленского прекратить все удары по гражданским объектам. Заявил, что с этим предложением нужно "разобраться" и проанализировать. И обвинил украинские власти, что они используют гражданские объекты для военных нужд, из-за чего россияне по ним и наносят удары.

Почему РФ ограничила перемирие 30 часами и не продлила его далее - "Страна" уже анализировала. Это была разовая пиар-акция с целью показать, что Москва реагирует на призывы Трампа дать "сигналы" о "готовности к миру", а также, в целом, для поддержания диалога с ним.



На более длительное прекращение огня Кремль сейчас идти не хочет, так как увязывает его с выполнением перечня условий, который как раз сейчас обсуждается американцами с Украиной, Европой и РФ. Собственно, от того, удастся ли их согласовать и зависит будет ли перемирие или нет.

Также интересный момент, что Зеленский согласился на перемирие, хотя предложение Путина явно с ним заранее не согласовывалось и было сделано так, чтоб Киев от него отказался (оно было сделано всего за полтора часа до начала режима тишины). Раньше украинские власти именно так бы и сделали (как, например, во время Рождества 2023 года, как писалось выше). Но сейчас уже иное время, ожидания скорейшего завершения войны сильны и в мире, и внутри Украины. А потому проигнорировать инициативу Путина по прекращению огня на Пасху Зеленский не мог и был вынужден к ней присоединится. Заодно попытавшись использовать ее в свою пользу - предложив продлить перемирие и далее (россияне на это не пошли), демонстрируя готовность к миру.

И это очень важная перемена - в отличие от прежних времен и Зеленский, и Путин уже "соревнуются" не в жесткости позиции, а в том, кто демонстрирует большую степень миролюбия.

Будет ли мир на этой неделе?

Конец предыдущей недели ознаменовался заявлениями Рубио и Трампа, которые призвали выработать соглашение по остановке войны в ближайщие недели или даже дни. Иначе США выйдут из переговоров по Украине и займутся "другими приоритетами".

Эти заявления прозвучали после переговоров в Париже, где присутствовали представители Европы и Украины. "Страна" еще тогда предположила, что эти угрозы направлены не на РФ, а на Киев и его союзников. Позже это подтвердили со ссылкой на инсайды все крупные западные СМИ.

Они писали о том, что Уиткофф и Рубио привезли на встречу в Париж ряд условий. В том числе и те, которые появились посе встречи между Путиным и Уиткоффом во время встречи в Петербурге. Судя по риторике Рубио после парижских переговоров, Киев и европейцы от этих предложений остались не в восторге. Поэтому США начали давление и угрозы выйти из переговоров, если на следующей встрече в Лондоне, которая пройдет уже на этой неделе, результат не будет достигнут.

Нардеп Гончаренко со ссылкой на собственные источники говорит, что эта встреча пройдет уже завтра. "Это именно те консультации, согласно которым должна быть достигнута общая позиция Украины-Европы-Британии и США. И дальше эта позиция будет передана России", - пишет Гончаренко.

Дональд Трамп настроен очень оптимистически. Он заявил вчера, что прекращение огня может быть до конца этой недели. Что уже породило слухи в украинских политкругах, что перемирие будет подписано не позднее 27 апреля. В крайнем случае – не позднее 1 мая.



Ключевыми точками в этом процессе будет действительно встреча в Лондоне, где Украина и европейцы дадут свой ответ на озвученные им на прошлой неделе в Париже условия США, а также последующий за этим визит Уиткоффа в Москву, где он должен будет получить ответ по этим условиям от Путина.



Условия уже опубликованы в западных СМИ. Это остановка огня по линии фронта (захваченные россиянами территории остаются под контролем РФ), отказ от принятия Украины в НАТО, снятие части санкций с РФ (как американских, так и европейских), создание вокруг Запорожской АЭС нейтральной зоны и передача самой станции под контроль США. Штаты также, по версии западных изданий, по этому соглашению намерены признать российский статус Крыма (крайне показательно, что в Украине этой информации пока со стороны властей никто не опровергал).



Для того, чтоб перемирие наступило, с этим планом должны согласиться Украина, европейцы и РФ. И с каждым из них будут проблемы.



Даже с Киевом, который уже дал свое согласие на прекращение огня по линии фронта. Но теперь от украинских властей требуют ещё и согласиться с тем, что страна не вступит в НАТО, а США признают российский статус Крыма. При том, что никаких гарантий безопасности Вашингтон не предлагает. Политически это будет для Зеленского крайне болезненным. Многочисленные противники внутри страны могут его обвинить в "капитуляции" и в "предательстве национальных интересов". Однако, по большому счету, у него нет возможности как-то повлиять на желание США признать аннексию Крыма и нежелание Вашингтона принимать Украину в НАТО и давать гарантии безопасности. Конечно, Киев может в знак протеста демонстративно хлопнуть дверью и взять назад свое согласие на прекращение огня (а заодно и отказаться подписать ресурсную сделку). Но, в таком случае, это означает прекращение американской военной помощи и передачи разведданных (а возможно и более серьезные меры воздействия на Киев). И войну придется продолжать уже в более тяжелых условиях. Вероятность, что Украина откажется принимать американские условия безусловно есть, но небольшая. Скорее попытается получить от США какие-либо гарантии если не безопасности, то хотя бы поставок оружия для модернизации ВСУ после перемирия, хотя не факт, что получится.



Куда большие проблемы могут быть с двумя другими участниками переговоров – с европейцами и с россиянами.



От Европы будет необходимо согласие на снятие части антироссийских санкций. Что само по себе очень непросто с точки зрения процедуры. Не говоря уже о том, что любой член ЕС может процесс заблокировать. То же касается и отказа от приема Украины в НАТО – если это решение захотят формализовать на саммите НАТО, потребуется согласие от всех его членов.



Кроме того, есть еще вопрос миротворцев, которые хотят послать в Украину ряд европейских стран и для которых Лондон и Париж требуют гарантии защиты от США на атаки на миротворцев РФ (без чего отправлять войска европейцы не хотят). Если Вашингтон даст такие гарантии, то это грозит сорвать переговоры с Москвой, так как она против присутствия любых войск НАТО на территории Украины.

Наконец, огромный вопрос согласует ли предложенные американцами условия Россия.

Во-первых, вряд ли Москве понравится идея отдать американцам Запорожскую АЭС, которую она сейчас контролирует.

Во-вторых, условия Кремля, как известно, гораздо шире, чем те, которые предлагаются американцами. Даже если брать публично озвученные Путиным в марте – прекращение поставок оружия и мобилизации. А непублично называется еще более широкий перечень, включая, проведение выборов, отстранение Зеленского от власти, изменение внутренней политики и т.д.

Правда, ходят слухи, что часть этих условий американцы уже предъявили Киеву в отдельном списке, дав на их выполнения 30 дней, когда будет действовать первое перемирие (и от их выполнения зависит будет ли оно продлено далее). Но подтверждений таким слухам пока нет никаких.



При этом, несмотря на все сложности, нельзя на 100% исключать, что сторонам удастся договориться. Европа и Киев сильно зависят от поддержки США в военном плане, а потому их возможности сопротивляться требованиям Вашингтона ограничены. Россия же за свое согласие на перемирие получает не так уж и мало - снятие санкций, признание американцами российского статуса Крыма. Последний момент на самом деле очень важный. Это будет означать фактическую международную легализацию аннексии полуострова, а через созданный прецедент может открыть дорогу к признанию российского статуса и других захваченных регионов. При этом протесты Украины и Европы в данном случае уже вряд ли смогут сильно повлиять на процесс. Также как не имеют большого воздействия протесты Сербии и ряда других стран против независимости Косово, которую поддержали американцы. То, что США признают российский статус Крыма, будет означать, что там смогут работать американские компании. Также, вполне вероятно, за Штатами последуют и их союзники (например, Саудовская Аравия) и, возможно, даже ряд европейских стран (Венгрия, Словакия) и не только европейских. То есть признание США Крыма российским (если действительно такие намерения у Трампа имеются) будет иметь большие последствия и, возможно, рассматривается Штатами как дополнительный аргумент для Кремля согласиться на предложенную Вашингтоном сделку.

Тем более, что неизвестно, получит ли РФ лучшие условия, если война затянется.

Поэтому базис для договоренностей есть.

Другой вопрос, что итоговые условия перемирия могут заметно отличаться от тех, что сейчас опубликованы в СМИ.

Смерть Папы римского

Сегодня на 89-м году жизни умер Папа римский Франциск.

Уроженец Аргентины Франциск стал папой в 2013 году. Это был первый в истории понтифик из Нового Света и первый за более чем 1200 лет папа не из Европы. В миру он носил имя Хорхе Марио Бергольо.

Происхождение из Латинской Америки довольно сильно отразилось на политике римо-католиков при Франциске. Он обращал больше внимания на проблемы бедности и социального неравенства и поддерживал школу теологии освобождения, которая призывает церковь активнее принимать участие в решении социальных вопросов.

При этом Франциск не менял основных подходов Римско-католической церкви к таким вопросам, как аборты и ЛГБТ, хотя и призывал терпимо относиться к геям и позволить им иметь гражданские союзы, в том числе благословленные церковно. Впрочем, сам он отказывался признавать такие союзы браком и был против идеи венчания представителей секс-меньшинств.

Также Франциск выступал категорически против рукоположения женщин в священство. При этом он допускал священство мужчин-геев, если они приняли целибат.

Папа римский был известен как сторонник скорейшего окончания войны в Украине и примирения украинцев и русских, которых он называл братскими народами. При этом он осудил Россию за вторжение. Ближе к 2024 году понтифик неизменно призывал остановить войну. Так, прошлой весной он заявил, что Киеву нужно проявить "мужество белого флага" и начать переговоры с Россией.

Тогда эти слова резко раскритиковал Владимир Зеленский: он заявил, что папа "за две с половиной тысячи километров где-то там занимается виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить". Также остались недовольны позицией Франциска союзники Украины на Западе, в частности тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг. Однако сейчас, как мы видим, ситуация меняется как раз в ту сторону, о которой говорил Франциск.

При нем Ватикан регулярно устраивал акции, во время которых российские и украинские католики вместе совершали молитвы. В том числе Франциск провел акт посвящения России и Украины непорочному сердцу Марии с призывом к миру между "детьми единой матери". Он призвал остановить войну в Украине и в своей последней молитве на Пасху.

Благодаря такой позиции Франциска Ватикан долгое время рассматривали как одного из возможных посредников при урегулировании войны. Однако Украина это посредничество отвергла, а затем инициативу перехватил Дональд Трамп.

В последнее время 88-летний Франциск был очень слаб здоровьем. Его состояние приблизилось к критическому недавно после перенесенной пневмонии. С тех пор папа уже не вставал с коляски. Последнюю публичную встречу он провел вчера на Пасху с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, который является католиком.